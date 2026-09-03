《「我是有錢人」迷思810》退休金不夠用怎麼辦？專家曝3大解方 資金缺口還有另一條路

上上星期，筆者因為第20本新書出版後，受邀上韻芬姐的節目談論新書的主題—退休規劃。在被問到「若計算退休金不足之下，該如何因應」的問題時，筆者再三建議以下的可行方向：

退休金不夠用怎麼辦？先從每月支出重新算起

建議可行方向一、務實地重新計算最低可容忍的退休金數字，且同步開始調整目前的每月花費，以配合未來退休金數字所相對應的生活水準。以上的意思簡單來說就是：讓自己的生活花費，配合較低數字的退休金；而不是繼續任性地消費，無限地放大所需退休金。

個人曾在書中提醒（準）退休族：不論是「縮減開支」或「降低生活水準」的「節流」，可以說是維持一個美好退休生活的「（必做）基本款」，且一定要在真正退休之前多年（例如5~10年）就開始，才能夠讓自己適應退休之後的實際花費支出。

理由其實很簡單，假設退休族毫無止盡地任性消費，就算存了金山、銀山，終究會有快速「見底」的一天。但相對地，務實而梢微克制的消費習慣，才是讓退休金「陪你到最後」的最大關鍵。

退休後繼續工作補現金流 投資有賺有賠不能全靠它

建議可行方向二、再找一份比原工作輕鬆，或是非正職的工作，用來支付退休初期的各項生活費用帳單，以免退休金快速歸零。當然，對於許多退休族來說，退休後再找一份工作，有時也不一定只是因為缺錢，而是「希望降低失去穩定收入及社會連結的風險」。

但此建議最大重點是：儘管筆者建議退休金有缺口的（準）退休族，一定要繼續投資，卻完全不代表這筆退休金缺口，得完全從投資中獲得。因為在個人的規劃建議中，「透過工作換取退休金」，才是主軸，而「繼續投資」，則只是輔助。

個人所持的理由之一是：投資有賺有賠，但工作收入卻是「只要有時間投入，就一定有回報」。理由之二是：工作上的社交聯繫，也更有助於退休族，避免落入失智的危機。

退休金怎麼配置？預留3至5年生活費再投資

建議可行方向三、原本所存且不會馬上用到的退休金，一定要擺放在風險可以承擔的，但可以積極穩健獲利的標的上，特別是成本（手續及管理費）更低的TISA級別標的上。以上這一條，還有兩大重點。其一是「積極穩健」，其二是「風險可以承擔」。

筆者認為不論是屆臨退休的「準退休族（特別指距退休時間，還不滿5年者）」，或是已經退休的民眾，在扣除一定金額（約3~5年生活費）之後，餘下的所有退休金，最好都能夠持續投入穩健，且積極獲利的標的。

這道理其實也很簡單，因為除了絕少數中的少數之外，大多數退休族在步入退休之前，很可能還都無法累積到既讓自己滿意，又足夠讓自己安穩退休的金額。再說了，人生無常，誰會嫌自己的退休金「太多」，而根本「不需要再繼續長大」呢？

至於推薦的投資標的，個人認為只要捨棄之後會提到的，「不建議買」的幾項標的，且投資組合能儘量分散（無「過度集中風險」），並降低投資海外的比重（因會有匯兌風險），都是值得（準）退休族納入的「口袋名單」。

TISA成退休理財選項 低成本之外仍要留意投資風險

至於符合以上條件的標的，在同樣的投資標的選項中，個人建議最好儘量選擇「TISA基金」為優。所謂的TISA，是集保中心（TDCC），所規劃的臺灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account）。它又分成2個部分—TISA帳戶（用來申購TISA基金的帳戶，其與一般基金投資帳戶的差異，請見下表），以及TISA基金（一系列專家挑選、低經理費、免手續費基金）。

雖然目前TISA級別標的，並沒有具備理應該有的「節稅」功能，但值得（準）退休族期待的是：根據媒體的報導，對於外界高度關注的稅負優惠，金管會主委彭金隆表示，希望可以順利推出TISA第二階段，目前正在努力中，應該很快有結果。

據了解，TISA稅負優惠有可能比照勞退自提退休金的模式，採取遞延課稅方式。金管會日前說明，討論範圍不設限，無論是朝標準扣除額調整，或設立特別扣除額機制，都在評估範圍內。

假設此一稅負優惠得以成真，則是（準）退休族們，解決退休金不足問題的最佳解方。但個人強烈建議，在（準）退休族們選擇標的時，除了「成本最低（報酬率最高）」的選項外，還必須參考「風險相對較低」的標的。