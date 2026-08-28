新興市場利多匯聚 平衡型基金掌握股債雙引擎

全球貿易重組新契機、新興國家改革新動能與全球資金重新配置，三大主題正在推升新興國家多重投資價值。富蘭克林證券投顧表示，今日的新興市場在經濟成長、科技創新、產業轉型及消費升級等重要領域扮演關鍵角色，短期市場展望雖可能隨著政策、利率及地緣政治變化而震盪，但長期結構性成長動能仍相當健全而完整。

市場結構與基本面持續好轉，新興債市已更成熟且表現更加堅韌。過去十五年間，資金多側重美國資產，隨著新興債市地位提升，機構與零售投資人重新增加配置，也做為降低投資組合在區域、產業及貨幣過於集中的風險，並提高收益潛力。現階段有三理由支持續抱新興債資產，包括新興債市規模已更廣更深、基本面結構性改善、提供收益與多元分散效益，特別是新興國家實質政策利率明顯優於成熟國家，具備一定程度的吸引力。

全球資產配置正逐步走向更多元化的趨勢，而AI進一步引領新興股市華麗轉身。特別是AI基礎建設浪潮方興未艾，市場題材愈發多元，包括台、韓等國的半導體供應鏈，印度消費升級、巴西原物料、墨西哥製造業與近岸外包、南非關鍵礦產，中東地區的綠色能源與金融創新等題材，創造跨國家、跨產業的機會廣度，也凸顯新興市場主動選股與差異化配置的重要性。

資產配置重要一環 新興市場平衡型基金一次擁有

新興股債資產機會盎然，已是投資組合不可或缺的助攻拼圖，但鑒於市場波動相對較高，不妨借重平衡型基金。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）精選箇中亮點，可做為完整一站式新興市場投資方案，投資標的側重AI供應鏈重鎮的亞洲股票，亦納入拉丁美洲、中東與非洲，同步配置高成長潛力的新興股票與殖利率水準明顯高於成熟市場的新興主權債，兼顧資本利得和較高收益雙重機會。 （到期殖利率：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率）