快40歲才開始投資！38歲上班族定存15年 想買ETF「網友一致勸1事」

不少人出社會後習慣把薪水存下來，認為手上的現金越多越安心，但當存款累積到一定程度，也可能開始思考「只放定存真的夠嗎？」近日就有一名38歲網友分享，自己出社會快15年，沒有結婚也沒有小孩，生活相對單純，工作收入扣除房租及日常開銷後，幾乎全數拿去做定存。過去一直認為保守存錢沒有不好，直到近年陸續拿回定存資金，重新思考手上這筆累積多年的積蓄該如何運用，對此，幾乎全部網友都勸「不要一次投入」，先保有預備金，並且以自己能睡著著的配置方式為優先。

原PO在Dcard發文表示，如果未來的人生主要還是得靠自己，一直把錢放在定存、只靠有限的利息收入，擔心退休後可能難以抵抗通膨，因此近期開始考慮逐步將部分資金轉往股市。不過，由於過去幾乎沒有投資經驗，原PO也不打算一次挑很多標的，而是先鎖定ETF，目前規劃以0050及00662為主要配置，希望一檔掌握台股大盤，另一檔參與美國科技產業的成長，分散台、美市場的投資布局。

至於是否要再加入高股息ETF，原PO則陷入兩難。一方面擔心目前還沒有明確的現金流需求，另一方面則是市場上的高股息ETF種類相當多，近年也出現不少主動型ETF，讓她研究一輪後反而越看越混亂。因此，她也在網路上詢問其他投資人的看法，「0050＋00662」的方向是否合適，或是應該更換其他標的 。

不少網友認為，投資標的其實不是最需要急著決定的事情，真正需要考量的是原PO手上的資金已經累積十幾年，一次投入市場可能帶來相當大的心理壓力。有網友建議，可以先用每個月的薪水開始投資，透過定期定額或分批投入熟悉市場，至於多年累積的定存則暫時保留，等實際投資一段時間、確認自己能承受市場波動後，再決定是否逐步轉進股市。

也有網友分享自身經驗，認為第一次投入大筆資金時，「不要一次丟」反而比較重要，因為遇到市場下跌時，心理壓力可能比想像中更大。有人建議先預留半年至1年的生活費作為緊急預備金，再將剩餘資金分成數份，採取分批進場的方式；也有人分享自己到了40歲才開始逐步投資，過程中曾經歷約20%的帳面虧損，但長期持有後才逐漸感受到複利效果，後來則以0050作為主要投資標的。

至於高股息ETF是否值得配置，網友看法則相對分歧，有人認為如果目前沒有明確的現金流需求，其實不一定非得為了領息再增加一檔ETF；也有人認為投資組合仍應依照個人的收入、資金需求及風險承受度調整。多數網友提醒她先把緊急預備金留好，再用自己能承受的方式逐步進場，畢竟這筆錢是累積十幾年的積蓄，如何讓自己在投資過程中「睡得著」更重要。