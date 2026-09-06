善用「遺囑信託」 讓愛延續

隨著人口老化速度加快，我國於2025年底正式邁入超高齡社會，高齡化所衍生的退休生活規劃、財產管理及財富傳承需求日益增加。近年高齡長者遭詐騙事件頻傳，如何協助高齡長者妥善保全一生累積的資產，依照自身意願照顧家人、弱勢親屬及摯愛寵物，並完成財富傳承，已成為社會關注的重要議題。

金管會推動「信託業務發展策略藍圖」，聚焦高齡照顧、資產傳承、永續發展及數位創新，鼓勵信託業發展更多元、普及且符合民眾需求的信託商品或服務，讓信託成為民眾因應高齡社會的重要金融工具。其中，兼具資產傳承、資產保全及家庭照顧功能的「遺囑信託」，近年更受到各界重視。

遺囑信託是一種結合「遺囑」與「信託」的遺產規劃方式，由立遺囑人（委託人）於生前預立遺囑，並載明將全部或部分遺產成立信託，委由受託人在其身故後依信託契約執行信託相關事務，以完成遺產分配並達成照顧遺族的心願。

若家中有未成年子女、身心障礙子女、年長配偶或繼承人缺乏財產管理能力，可透過設立遺囑信託，由受託人依信託契約管理信託財產，並依約定定期或依特定需求分階段給付給受益人。

相較於一般遺囑僅處理遺產分配，遺囑信託更能延伸委託人生前對管理財產及照顧遺族的意志，避免遺族一次性繼承衍生揮霍、管理不善或家族紛爭等問題，以發揮長期照顧與資產保障功能。利用生前預立遺囑，並結合「信託」規劃安排，確實執行遺囑的內容不失為委託人留給兒孫最好的禮物。

此外，隨著少子化、單身及空巢家庭增加，越來越多的民眾將自己的生活重心移轉至毛小孩身上，將毛小孩視為家庭成員，造成寵物家庭的興起，這些飼主也開始思考：「若我先離開，牠們該由誰照顧？」由於寵物不具法律上繼承人資格，即使遺囑載明「遺產留給愛犬」，也無法直接發生繼承效力。因此，可透過遺囑信託指定寵物未來的照顧者為受益人，將寵物照護所需資金交付信託，由受託人定期給付飼養費用予受益人，並透過信託監察人的監督機制，確保寵物在飼主過世後仍能獲得妥善照護。

遺囑信託是以遺囑方式設立，因此，遺囑是否合法有效，是信託能否順利執行的關鍵，為避免遺囑信託被認定無效，民眾辦理遺囑信託時，要特別注意以下四項重點：

一、確保遺囑的有效性：目前法定遺囑形式包括自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑及口授遺囑五種，倘遺囑效力有爭議，一旦被認定無效時，遺囑信託也將無法成立，因此建議事先諮詢專業人士協助規劃。

二、妥適選任遺囑執行人及信託監察人：當委託人身故後，遺囑執行人負責遺產管理、遺產稅申報及將遺產交付信託；信託監察人則監督受託人是否依信託契約管理信託財產，維護受益人權益，確保委託人的意志得以落實。

三、事前與受託人充分討論信託規劃：委託人應就信託財產、受益人、給付方式、信託期間及特殊照顧需求等事項與受託人充分溝通，以利後續信託執行。

四、建議採公證遺囑降低爭議：雖然自書遺囑最為便利，但為降低法律爭議及家族糾紛，建議將預立遺囑進行公證，不僅可提升遺囑的法律效力，也有助於遺囑執行人及受託人依程序完成遺產移轉與信託安排。

信託的價值，在於守護，更在於承諾。透過預立遺囑結合信託機制，不僅能讓委託人的財產依照自身意願妥善傳承，更能為其所愛之人提供更確切的保障，將照顧家人的心意延續至未來。隨著高齡金融政策持續推動及信託制度日益普及，遺囑信託將成為打造高齡友善社會、落實家庭保障與永續傳承的重要力量，讓愛與責任透過信託持續延續。（作者是信託公會秘書長）