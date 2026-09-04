當YTR怕收入不穩…他靠FIRE概念28歲財務自由 月賺12萬「睡覺也有錢」

日本前人氣情侶YouTuber柯君（こーくん）28歲就靠投資達成財務自由。過去他與前妻和美（なごみ）組成「奈可奈可情侶」（なこなこカップル）走紅，如今則透露每月約有新台幣12萬元的投資收入，一年約144萬元，即使不工作也能靠被動收入維持生活。

根據J-CAST報導，柯君2019年與和美開始經營情侶YouTube頻道，2024年宣布結婚，但在隔年就結束夫妻頻道，今年5月兩人則分別透過Instagram宣布離婚。如今柯君與搞笑團體「ボシマックス」成員正義（セイギ）共同經營YouTube頻道，日前影片中，柯君大方承認已經達成「FIRE」狀態。所謂FIRE，是指透過長期儲蓄與投資累積足夠資產，讓投資等被動收入足以支應日常生活，進而取得財務獨立，甚至提早退休。

有趣的是，柯君原本的人生規畫是成為消防員，甚至已準備參加考試，沒想到考試前2個月開始經營YouTube，最後踏上截然不同的道路。他坦言，從原本相對穩定的公務員工作轉向收入不穩定的YouTuber，當時其實相當焦慮，也不斷思考「這份工作能做到幾歲」、「如果不做了該怎麼辦」。

為了降低這些不安，他決定努力存錢。約21歲時接觸到FIRE概念後，更開始將累積的資金投入投資市場。據他透露，截至目前累計投資金額約2億日圓（折合新台幣約4200萬元），讓一旁的正義聽完直呼「真的嗎？」

如今柯君每月約可從投資取得60萬日圓（折合新台幣約12萬元），一年約720萬日圓（折合新台幣約144萬元）。他認為，既然投資收入已足以支應生活，就能把時間拿去做其他喜歡的事，甚至笑說「睡覺也會有錢進來」。

不過，他並未因此停止累積資產，除了持續投資，也會保留現金，作為未來創業或投入其他事業的資金。至於具體存款金額，他則不願透露。

談到能累積財富的原因，柯君認為自己沒有太強的物欲，即使收入增加也不會大肆消費。他表示，若因為有錢就改變金錢觀念，甚至讓消費習慣失控，可能連人生都跟著失去掌控，因此寧願把資金繼續投入資產，讓錢產生更多收入，也成為他28歲就能實現財務自由的關鍵。