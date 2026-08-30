薪資談判別寫「依公司規定」！跳槽想拿高薪小心被壓價 3招破解低薪陷阱
許多上班族換工作談薪水時，總覺得開高價很不好意思，深怕被當成貪心或難相處，最後只能在履歷寫上「依公司規定」。結果錄取後才發現，自己的薪水連後進的新人都不如，永遠被通膨追著跑。
在我們正式進入薪資談判的攻防步驟之前，我們必須先認識這個賽局裡最常見的對手策略，以及調整好自己的應戰心態。
因為在核薪的過程中，大家談薪水都怕被「low-ball」，這是一個英語用詞，劍橋英語字典的解釋是「將某事物的價格或水準，不合理（或不公平）的壓低。」
很多人看到對方開出一個低於自己心中的價格，低於自己在網路上查到的數字，就會覺得自己被「low-ball」（低估）了。
一般來說，談薪水沒有優勢（自己本來薪水偏低）的朋友，會希望對方「先開出標準包」（Standard Package）薪資，也就是依照職級的既定預算來核薪，而不是因為我們前職薪水偏低，而故意壓低薪水省預算，所以，對於急需「脫 離低薪循環」的朋友來說，直接瞄準大廠的標準包，是實現薪資跳躍最好的策略。
如果你是薪水與履歷很有競爭力的人，則更應該積極地展現自己的身價，讓人資轉為爭取更好的薪水爭取你，而不要浪費時間在「low-ball」試探你的底線。
想一想，如果你已經是業界資深人士，當獵頭或是挖角公司來詢問你求職意願，我們通常會先跟他們告知身價及期望薪資―如果預算不足，就別來打擾。
然而，現今的企業在核薪賽局中，越來越常在第一輪選擇極端壓低薪水。即便你做足了防範，或者退一步「只求標 準包、不低於現職年薪」，在資訊不對等的情況下，收到對 方刻意壓低的開價，依然會讓人感到緊張、憤怒與焦慮。
如果各位想要走向高薪，總有一天勢必需要正面迎擊這種試探，這就是接下來我們要談的主題。
薪資的談判，通常會在錄取後展開。目標高薪的候選人，得先分析資訊，取得優勢之後，再進行談判。這裡有三個主要步驟：
步驟❶：設定與計算自己的底牌
知道自己追求的目標，經過計算，設定能接受的底線。
步驟❷：取得談判的優勢
薪資談判是一個資訊不對等的狀況，我們希望能藉由透露部分資訊，讓自己在談判初始就處在有利的位置。
步驟❸：進行談判
藉由談判技巧與基本原則，在有限的回合數裡，讓對方同意我們的要求。
在談薪水時，不要被自己過去的低薪和所謂的行情價給「定錨」。行情價只是整個產業不管能力和條件，所開出的一般價格。
對於想追尋「高薪賽道」的人來說，使用行情價定錨，只會拉低你的薪資。
（本文摘自《高薪賽道》作者：抹布)
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