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存了又領、退休金常歸零？吳淡如點「理財死穴」：別讓恐慌斬斷財富樹

聯合新聞網／ 吳淡如
（本文摘自時報出版《財商：不費力才會贏》，作者：吳淡如）
（本文摘自時報出版《財商：不費力才會贏》，作者：吳淡如）

吳淡如以波克夏A股為例，說明複利與長期持有的重要，並指出台灣人常因恐慌或現實需求動用存款，導致<a href='/search/tagging/2/退休金' rel='退休金' data-rel='/2/103545' class='tag'><strong>退休金</strong></a>與投資計劃反覆歸零。圖／AI生成
吳淡如以波克夏A股為例，說明複利與長期持有的重要，並指出台灣人常因恐慌或現實需求動用存款，導致退休金與投資計劃反覆歸零。圖／AI生成

作家吳淡如在新書《財商：不費力才會贏》中指出，投資真正拉開差距的關鍵，往往不是技巧，而是複利。

其實，有關於養好你的財富樹，什麼專有名詞都不懂沒關係，但一定要懂得複利效應。

最好用來觀察的是巴菲特的波克夏A股，自從它出生以來，只配過一次微薄的股利，配股利了之後，巴菲特還後悔了。

他想一想，覺得配股不對，從此不管股東們怎麼哀嚎，他都不配股利。

除了這樣才有複利作用的理由外，巴菲特也很在意，股票一配股利，政府就可從投資人的利潤中抽稅，也就是從右手轉到左手的錢，還可能被美國政府抽掉了兩成。

因為錢都留在股票裡，從股價一眼可以看出波克夏Ａ股的增長。

你猜一下自1965 年波克夏股票公開交易以來，如果你爸爸或爺爺投了100 美元，然後就忘了它，這麼多年來也沒有再存錢進去。

有一天他忽然記起了他有這檔股票，那麼，他現在（以2025 年中計算）會有多少錢？答案是增長了38,000 多倍。

用60.5 年內的年均複合成長率（Compound Annual Growth Rate，縮寫為CAGR，把總增長平均分攤到每一年）約為19%／年計算，以複利速度成長也就是380 多萬美元！

當時的100美元相當等於4,000 元台幣，而現在的380 多萬美元，就算台幣升值到29 比1，也將近1 億1000萬台幣。

驚呆了吧。如果你覺得60 年太久。我們再來看假如你在2000 年買進一張波克夏的股票，現在會多了多少身家？

這25年來，跟之前那段美國經濟還在強勁成長的歲月相比，年平均投資報酬率沒那麼高，算起來每年大約是10.7%（和0050差不多），但也足以讓你喜悅。

若你在2000年首個交易日可買入1 股，成本約54,800美元（你覺得貴，是不是？其實股票沒有貴和便宜的問題，只有有沒有價值的問題。你也可以買B股呀，仍然可以參加巴菲特的股東會⋯⋯），它在2025 年年中大約變成了73萬美元。

也增長了13倍！73萬美元，大概等於2000萬台幣多一點，也等於台灣人認定的「退休金」高標。

投資：脾性（Temperament）＞IQ

不過，25 年也是個長時間，能夠歷經各種心理掙扎、克服這麼長時期把股票賣掉的想法，其實很不容易！

難怪查理．蒙格和巴菲特都認為，投資最終還是個脾性（Temperament）的問題。

在與巴菲特的多次對談裡，兩人都強調Temperament＞IQ；巴菲特甚至說：「你只需要中等智商，但必須有正確的脾性，否則遲早會崩潰！」

想要抵抗那個「崩潰」，你要有很強的心理素質。

財富樹，一時性急把它砍了，就沒了。自己砍自己的樹，是人之常情。

以台灣投資人的行為來看比較親切。我看過好幾個台灣的理財行為大調查，會從退休金的長期投資中撤退，又只好重新開始的，得出的比率從40% 多到60% 多之間都有。

平均起來，有一半以上的人會歷經「原來的儲存計劃歸零」（本有儲蓄卻被自己動用了）的過程。

其中有人去投了單一股票而導致虧損，有人必須拿自己的儲蓄去支付孩子在海外的昂貴學費，有人因為家人突然生病了要花很多錢，有人因為換房要付房貸支用退休金，也有人是被詐騙了。

2024 年有個調查說，還有35% 左右的台灣人直言「根本沒有專款專用的退休金」、「⋯⋯往往存一段時間就被其他開銷抽走，變相重新開始⋯⋯」看起來，以絕大多數人的狀況，要你存了就不動，還真不容易。

「中途動用存款」在不同族群介於三成到近七成，顯示「存了又領、再重新存」是台灣常態。

比起「快閃」 你更該持續參與市場成長

那麼，我們到底要有什麼特殊能力，才能不動如山？投資真正的「複利引擎」是心理學。

簡單的說，就是不要被從眾效應迷惑而改變你的決定，堅持紀律，不要因為恐慌衝動離開市場。

台股的歷史經驗告訴我們，台股「熊」短「牛」長，熊市比牛市的期間短得多。

有史以來的熊牛比大約是1：6；如果從2000 年算到現在，雖然股市也受到不少天災人禍影響，這個比例仍是1：4.3。

如果你一直抱持對股市的悲觀看法，是一定會被時間與客觀事實打臉的。

那些因為賭徒心態進股市，卻變成被收割的韭菜（指容易被收割的散戶）們，從此發誓：「我沒有那個運，我再也不碰股票。」

這些人，的確錯過了累積被動財的可能性。其實，你應該檢討的，是「碰股票的方法不對」。

股市成長期比衰退期多。熊市雖然可能跌得很深，也可能花很長時間才走出來，但大部分的時間，台股都在牛市裡。

這個熊牛比跟美國股市幾乎近似。也就是說，21世紀迄今，經濟穩定國家的股市接近五分之四的時間都在牛市，持續參與比「快閃」更符合統計優勢。

真正讓你失去投資成長性的，不是熊市，而是把自己留在場外，或是中途撤退。

我也曾經在很好的買點買了巴菲特A 股，自作聰明地來回操作，大概賺了20萬美元，沾沾自喜。

不過如果從我當時的買點（40萬美元，兩張）來看，完全不動，放到現在我可以賺多少錢？嗯，答案是60 萬美元。我被洗出場之後，股價還真青雲直上，直接證明了我就是個自以為聰明的傻瓜。

後來我還是忘記從前的買入價，用手上的閒置資金買了波克夏。

現在，我決定變傻。從懶惰變機靈，在生活中是頂好的轉變，對投資模式而言，從極少進出變成頻繁進出，必然不是好事。

理財 財富 退休金

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