傳承新布局1／法規變革 傳承資產快校正回歸

AI紅利加持，愈來愈多高階經理人身價水漲船高，高資產傳承需求大幅成長；另外隨社會變遷，單身姑姑、頂客族這類的高資產人士也更加常見。同時，民法特留分、遺贈稅法「大老婆條款」、百年信託制度等法規陸續端上桌，一場傳承思維的大翻轉，正悄悄發生。

近一年來，民法刪除兄弟姊妹特留分，但繼承順位、應繼分仍存在，新制明年2月上路，遺囑變得更加重要；遺贈稅法「大老婆條款」，生前二年贈與，受贈者須按比率繳稅，這項修法回溯至2024年10月上路；金管會已預告百年信託只課一次稅，就待財政部公布相關機制。

三大傳承法規翻修，催化家族傳承產生新的化學變化，預料在半年到一年內就會發酵。那麼，現在對於家族傳承，首要之務是什麼？安永稅務服務部營運長林志翔說：過去運用「灰色地帶」處置財產的方式，要趕緊「校正回歸」。

遊戲規則 大不相同

林志翔表示，以特留分為例，過去若透過正規遺囑降低特留分影響，此時問題不大，只要重新檢視遺囑，重新調整安排即可，但問題在於，如果過去是用借名登記，或聽信坊間說法，把錢拿去買人壽保單，甚至藏富海外，過去為解決特留分問題做了這些安排，實際上可能面臨實質課稅、海外公證等挑戰，現在是時候讓它回歸正軌。

另外，很常被忽略的問題是「半血緣手足」，林志翔提到，同父異母、同母異父這類情況，例如父親離婚後再婚，又生了小孩，但因與父親疏於聯繫，不清楚自己還有半血緣手足，單身、頂客族在進行傳承安排時若忽略這些情況，也可能導致傳承不如己願。

林志翔指出，隨著科技產業發展，在AI紅利大爆發之下，俗稱「打工皇帝」的高階經理人，身價愈來愈高，帶動高資產傳承需求大幅增加，他建議「三個盤點」，逐步完善自己的資產傳承規劃。

三個盤點 完善規劃

首先是盤點「人」，將家族樹狀圖畫出來，所有親屬成員盤點一次，不只是年齡、親屬關係，更包括國籍、稅務居民身分，這些都將牽動租稅及傳承規劃。

第二是盤點「資產」，包含境內、境外，在規劃時都要完整盤點。林志翔指出，最常見的是境內、境外股權，無論是投資控股公司，或實質營運的上市櫃，都有可能；台灣人最愛的保單，及流動性資產像是債券、ETF、股票等，甚至虛擬資產。

另外像是不動產，還要區分商用、自住、廠房；還有一些富人投資藝術品，像是手表、威士忌、紅酒等，通常這種沒有登記的動產，也是常忽略的資產。

第三是盤點「傳承工具」，過去所做的遺囑、境內外保單、信託、閉鎖性公司、基金會或海外控股公司等，在新法令環境下，是否已經不合時宜？也都要重新檢討。

資誠家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢建議，每隔幾年可定期檢視自身遺產規劃。根據資誠2025年調查，台灣家族企業僅四分之一大老闆有立遺囑，甚至有高達五成「什麼都沒做」。

「立遺囑，先求有再求好」，李南漢強調，如果還沒有初步想法，建議一律先擬遺囑，後續再思考往閉鎖性公司或信託去邁進。他提醒高資產族群，不可能把所有規劃都想到80分、90分才落地，「大約起步有60分，就可以開始啟動規劃。」

先擬遺囑 定期檢視

李南漢指出，定期檢視遺囑安排也相當重要，每隔一段時間，財產類型可能會變，例如不動產出售，變成了現金或股票；家族成員也可能有變動，或想調整受益比例，法令也在不斷演進。

李南漢分析，特留分、遺贈稅法等法令變動，多少都會讓人對於「給多少」或「給誰」這件事，產生不一樣的想法。

林志翔說，會計師通常使用保險、信託、閉鎖性公司及遺囑等工具，來幫客戶做資產傳承規劃，包括不動產、股權、金融資產等。他提到，此次修法是個時機點，讓資產傳承更能夠回到個人自主意志，去思考自己的遺產如何做分配。