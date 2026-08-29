40歲不躺平！她花一年追BTS 看爸72歲退休悟財務自由真諦：別等老了才享受

如果40歲就能退休，你會怎麼安排接下來的人生？對美國財務專家喬伊（Bernadette Joy）而言，她選擇追隨喜愛的韓國天團BTS環遊世界。去年正式退休後，她將大量時間投入追星行程，預計到2027年底，將在3大洲累計觀賞20場BTS演唱會。這段看似瘋狂的退休生活，反而讓她重新理解「財務自由」真正的意義。

根據外媒《CNBC》報導，喬伊表示，許多人準備退休時，往往只計算「需要存多少錢」，卻很少認真思考退休後究竟想過什麼樣的生活。對她來說，BTS成為退休後一個非常具體的目標，從演唱會到海外旅行，都讓她更清楚知道自己希望如何運用時間與金錢，也因此更容易做出財務上的取捨。她認為，財務自由並非單純累積越多財富越好，而是擁有足夠彈性，能按照自己的意願安排生活。

喬伊與丈夫AJ目前每月約需6000美元（約新台幣19萬元）即可維持舒適生活。很難想像的是，10年前她還背負約30萬美元（約新台幣949萬元）債務，如今卻已經累積足以支撐退休生活的資產。BTS在2023年因成員陸續服兵役而暫停團體活動時，她便開始替未來的團體回歸存錢；去年巡演消息公布後，更另外設立名為「Tour with BTS」的現金帳戶，預留演唱會門票、機票、住宿、交通與餐飲等海外追星開銷。

為了不影響原本的投資，她沒有打算變賣股票或靠信用卡支付追星費用，而是提前調整預算、準備可直接動用的現金。這也讓她重新檢視退休理財配置，除了指數基金、配息型ETF等投資工具，也增加貨幣市場基金及其他流動性較高的資產。她坦言，退休後才發現，擁有自由時間不代表每天都能自然找到生活重心，「星期二早上沒有人需要我去任何地方，我要做什麼？」反而成了需要重新學習的課題，而BTS巡演恰好為她的生活帶來明確的節奏與安排。

退休第一年也讓喬伊更加確定自己想要的生活方式。2025年底，她和丈夫從北卡羅來納州搬到拉斯維加斯，選擇這座城市並非單純考量居住條件，而是看中當地豐富的演唱會、喜劇與娛樂活動，同時鄰近國家公園，也擁有方便出國旅行的機場。搬家後，他們更參加了4場BTS演唱會，這些經歷讓喬伊確信，居住地應該配合自己真正想花時間與金錢的方式。一路追隨巡演的過程中，她也認識來自20多個國家的粉絲，建立原本不可能遇見的友誼。

這段追星旅程更改變了喬伊對「成就」與自我價值的看法。她的父親工作到72歲，退休後僅享受約10年生活便離世，讓她不願重複同樣的人生模式。她選擇40歲退休，部分原因就是希望趁身體還能負荷時，好好享受真正喜歡的事物。過去她把成就視為人生重要的一部分，習慣設定目標、努力工作並持續追求下一個里程碑；退休後卻開始思考，當自己不再追逐下一項成就時，究竟還剩下什麼。

如今她認為，休息、人際關係以及單純享受生活同樣重要。追著BTS巡演走遍世界，雖然不會反映在淨資產報表上，卻正是她多年努力存錢、投資與累積財富的原因。對她而言，真正的財務自由，是學會把累積的財富轉化成自己想要的人生。