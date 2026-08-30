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專家教你保／規劃資產傳承 四招安心布局

經濟日報／ 楊璨萍
楊璨萍。凱基人壽／提供
楊璨萍。凱基人壽／提供

許多家庭都希望把資產留給下一代，卻又擔心太早移轉財產，未來可能失去自主權，因此常拖到年老才開始處理。但風險不會等人，一旦家人突然離世，若生前未妥善規劃，可能衍生遺產分配爭議、稅源不足，甚至因繼承問題對簿公堂。

真正的傳承保障，不只是生前能從容安排，更是身後不留遺憾。傳承規劃不應等到資產很多或年紀很大才開始，而是應趁身體健康、仍具備投保條件時，及早運用保險工具傳承保障，並將稅源與照護需求安排到位，建議可參考以下四大重點，做好傳承規劃：

第一：預留稅源，降低繼承壓力。對名下有不動產、土地或其他資產的家庭而言，遺產稅往往是繼承時最現實的資金壓力。若家人一時籌不出現金，可能被迫處分資產，影響原本的傳承安排。透過壽險規劃，受益人可依契約約定領取身故保險金，作為繳稅或家庭周轉資金，協助家人守住資產。

第二：指定受益人，減少分配爭議。遺產分配最怕因期待不同、溝通不足，引發家庭糾紛。保險可依保戶意願指定受益人，讓保險金給付給真正想照顧的人，協助降低資產分配爭議。另外特別提醒受益人填寫與後續變更都應謹慎確認，才能讓保障精準到位。

第三：定期給付，讓照護更長久。有些家庭則是擔心這筆錢能否長期照顧特定家人。楊璨萍分享，曾有客戶因名下不動產較多，身故後家人需面對高額遺產稅；但又同時掛念一名因幼年車禍導致智能遲滯的子女，擔心其未來生活無法自理。因此建議透過利變型壽險與分紅保單規劃，運用保單的類信託功能，將身故保險金分期給付指定受益人，保險金可照顧未來生活所需，也避免一次領取後遭揮霍、詐騙或不當使用。

第四：善用利變型與分紅保單，兼顧保障與傳承。美元利變型壽險商品兼具壽險保障與資產累積特性；分紅保單的紅利雖非保證給付，但可讓保戶在基本保障之外，有機會參與保險公司經營分紅保單成果。可依家庭需求搭配規劃，例如同時配置利變型與分紅型商品，可兼顧保障、退休準備與資產傳承。

（本文由凱基人壽大銘通訊處經理楊璨萍提供，記者黃于庭採訪整理）

傳承 資產 布局 遺產稅 保險金

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