《「我是有錢人」迷思809》美債殖利率飆破5.3%！40兆美元債務壓頂，投資人小心5大風險

最近一週，全球金融業的「大消息」，就是美國30年公債的殖利率，來到19年來的歷史新高—5.34%。對於債券投資人來說，殖利率高低與債券價格，是呈現反向關係。因此，當債券殖利率大漲之際，也就代表債券價格大跌。

債券價格下跌，除了代表債券投資人的虧損之外，美國10年期公債殖利率，還是全世界資產的定價基準。一旦美債利率上升，便會推高房貸、車貸、信用卡等所有借貸的利率水準。

美債殖利率飆破5.3% 財政部加碼回購仍難止跌

且更重要的是，隨著長天期美債殖利率站上5.3%，幾乎無信用違約風險的美元資產即可提供逾5%名目收益率，高本益比科技股及AI概念股也開始面臨資金重新配置與估值下修壓力。

正由於美國公債殖利率高漲的影響層面非常深遠。美國財政部便在19日宣佈，將擴大10年期至30年期公債回購操作規模，從20億美元增加至「至少40億美元」。操作期間從9月9日，至11月4日為止。債市壓力頓時獲得紓解，美債殖利率應聲從高點下跌。DXY美元指數一度跌破99，現貨金價大漲3%。

但，市場反應卻只有曇花一現。20日，美國公債殖利率全面反彈，幾乎回吐前一日因財政部宣佈擴大回購長債，而出現的跌幅。其中，10年期公債殖利率一度上升逾5個基點至4.704%，30年期殖利率則上升6個基點至5.254%。

抗通膨不敢降息 美國卻扛不起高利率？

理由是：市場已經對於美國龐大的財政赤字問題「看破手腳」。因為，美國政府現在遇到一個左右為難的困境：為了讓消費者物價年增率，能穩定控制在2%以下，FED勢必得拉高聯邦基準利率。但壞就壞在：以美國目前欠債如此之多，一旦美國公債殖利率高漲，勢必加重目前已經非常艱難的財政負擔。

根據美國財政部最新數據顯示，7月預算赤字達4,323億美元，創2021年3月以來單月最高，今年迄今赤字已逼近1.8兆美元，高於去（2025）年同期。

而過去半世紀以來，美國聯邦利息支出平均占GDP的2.1%。美國國會預算處（CBO）預估，今（2026年）年將升至3.3%，2036年進一步達到4.6%。不過，這項預測假設10年期公債殖利率為4.1%，遠低於目前的約4.7%；若各天期利率均比預估高0.1個百分點，預測期間的淨利息支出將累計增加3,790億美元。

對於美國龐大債務的沉重負擔，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）便指出，要解決問題，美國必須謹慎實施三管齊下策略，把預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率降到百分之三。這套策略是：降低支出、提高稅收、調降利率。

特別是假設美國經濟開始放緩、疲軟或衰退，FED也有必要透過降息的措施，以刺激經濟的成長。只是，受到美伊戰事遲遲無法結束，使得因油價上漲所致的通膨蠢蠢欲動，又限制了「以抑制通膨為職志」的FED的手腳…

40兆美元債務壓頂 美國利息支出成財政沉重負擔

在前兩期的個人專欄中，筆者曾再三提醒投資人，要特別注意美債殖利率的飆升，對於美債及美元資產價值的影響。這一期，個人將更為聚焦提醒以下幾項，值得投資理財大眾密切注意，並做為決策時的參考重點：

注意重點一、只要各國不再QE，未來將是「資金越來越貴」的世界。特別是在美國欠債正式突破40兆，目前全球各國都堅信「AI是未來產業唯一救贖」，以及大型科技巨頭持續投入「軍備競賽搶錢」之際，資金的成本只會墊高，不可能降低（全球的錢正在變貴）。

全球進入「錢變貴」時代 企業融資成本恐持續升高

而當過去那種「便宜錢多報爆」的日子不再時，想要募資的企業或個人，很可能「借不到（便宜）錢」；且特別是「浮動利率」的借款人，將會承受極大的成本大增風險，不可不慎。

注意重點二、當市場利率上升之際，投資債券不再能「賺價差」，只能靠「固定收息」。這是因為債券價格，與市場利率呈反向關係。而持有債券的人，雖然沒了價差收益，卻可以享有固定收息的權利。

但是，值得債券投資人注意的是：假設想要「固定領息」，必須選擇「有明確到期日」的單一「短天期」債券（因為隨著市場利息升高，投資人可以拿到更高的債息），而不是投資「一籃子債券」的標的，像是債券型基金或ETF。

注意重點三、投資債券雖然可以「固定收息」，但不要忘了它會有「違約」的風險。在這波美國公債價格大跌時，就有專家建議想「存債領息」的投資人，宜鎖定非投資等級債能兼顧成長（賺價差）與防禦力（領高息）。

但是，筆者想特別提醒，有此想法的投資人千萬要謹記：非投資等級債券雖然能提供較高的債息，但正是因為其經營風險較高，發債者必須用「比市場更高」的利率，才能吸引投資人購買。

也就是說，非投資等級債的「違約風險」，本就比信用良好的投資等級債要高。且若全球經濟若出現衰退，非投資等級債的違約風險，肯定會比投資等級債券的反應，來得又快、又急。如此，更加突顯出債券投資人「選對標的」的重要性（以「投資等級債」為優先選項）。

美債沒有違約風險？通膨與美元貶值才是隱形殺手

注意重點四、美國公債也許可能沒有違約風險，但有通膨及美元貶值的風險，都必須計算在投資收益中。正如同某位專家的分析所言，「美國國債在技術與主權上不會發生傳統的名義違約，因為美國政府握有印製美元的最終權力。然而，這不代表沒有風險；美國公債真正的隱憂，並不在於『收不到錢』，而在於透過通膨或貨幣貶值還給你『購買力變薄的錢』」。

且有數據顯示，過去30年間，美元購買力累計下滑53%，等於價值折損超過一半。如此，不但突顯出美國人為什麼敢借那麼多錢？更將提醒所有想固定領取債息的投資人（債務人），「未來整體獲利將大幅縮水」的一大事實。

注意重點五、投資人的風險控管，可能比資產配置更重要。在美債殖利率創新高之際，達里歐曾在21日發出警告：「美國債務危機最快一年後爆發，投資人應降低債券配置，並把約10%至15%的投資組合配置於黃金，同時持有少量比特幣，以因應潛在的債務危機風險」。

固然在通膨時代，持有資產才是抵禦購買力流失的關鍵，但正如同一位分析者所言：「真正的趨吉避兇，不是猜中下一次加息，而是確保即使利率在高位停留更久，投資組合仍有足夠現金流和承受力」。個人認為以上提醒，值得目前所有透過各種方式「借錢投資」者的注意及警惕！