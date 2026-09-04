「想變有錢」多數人只掛嘴邊！根本不會積極執行…懸緝：非要不可才算數

你對財富是真的渴望，還是只停留在「想要」？

很多人把「我想變有錢」掛在嘴邊，但實際上，那種感覺頂多像是「如果明天會中樂透就好了」的微弱期盼。這並非真正的渴望。

那真正的渴望是什麼？

小時候，當家裡事業產生劇變，背負上千萬負債。父母為了還債，除了白天的務農工作，晚上還得再兼職一份工作。那種想要有錢還債的動機，才是真的渴望。

那時候我們家就像是正在深海中溺水，肺部的氧氣即將耗盡，每個賺錢的機會就像突然飄來的浮木。那一刻，只想拼盡全身的力氣死死抓住它。

「活下去」已經不是一個願望，而是一種必須被滿足的極度渴望。

對待財富，如果你沒有這種「非要不可」的動機，大多時候都只是個口號。

再舉個例子：

這幾年的「房貸限貸令」，許多已經簽約買房的購屋族，突然面臨銀行貸不到款、甚至即將違約面臨巨額賠償的絕境，於是他們沒日沒夜地四處打電話給各家農漁會信用部、盤點手邊每一分現金，只為了抓住能讓自己度過危機的那根「浮木」。

這就是「想要」與「渴望」之間最巨大的落差。

為什麼大部分人都停留在想像而不積極執行？

因為未來生活太過模糊，很難具體化實現。加上人類大腦是如此運作：

只專注眼前當下，由於未來太過遙遠，寧願選擇忽略！於是，「消費享樂」就會取代「投資未來」。

但是，我想跟你說：

如果現在的你70歲，每個月領著2萬元的退休金，帳戶僅剩20萬現金，加上身體退化產生的慢性病，更無法工作增加收入，置身在這樣的處境你能承受的了嗎？

其實，我們渴望財富，是為了未來的年老生活作準備。

但要怎麼開始？

1.控制支出，只要支出小於收入，就能存下錢。 2.每月從最小的金額開始存（例如：月存1000元），不要設定太大的目標，這只會增加摩擦力。 3.信用卡不要只還最低金額，未還清的本金，會從入帳日起按日計算循環利息, 年利率通常在 5% 到 15% 之間，且新的消費也會失去免息期，一起被計息。 4. 學習理財基本常識，只要將錢放在安全的股市標的裡，就有提高賺錢的機會。

以上這幾點是我還是個理財小白時開始做的事，希望藉由這幾點也能鼓勵讀者，儘早開始學習理財，對於財富能用「渴望」替代「想要」。

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