為何越想成功，反而越容易失敗？心理學揭「超級競爭」陷阱：別讓工作定義你

對於大多數人來說，超級競爭性的結果並非在NBA總決賽第七場投入致勝的關鍵一球，而是進入生存模式，開始將每件事情都視為具有威脅性，從中獲取求勝的動力，進而逃避那些無法取勝的情況。

喬丹為何一定要贏？超級競爭心態未必適合所有人

威爾．史密斯就曾以開玩笑的口吻透露喬登的這種態度：「你在任何事情上都贏不了麥可。因為他如果不能打敗你，他就不會跟你比賽。」假如我們不留心，這種能推動個人在場上表現卓越的動力，可能會讓我們在場外痛苦萬分並渴望逃避。

本文摘自《鬆綁表現焦慮》

這是競爭性的核心矛盾。我們被告知必須更加關心，並視工作為我們邁向成功的核心。我們擔心自己如果不採取這樣的思維，就會落後於人。這種方式在短期內確實有效，但同時也會使我們陷入一種痛苦萬分、零和競爭與贏者全拿的態度，透過成功與否來定義自己，並依賴外界給予的肯定。

從喬丹到凱蒂．穆恩：冠軍心態不等於不惜一切代價

但是，其實有更好的方法，來看看奧運與世界撐竿跳冠軍凱蒂．穆恩（Katie Moon）的例子。二○二三年，她摘下她的第二個世界冠軍，不過是與澳洲選手尼娜．甘迺迪（Nina Kennedy）共同分享這個頭銜。在華氏八十五度高溫下，歷經四個小時的競爭後，穆恩與甘迺迪兩人在十六英尺又一吋的高度上，戰成平手。

她們面臨一個抉擇：繼續比賽，或是分享金牌。穆迪後來表示：「我們之所以能達到這個最高點的原因之一，是我們傾聽自己的身體，知道這是極限。我們決定……分享冠軍與一人獨得都是同等的榮耀。」酸民在社群媒體上指責這樣的決定是「懦夫的行為」，穆恩回應：「與大眾的想法相反，你不需要有『不惜一切代價取得勝利』的心態來擁有冠軍心態。」

心理學解析4種競爭型態：從逃避競爭到自我發展

在檢視競爭力時，心理學家加博爾．奧羅茲（Gabor Orosz）及其同事定義了人們面對競爭時的四種類型。首先，有一類人對競爭興趣缺缺，不想加入競爭，但也不至於逃避，只是不在乎輸贏，競爭對他們不具吸引力，也不會令他們感到刺激或興奮。

第二類就是我們方才討論過，具備超級競爭性的人，他們需要來自外界不斷的肯定，競爭是他們取得存在意義與價值的來源。結果對他們很重要……非常、非常重要！第三類是以焦慮為驅動的逃避型，他們會逃避競爭。他們經常要面對必須表現完美的需求，但實際上他們做不到，於是就會躲避這些危險的情況。

第四類是自我發展競爭型，這類人重視內在勝於外在，自我成長與發展是他們持續前進的動力。簡而言之，我們面對競爭的態度，可以是透過支配他人來處理自己的不安全感；可以是拒絕參與競爭；也可以是逃避競爭以避免競爭的結果帶來傷害；或是不論輸贏，都將競爭視為自我發展的過程。我們在人生與追求的不同階段，面對競爭時，都有可能採取這四種態度。

「我是」還是「我做」？身分認同如何影響工作與成功

然而，不僅是競爭，在我們從事的任何事情中，都會出現一個矛盾。我們愈在乎，愈是將工作與追求視為自我認同的一部分，就會愈努力工作。當我們以為追求的目標與自我意識相關時，就會從不為所動，變成起而行動。

當我們覺得所做之事是自己的一部分時，就會變得意義重大。不只是在運動場，其他地方也是如此。倘若我們視自己為作家，而不只是愛好寫作的人，將有助於自己在寫作上精進。我們寫作是因為這正是我們所從事的工作。當我們從「動詞」轉換為「名詞」，從「我下廚」轉變為「我是廚師」，就是在告訴大腦，我們從事的活動是我們存在意義的核心部分。我們從「做」什麼，變成「是」什麼。

身分認同真的能帶來成功嗎？「小幫手」研究揭示關鍵

我們在孩童時期其實就會出現這樣的模式，根據二○一四年的一項研究顯示，當心理學家要求孩童當「小幫手」，而不只是「幫忙」時，孩童會比較願意幫忙收拾玩具與積木。研究人員的結論是，詞彙上微妙的轉變，賦予了孩童一種正面的身分認同。

另一項研究則發現，來自低收入家庭的孩子，如果受到大學畢業生可以「透過教育形成身分認同」的提示，他們爭取額外學分的可能性就會增加八倍。這樣的結果也見諸從事各類活動的成人身上，從參加選舉、吃得健康到關心環保，比比皆是。當我們感覺某些事是自己身分的一部分時，就會確保我們的行動與身分相連結，並堅持到底。

身分認同也可能害怕失敗？研究揭「小幫手」的另一面

不過，現在你已經知道這些並非全貌。二○一八年，紐約大學（NYU）的心理學家複製了「當個小幫手」的研究項目，但在其中做了一些微妙的改變：他們著重的是挫敗。這些狡猾的研究人員不是讓孩童成為小幫手，而是強調孩童做錯事後的反應，例如闖禍、打翻蠟筆盒、忘了倒垃圾等等。

在受到挫折之後，這些被叮囑要當小幫手的孩童會變得退縮，對一些困難的工作不願意再出手幫忙。然而，若是較為簡單的家務，而他們也知道自己能夠勝任，還是會樂意多多協助。換句話說，在挫敗之後，這些將自己的身分認同與小幫手連結在一起的孩童，會選擇簡單的工作，讓自己立於不敗之地。當有十足把握時，他們才會樂意幫忙，但若有可能失敗時，他們就會有所遲疑。

太在乎輸贏反而容易失敗？身分認同可能成為心理負擔

將事情視為自己個人的事，確實有可能引導某些人登上成功高峰，但對於我們大部分人來說，不可能就此轉變為關鍵人物。至於喬登，就許多方面而言，他並非常人。將我們的身分與所作所為過度連結，反而會使我們在關鍵時刻猶豫不決。深切在乎與過度在乎之間，只有一線之隔。

越害怕失敗，越可能逃避挑戰

在績效表現上也有一個矛盾。我們需要密切關注，但也不應失去控制，成為停不下來的超級競爭性運動員，或是被一心求勝而蒙蔽雙眼的企業高層。否則，我們可能會變成職棒大聯盟最優秀的球員之一貝瑞．邦茲（Barry Bonds），他無法忍受光芒被其他球員掩蓋，例如使用禁藥的馬克．麥奎爾（Mark McGwire），於是，他索性加入他們的行列。

蘭斯．阿姆斯壯也是一樣。或者在企業界裡，如安隆（Enron）這樣的公司，或像是伊莉莎白．荷姆斯（Elizabeth Holmes）這樣的創業家。當你的身分認同與你所追求的目標緊密相連，你可能就會深信，只要目標正當，就可以不擇手段。

成功不能定義你是誰：找到競爭與自我價值的平衡

這並不是要走向另一個漠不關心的極端，而是要在兩者之間找到適當的平衡：一方面，不把所有事情都視為針對自己；另一方面，也保有足夠的空間，讓我們能夠承受挫折，而不致失控崩潰。你從「我是」轉移到「我做」再到「我喜歡」。

你愈是接近代表「我是」的存在端，安全感與可預測性也就愈高。比方說，你是自行車選手或律師，你會根據這個身分去看待世界，與之互動。但這也有缺點：安全感會導致依附，使你在遭遇威脅時的防衛心增加，並減少你面對變化時的靈活性與開放性。畢竟，我是故我在……。相反地，當你只是喜歡某件事時，你會比較願意改變，但那個活動、群體或事物，對你而言也就沒有那麼深的意義。

在某些事情上，例如我們的家庭中，理所當然會視為是個人的事情，也就是在頻譜中「我是」的這一端。至於其他事情，例如大富翁遊戲與洗衣服，對我們的自我意識並無意義，只在於喜歡與否。如果一些無關緊要的雜事過於接近頻譜中「我是故我在」的這一端，我們就會變得傾向完美主義（我本身就是要求一切事物井井有條的人）。

我們會耗費大把時間整理便利貼，把原本應該感到有趣或有意義的活動，變成又累又煩的工作，無法投入真正帶來意義或快樂的事物。也可以換個方式來理解：你結婚了嗎？還是在熱戀中？或者你只是喜歡某樣事物？隨著承諾的增加，你的靈活性也隨之告減。

不過，在某些事情上，例如伴侶，這樣的交換是健康且值得的。但在其他事情上，例如讓自己「嫁」給一種群體意識或一份工作，你最好趕快移到「我喜歡」那端。

在工作方面，我們經常任由自己對成功的欲望，將我們推向「我是故我在」那端。我們的追求固然具有意義，但如果執念太深，它們就會凌駕於我們的自我意識之上，導致我們從自我發展類型轉變為適應不良的超級競爭性型態。如果你勤奮誠懇、積極上進，醉心於美國夢的成功模式，那麼你很有可能需要修正路線了。

（本文摘自《鬆綁表現焦慮》作者：史蒂夫．麥格尼斯 譯者：王曉伯)