傳承新布局2／善用信託 發揮「一把筷子」效果

勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻表示，信託在台灣資產傳承中，可以扮演更重要的角色，法務部、財政部對於百年信託機制調整，是讓家族憲章發揮更強大功能的一大契機，他形容，一根筷子折得斷，若將財產集中在信託，「一把筷子」就折不斷。

王瑞鴻表示，國外許多家族能傳承百世不墜，永續傳承的關鍵點，常在於資產其實沒有握在家族成員自己手中，而是透過信託，就能發揮「一把筷子」效果，家族成員只擁有信託受益權，當資產不在自己身上，也就不會被敗掉，不會「富不過三代」。

由於家族憲章實質上沒有法律約束力，王瑞鴻說，若能搭配信託，將能發揮關鍵效果，未來若能順利發展，不僅可以是高資產家族重要的傳承工具，也可帶動信託產業發展，讓台灣邁向亞洲資產管理中心更近一步。

行政院今年5月在跨部會討論後，針對「連續受益人信託」確立課稅原則，在100年存續期間內，不論資產傳承幾代，原則上僅課稅一次，突破過去代代移轉、代代課稅的限制，現在仍待財政部明訂適用要件及限制。

資誠家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢認為，「百年信託是完善傳承法規相當重要的一塊拼圖。」他提到，通常家族在談傳承，最直觀的是講三種權力：所有權、收益權、控制權。李南漢指出，所有權、收益權相對簡單，但控制權攸關家族企業能否永續，通常建議可採閉鎖性公司或信託，避免股權外流。

李南漢表示，事實上信託並非超高資產族群的專利，對於高齡長者而言，也可算是一種重要的普惠工具，因此現在大家也在推長照安養信託等商品。

據了解，財政部對於百年信託稅制仍在研議中，未來上路後，適用條件可能「從嚴」不會「從寬」。安永稅務服務部營運長林志翔則提醒，若未來財政部採用「解釋令」的方式，來鬆綁百年信託稅制，實際上可能會產生風險，根據「租稅法定主義」，課稅跟優惠都要有法律依據，而不是一紙解釋令就能解決，建議政府應考慮修正遺贈稅法、信託法，才是長治久安之計。