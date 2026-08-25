辦信用卡附卡給小孩要注意什麼？父母先搞懂「這三件事」

父母替孩子辦信用卡附卡，方便支付生活費、留學或日常消費，但附卡怎麼辦、刷多少錢，又有哪些責任要注意？近日趙建銘談及家庭生活時透露，曾替三名兒子辦理信用卡附卡，並要孩子「盡量刷，不用省」，也讓信用卡附卡的使用與管理受到關注。事實上，父母替孩子申辦附卡雖然方便，但從申請年齡、信用額度到帳款責任，都有幾件事情應先了解。

首先是年齡限制。依現行規定，信用卡附卡申請人須年滿15歲，若申請人尚未成年，須經法定代理人或監護人共同簽名同意，並依發卡銀行規定檢附身分證明及親屬關係證明文件。與申辦正卡不同，附卡通常不需要另外提出財力證明，因此不少父母會透過附卡提供子女生活費或留學期間使用。

第二是額度並非各自獨立。正卡與附卡共用同一信用額度，也就是孩子每刷一筆附卡，就會占用正卡的可用額度。舉例來說，若正卡信用額度為20萬元，並不代表附卡可以另外再刷20萬元，而是正、附卡合計使用這20萬元額度。

因此，若擔心孩子刷卡沒有節制，父母可進一步詢問發卡銀行，是否能替附卡設定單獨的消費額度上限，並搭配簡訊、App等即時消費通知功能，掌握每筆刷卡紀錄。對第一次接觸信用卡的孩子而言，也能藉此建立「信用額度不是可以任意花掉的錢」的觀念。

第三，也是父母最需要留意的，就是帳款清償責任。附卡消費通常會併入正卡帳單，正卡人負有最終清償責任，因此即使實際刷卡消費的是孩子，若產生大筆消費或未能繳清帳款，父母仍可能必須負擔相關信用卡債務。

不過，替孩子辦附卡也有集中消費的好處。正、附卡通常綁定同一信用卡帳戶，消費可依各銀行回饋規則合併或累積，更容易達到指定消費門檻。對父母而言，附卡除了是支付工具，也可以成為孩子學習預算管理的第一步，關鍵在於辦卡前先約定好「可以刷多少、哪些東西可以刷」，再搭配額度控管及消費通知，避免方便之餘反而讓帳單失控。