專家教你保／高資產族規劃保險 有三要訣

金管會推動亞洲資產管理中心政策，隨著高資產財富管理需求持續升溫，愈來愈多高資產族群開始思考如何兼顧資產增值、退休規劃與財富傳承。而事實上，高資產人士面臨的不只是投資配置，更需建立完善的財務防護網，避免疾病、意外或身故等人生風險打亂既有的退休與傳承布局。

我的牙醫師及幾位在竹科工作的朋友，經常問我：「保險要怎麼規劃才到位？」他們大多屬於40至50歲的中壯年高資產族群，正值事業成熟期，收入穩定，也累積一定的現金與金融資產。然而，事業穩定發展的同時，亦肩負照顧父母、扶養子女等多重責任，也必須開始為未來退休預作準備。若資金僅投入投資或停留於存款，一旦遭遇疾病、意外或身故等人生變故，便可能被迫動用原本作為退休、投資或資產傳承的資金，打亂整體財務布局。

因此財務防護至關重要，建議可從三方向著手。首先，完善家庭保障。即使擁有可觀資產，人生突如其來的變故，仍可能對家庭財務造成衝擊，因此保險保障不可或缺。此外，可善用保單機制，例如保險金分期給付等，為家人作最適切的安排。

其次，建立退休現金流。退休後最大的挑戰，在於如何擁有穩定且持續的收入來源。若能趁收入高峰期，透過具生存或滿期給付機制的保險商品累積退休資金，有助於退休後維持生活品質與財務自主。

第三，融合不同險種打造完整布局。保險分類明確，各類保單各有其保障功能與定位，可視個人需求進行規劃，力求發揮一加一大於二的效果。特定險種若再搭配不同幣別的配置，更有助於提升資產運用彈性，讓保障、退休規劃與財富傳承同步兼顧。

對於中壯年高資產族群的需求，建議可透過養老險及利率變動終身壽險兩者結合來規劃。養老險兼具保障與退休資金累積，可作為未來退休現金儲備；利變壽則著重於終身保障及資產傳承。以宏泰人壽6年期美元養老險UTA搭配美元利率變動型終身壽險UPG為例，40歲男性若以6年期規劃、年繳保費約3萬多美元，就可在人生責任最重的階段建立約新台幣1,800萬元的壽險保障；退休時透過養老險累積約新台幣600萬元退休資金，身故時亦可透過保單機制達到資產傳承的目的。

高資產族群在投資、累積財富之餘，應進一步透過保險作為守護家庭的防線；結合不同險種的優勢，給自己及家人最好的照顧。（本文由宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正提供，記者戴玉翔採訪整理）