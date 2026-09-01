明明很成功卻停不下來？心理學揭密「超級競爭性」：越怕輸越容易焦慮

「我停不下來。」在輔導企業高層或創業家時，我經常會聽到這句話。這始於承認可能存在一個問題─無法停止思考即將到來的交易或是調整簡報流程。他們可能正在與家人一起用餐，但心思卻在別的地方。

對許多人來說，這樣的情況還會進一步延伸。「我無法停止競爭，而且是在所有事情上。」一位創業家向我哀歎道。這個問題不僅是缺乏將工作留在辦公室的能力，也是無法掙脫競爭思維的心態。不論是與家人的遊戲之夜，與朋友在酒吧裡的撞球友誼賽，或是社區裡的籃球賽，他們都爭強好勝。

什麼是「超級競爭性」？非贏不可的心理陷阱

早在近一百年前，就有研究指出過度競爭可能造成的影響，而所謂的超級競爭性（hypercompetitiveness）是指需要不惜一切代價得勝，以捍衛自己的身分與價值。這會帶來許多肢體與言語上的攻擊，同時也難以維持健康的人際關係。

本文摘自《鬆綁表現焦慮》 艾許麗．梅里曼（Ashley Merryman）與波．布朗森（Po Bronson）在合著的《人上之人》（Top Dog）一書中，描述了這種適應不良的競爭心：「其特徵是心理上的不安全感和轉移的衝動。這一類人無法接受挫敗也是競爭的一部分。……他必須在每件事上都是最棒的，即使競爭已經結束，也無法停止拿自己和他人比較。」

越害怕失敗，越需要靠勝利證明自我價值

超級競爭性會形成惡性循環，在此循環下，我們會耽溺於透過勝利來維持自我意識，彷彿我們的大腦已學會必須勝出所有挑戰，才能感覺到自己的重要性。大腦會開始尋求建立自我價值的方法，或是時刻警惕任何對我們主導地位的威脅。

於是，即使是季前賽也變得攸關生死。與家人一起玩桌遊，變成一場試圖證明自己智力優越的較量，最後演變成令人沮喪的尖叫爭吵。斯洛維尼亞的一項研究顯示，具有超級競爭性的學生毫無意外都具有自我設限的傾向。為了保護自我價值，他們總會為自己的失敗找藉口。

過度競爭的代價：焦慮、壓力與人際關係惡化

具有超級競爭性的人往往需要來自外界不斷的肯定。心理學家珍妮佛．克羅克（Jennifer Crocker）與艾米．卡內維羅（Amy Canevello）將我們的社交動機劃分為兩個系統，一個是生態系統動機，用來推動我們與他人建立具有建設性與支持性的關係。我們視與他人相處是互惠互利的，而不是威脅。

另一個是自我系統動機，能促使我們與他人和團體建立一種可容許我們維護或提升自我形象的關係。正如他們所解釋的：「建構、提升、維護與捍衛理想的自我形象已成為一種手段，藉以說服他人認同他們的價值和價值感來滿足其需求。」

為什麼越想贏，反而越難發揮真正實力？

當我們向自我系統傾斜，比較容易將競爭視為零和較量，但研究顯示，大部分人並不會因此變成麥可．喬登，而是被推至崩潰邊緣。克羅克與同事指出，我們最終會走入自我保護，在這種情況下，我們更有可能處於「害怕與困惑」的狀態，而不是在狀態中充分發揮我們的能力。

自我系統的支配甚至會阻礙我們去做最需要做的事：抽離現場。在壓力過大的組織中，暫時離開、自工作中抽身歇息以避免工作過度，效果會適得其反。研究人員發現，在高壓下的工作者試圖不工作時，反而會感到更加羞愧。這樣的心理會導致更多不道德的行為，並人為地提升我們總是在努力工作的形象。換句話說，當我們感受到過度壓力時，便會尋求自保。

別把每件事都當成競爭：學會放下無意義的勝負

當我們過度倚重外界給予的肯定時，常常會花時間競爭一些可有可無的小事。威爾．司鐸在其著作《地位遊戲》中指出：「我們經常會投入一些毫無意義的競爭之中。」我們視自己的身分地位為界線，有如超商或機場的安全線，若有人無意間越線，我們就會發狂。我們的大腦接收到的訊息是，這些微不足道的小戰爭都很重要。我們其實是在無關緊要的情況下，將自己的地位置於危險邊緣。

（本文摘自《鬆綁表現焦慮》作者：史蒂夫．麥格尼斯 譯者：王曉伯)