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想進台積電一定要理工科？ 高中老師靠「關鍵字」找到文組職缺

聯合新聞網／ 天下文化出版
台積電徵才博覽會吸引各領域求職者，除了理工人才，也有教育、人資等文組專業的職涯發展機會。圖／台積電提供
台積電徵才博覽會吸引各領域求職者，除了理工人才，也有教育、人資等文組專業的職涯發展機會。圖／台積電提供

前幾年一位高中老師來訊問：「我有沒有進台積電的可能？」大部分的人都覺得，想進去台積電，至少要有理工背景。

依照台積電在台大校園博覽會招聘的內容，他們的科系要求大部分也是理工科系。不過，其實他們的需求遠多於此。

本文摘自《高薪賽道》
本文摘自《高薪賽道》

這位高中老師很認真。她嘗試把自己的資料寄給我評估。但，她寄來的不是履歷，而是一張張的教學歷程檔案，還有她在課堂上教學的照片。

她說：「老師找工作，都是帶著教學歷程的。」當時，我很少在科技業的求職場合見過這樣的資料，心想，可能應徵教職需要吧。

無理工背景怎麼找科技業工作？關鍵字決定搜尋方向

見她這麼認真，我建議她，從我們談「科技業怎麼寫履歷」的 Podcast 集數開始聽（可以參考本書有關履歷的章節），先開始建立一份專業的科技業履歷和一顆科技業求職的腦袋，再往下談。

一開始她以為，要有理工科背景，才能進台積電。後來我仔細地看了官網研究得知，台積電的教育訓練非常有名。既然台積電持續蓋廠、持續招募新人，鐵定需要大量的人資與企業訓練。

台積電有哪些文組職缺？教育、人資也有機會

於是，我們建議她查找工作關鍵字，改用「TSMC」、 「Learning」、「Program Development」等，便找到很多台積電的文組職缺。

甚至從中得知，有些台積電職缺，學歷要求便寫著「人力資源或是教育科系碩士背景（Master’s degree in Learning and Development，Human Resources，Education， Business Administration，or related field）」、而且有日文以及歐洲語言專長更佳。這些就是她可以發揮專長的職缺啊。

原來她的專業，台積電是需要的。

（本文摘自《高薪賽道》作者：抹布)

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