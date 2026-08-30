「我是文組，怎麼可能進台積電？」數據揭開科技業一條被忽略的高薪路徑

文組真的跟科技業絕緣嗎？

每次看到科技業分紅大爆發的新聞，非理工科系的文組生只能自嘲「與高薪絕緣」？其實，這完全是資訊落差造成的「認知世襲」。

很多人常問我：「我是文組、非本科生，真的有機會嗎？」確實，科技業需要大量的理工學生，如果你是理工學生，機會較大。

科技業不只需要工程師，文組還有哪些機會？

不過科技大廠賺錢的方法很多元，需要的人才種類，也比你想像的更多。

丟掉你的自卑和擔心吧！一起來看一組會讓你大吃一驚的真實數據：

關於新進員工或整體科技業的學歷分布，美國國家科學基金會（NSF）與勞工統計局（BLS）在 2025-2026 年發布一份最新的勞動力報告：

• 總經／整體數據：根據 NSF 最新的《The STEM Labor Force》報告，美國有高達 25％ 的勞動力從事 STEM 相關職業。 • 跨界現象：數據顯示，擁有 STEM 學位的人不一定只做工程師。在科技巨頭中，有大量擁有理工背景的員工從事非傳統軟體工程師職位，例如：產品經理（PM）、 技術銷售（Technical Sales）、資料分析師、供應鏈管理等。 反之，也有部分擁有非理工背景的員工，透過後天培訓轉職進入技術營運、UI/UX 設計或專案管理領域。

數據揭開真相：科技業的非技術職比你想像得更多

Glassdoor 也發表過一個美國科技產業職缺統計，科技業中有高達43％的職缺屬於「非技術職」（Non-technical roles）。

本文摘自《高薪賽道》 統計看來，科技業技術職位雖多，但是非技術的工 作也很多。像是Oracle 這樣的軟體服務公司，其實也有非常多的銷售服務人員。

除了職缺分布之外，若想知道科技公司的員工組成，從科技業上市公司的財報和員工多樣性的報告中，也能窺見一二。

資訊落差，讓文組生錯過哪些科技業機會？

網路上經常可以看到，許多人看到科技業賺錢的新聞，就會哀號：「我是文組生怎麼可能進台積電？」、「文組就跟科技業絕緣呀」，這讓我深深感受到，資訊落差真的很巨大。我把這個落差稱為「網路AI 時代的城鄉差距」。

明明就有網路，大家接受資訊的速度也很快。這個城鄉差距並非真的是那種住在山裡或是都市的差別，而是認知差距，就像一個個缺乏交流的村莊那般。

許多人因為從沒接受過職場該怎麼蒐集資料、該怎麼找工作的資訊，他會用自己從小到大「家長與老師所教的方法」來認識這個世界。

不只是財富會世襲，職涯認知也可能世襲

萬一他所學習的對象，對產業的認知很少，怎麼辦？許多人經常只能問身邊的人。而這些人或長輩的認知，就會複製到下一代的身上。

由此可知，不但財產會世襲；財商觀念會世襲，其實認知也會世襲。

（本文摘自《高薪賽道》作者：抹布)