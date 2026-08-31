台積電持續海外擴廠 文組求職也有機會？靠1個英文單字找到科技業職缺

找工作就是一場資訊戰：先搞懂科技業需要什麼人才

求職和投資理財很像，當你先搞清楚該蒐集什麼資訊，並依照邏輯去推理，就會發現那些被低估的潛在價值。其實職場也是一樣的。

想進科技業一定要理工科？文組也有職涯機會

有學歷優勢的人，利用學歷建立護城河。沒有學歷優勢的人，就要比一般人更知道企業的需要是什麼。

本文摘自《高薪賽道》 很多人缺乏對產業的視野，根本不知道自己能在科技業做什麼。這背後有兩個核心問題：

一來是心態問題。許多人抱持著先入為主的觀念，認定科技業就只是工程師的天下，因而放棄去真正了解這個產業。

二來是資訊問題。他們不了解產業的結構，不知道科技業其實需要各種多元的人才。很多時候，職缺就明明白白開在那裡，但因為不知道該用什麼關鍵字去搜尋，就這樣與機會擦身而過。

台積電持續海外擴廠，文組人才也有機會

台積電還要蓋十幾座工廠。聰明如你，看到這裡應該就知道接下來該搜尋什麼關鍵字了。隨著台積電到日本、美國等地大舉設廠，未來還要多蓋好幾間廠房。當海外基地需要招募大量不同文化、不同語言的員工時，當地的營運難道不需要英文或日文流利的人才，來協助進行員工訓練與跨文化溝通嗎？

想找台積電文組職缺？「Global」可能是關鍵字

這時候，擁有語言優勢的文組人，就可以在搜尋時多加一個關鍵字：「Global」。只要輸入這個字，就能跑出更多跨國的文組職缺，像是「Global Talent Incubation（全球人才孵 化/ 培育）」這類的職位。這時你就會赫然發現，這些科技巨頭不但釋出了大量非技術類的文組職缺，而且正極度渴望擁有外語能力的人才加盟。

這只是一個例子。如果你看懂這個例子，就會明白「對產業的認知不足」，是如何限制一個人的發展視野。

文組進科技業不能只靠科系，企業更看重跨領域技能

看到這裡，可能有人看了職缺需求會忍不住抱怨：「文組還要會各國語言？有的甚至要 MBA、資料分析，或者心理學專業？這算哪門子文組啊？」

其實，這再正常不過了！

當一般人應徵工程師時，面對公司要求的技術，假設學校沒教，大家也知道要自己想辦法去學、去補習。很多人都會從做專案中，自學業界最新的技術。

同樣的道理，既然身為文組，千萬不要抱怨學校教的不夠實用，這一點所有學生的困境都是一樣的。一般文組學生，至少外語能力就要夠強。而且其他多元技能也要主動培養：資料分析、商業思維、政策法規……這些本來就都是非常「文組」的技能，而不是把思維限制在：「有沒有那種既非商科、非財經，完全『純文組』就能直接上手的工作啊？」

如果公司要求的技能一項都不會，那麼問題根本不是出在「純文組」，而是「什麼都不會」，這才是真正的大問題。所以，知道企業的需求很重要。設法針對高薪職缺的需求去培養專長吧！好好加油。

科技業不只有工程師：文組有哪些職缺？

很多人總認為科技業是理工科系的天下。其實他們產品硬體與軟體兼具，營收來源非常多元：賣手機、賣晶片，或軟體訂閱、雲端空間租用等都有。科技業是一個極其龐大的產業。只是因為台灣的產業結構，主要以硬體電子和半導體製造業為主，才會讓人產生理工人才需求最多的印象。

但如果我們把視野放大到外商科技業，就會發現像 Amazon 或 Uber 這樣專注於電子商務與網路平台的公司，跨界逆襲的非理工科規模同樣驚人。

在這些企業裡，需要大量的專案管理、市場行銷、數據分析、供應鏈採購、法規合規、使用者政策制定以及商業分析等職位。這些工作，本質上都是非常「文組」、非常「商業導向」的，而這背後所需的專業，也正是出社會工作最扎實、最實用的核心技能。

文組如何進科技業？掌握5大求職步驟

如上述，我們也訪問過非常多成功轉行的人士。他們跨進科技業時，身上都沒有任何先天優勢，但他們都精準掌握了以下幾個基本概念：

• 盤點自身技能：先釐清自己手上握有哪些籌碼。 • 對接產業需求：深入了解科技業到底有什麼職缺會需要自己的技能，仔細研究職務說明書（Job Description，簡 稱 JD）。 • 客製化調整履歷：讓自己的履歷看起來符合企業所需。 • 對於已經具備的技能：強調自己能從不同行業，帶來跨界解決問題的獨特能力。 • 對於尚未具備的技能：展現強烈的學習意願與自主進修襲逆界跨的科本工理非成果，證明自己是一個「極高受訓潛力」的人才。

看完這些基本概念是不是對非技術職進入科技業，有了梗概的了解，我也建議大家可以將這五個概念，視為文組進入科技業的基本步驟。

快速結論：

• 科技業有高達 43% 的「非技術職」：根據美國 Glassdoor 與勞工局數據，科技巨頭有大量非技術職缺（如 PM、供應鏈採購、數據分析、跨國人才培訓等），且薪資同樣享受時代紅利。 • 文組跨界 5 大步驟：從技能盤點、關鍵字搜尋（如搜尋「Global」解鎖跨國海外職缺），到將履歷客製化成企業的規格解方。

（本文摘自《高薪賽道》作者：抹布)