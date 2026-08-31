懂保險／利變型保單打造時間財 資產配置攻守兼備

股市行情熱絡、ETF與投資型商品受到市場青睞，部分民眾在資產配置時，也開始思考利率變動型保單是否還有必要。富邦人壽富驥通訊處處經理吳皓傑表示，利變型保單與股票、ETF扮演的角色不同，主要功能在於保障與長期資產累積，不應單純拿投資報酬率比較，而應視為個人與家庭中長期財務規劃的一環，尤其在股市高檔震盪、退休時間逐漸接近時，更需要透過不同工具分散風險。

吳皓傑指出，投資已經成為許多人理財不可或缺的一環，在高通膨環境下，若只靠儲蓄，要完成退休或較大的財務目標確實有難度，因此他不反對投資，而是要更重視「剩下沒有投入市場的資金要放在哪裡」。做好緊急預備金後，民眾可將資產依短、中、長期需求配置，讓投資型資產負責追求成長，也保留一部分較穩健的資金，作為長期財務規劃。

他將資產累積分成「時機財」與「時間財」。例如台股行情好的時候，掌握市場機會屬於「時機財」，但市場不可能永遠上漲，一旦退休前夕碰上金融市場大幅修正，可能被迫延後退休計畫；相較之下，「時間財」則是透過長時間累積與複利效果，逐步完成財務目標。

吳皓傑認為，對30、40歲族群來說，距離退休還有20年以上，最大的優勢就是時間，因此理財順序應先建立「時間財」，再視市場狀況掌握「時機財」。利變型保單具有預定利率及宣告利率機制，若是短期三、五年內就會使用的資金，未必適合投入，但若是短期內不會動用、希望長時間累積的資金，就可以視個人風險屬性納入配置。

除了資產累積，利變型保單另一項功能則是壽險保障。吳皓傑表示，許多人規劃保險時，往往先想到醫療險、癌症險、意外險等，壽險反而容易被排到最後，但對家庭而言，真正發生身故或符合保單約定的失能狀況時，收入中斷帶來的衝擊可能更大。

他分享，一名客戶年輕時原本生活正常，後來因疾病逐漸失去視力，工作能力也受到影響。這類風險對年輕人尤其要留意，很多人會認為自己還沒結婚、沒有房貸或小孩，沒有太多家庭責任，但一旦失去工作能力，未來數十年的收入都可能受到影響，因此保障不能只從「死亡」角度思考。

至於不同年齡該配置多少利變型保單，吳皓傑認為沒有固定比例，仍需視每個人的收入、投資經驗、風險承受度及退休目標量身規劃。積極型投資人可能配置比例較低，保守型民眾則可提高穩健資產比重；但愈接近退休，愈應逐步降低資產波動風險，避免退休當年恰好遇上市場大跌。

對50、60歲以上、已有一定資產的族群而言，利變型保單還可以扮演財富傳承角色。吳皓傑指出，許多長輩累積的不動產、現金與股票，未來都會面臨如何分配給下一代的問題，透過保單指定受益人及身故保險金分期給付等設計，可依自身意願安排資產分配，也能預留家人在繼承程序期間所需要的資金來源。

吳皓傑提醒，民眾規劃利變型保單最常見的迷思，就是直接拿宣告利率與股票、ETF報酬率相比較。他強調，兩者本來就扮演不同角色，利變型保單不是單純追求高報酬的投資工具，而是兼顧中長期財務規劃與保障功能，「資產配置不是全部都拿去拚報酬率」，真正重要的是依照使用時間、風險承受度與家庭責任，把不同資產放在適合的位置。