新興市場利多匯聚 平衡型基金掌握股債雙引擎
全球貿易重組新契機、新興國家改革新動能與全球資金重新配置，三大主題正在推升新興國家多重投資價值。富蘭克林證券投顧表示，今日的新興市場在經濟成長、科技創新、產業轉型及消費升級等重要領域扮演關鍵角色，短期市場展望雖可能隨著政策、利率及地緣政治變化而震盪，但長期結構性成長動能仍相當健全而完整。
市場結構與基本面持續好轉，新興債市已更成熟且表現更加堅韌。過去十五年間，資金多側重美國資產，隨著新興債市地位提升，機構與零售投資人重新增加配置，也做為降低投資組合在區域、產業及貨幣過於集中的風險，並提高收益潛力。現階段有三理由支持續抱新興債資產，包括新興債市規模已更廣更深、基本面結構性改善、提供收益與多元分散效益，特別是新興國家實質政策利率明顯優於成熟國家，具備一定程度的吸引力。
全球資產配置正逐步走向更多元化的趨勢，而AI進一步引領新興股市華麗轉身。特別是AI基礎建設浪潮方興未艾，市場題材愈發多元，包括台、韓等國的半導體供應鏈，印度消費升級、巴西原物料、墨西哥製造業與近岸外包、南非關鍵礦產，中東地區的綠色能源與金融創新等題材，創造跨國家、跨產業的機會廣度，也凸顯新興市場主動選股與差異化配置的重要性。
資產配置重要一環 新興市場平衡型基金一次擁有
新興股債資產機會盎然，已是投資組合不可或缺的助攻拼圖，但鑒於市場波動相對較高，不妨借重平衡型基金。
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）精選箇中亮點，可做為完整一站式新興市場投資方案，投資標的側重AI供應鏈重鎮的亞洲股票，亦納入拉丁美洲、中東與非洲，同步配置高成長潛力的新興股票與殖利率水準明顯高於成熟市場的新興主權債，兼顧資本利得和較高收益雙重機會。（到期殖利率：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率）
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率>
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
中國警語：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息。基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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