麥可喬丹為何如此好勝？NBA「流感之戰」38分只是開始，連喝水都要爭輸贏

麥可喬丹好勝心有多強？「流感之戰」38分成經典

麥可．喬登強大的好勝心堪稱傳奇，最佳例子莫過於那場著名的流感之戰。在NBA總決賽的第五場賽事中，喬登深受我們現今認為可能是食物中毒的影響，整晚嘔吐不止，然而，他竟在那場比賽中投進關鍵致勝一球，攻下三十八分，帶領球隊取得勝利。喬登表示：「我拒絕放棄，不論我病得有多重或是多累。」

即使在正式比賽之外，他也毫不退讓。有一次，在他的籃球訓練營中，全國頭號新秀、十七歲的梅奧（O.J. Mayo）開始對時年四十二歲已退休的喬登進行言語挑釁。喬登無法接受。他喊停訓練營的活動，讓所有人上床睡覺，然後告訴那個年輕人：「你也許是籃球打得最好的高中生，但我是全世界最好的籃球員。從現在起，我要教訓你。」

本文摘自《鬆綁表現焦慮》

到了今日，儘管他已五十多歲，是夏洛特黃蜂隊的老闆，依然會找比他年紀小一半的球員較量。甚至是在家裡，他的好勝心也絲毫未減。他的兒子馬可士（Marcus）曾在《今日秀》（Today）上透露一則小故事，當時他剛進高中，與父親進行一對一鬥牛賽：「他打得愈來愈凶……我不得不打電話向我媽告狀，因為我覺得『老爸在欺負我。』」

從籃球場到日常生活，喬丹凡事都要爭輸贏

出了籃球場也是如此。打高爾夫球的時候，他會下注高達數千美元，或是加大賭注、全程打口水戰。「我以為我的好勝心已經很強，直到我遇見他（喬登）」，演員威爾．史密斯（Will Smith）在《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）上如此表示。

威爾史密斯也甘拜下風：喬丹連喝水都能變成比賽

史密斯向來以工作狂著稱，然而在他這位朋友面前，卻是相形見絀。他繼續說道：「麥可做任何事都要爭個輸贏。即便只是喝個水，麥可有可能會說：『看誰喝得快。』」只要有勝負之爭，喬登就一定會全力取勝。

六次NBA冠軍，五次最有價值球員頭銜，還有其他許多榮譽。此外，喬登可能也是全世界最能掌握致勝關鍵的人。他的好勝心成就了他的偉大。

喬丹如何把「被輕視」變成競爭動力？

喬登激發自身競爭力的方法之一，就是將幾乎每件事情都個人化。他在整個職業生涯中，總是將其他人的輕視化為他爭取勝利的動力。許多別人的無心之過，被他轉化為對他個人的攻擊，進而成為他進取向上的動力。

一九九六年的NBA總決賽，西雅圖超音速隊對上喬登的芝加哥公牛隊。比賽開始前，超音速隊的總教練喬治．卡爾（George Karl）就被警告不要給喬登任何動力。

喬治・卡爾沒有打招呼，為何成了喬丹的「私人恩怨」？

在開賽前，喬登在當地一家餐館看到卡爾，卡爾並沒有起身與他打招呼，這可能只是一時疏忽，但多年後，喬登回憶道：「這正是我所需要的─他那麼做─而這對我來說就成了私人恩怨。」公牛隊在該年決賽拿下總冠軍。

然而，根據卡爾的說法，這件事情還沒結束，正如他在多年後所說：「在他的職業生涯晚期，他胡謅了一些事。他說我取笑他老了；高爾夫球打得很爛，或是常在高爾夫球場輸錢。我的意思是，我從沒說過這些話，但他編造這些事來激勵自己，達到其他球員難以企及的境界。」

從高中被「踢出校隊」傳聞，看喬丹如何把羞辱化為動力

甚至連喬登籃球事業的源起都是來自一次羞辱。這則著名的故事就是他高中籃球校隊的教練將他踢出校隊，那一記耳光為他奠定日後成為籃球明星的地位基礎。

名人堂演說點名昔日對手，喬丹一生都在證明自己

幾十年後，喬登在他入選NBA名人堂的致辭中，特別提到這則老故事，他對那位老教練說，「我要確保你明白：你犯下了一個錯誤，老兄。」事實上，喬登並沒有真的被踢出校隊。

他當年是高中二年級生，因此教練將他編入初級隊而不是校隊。整場名人堂的通篇致辭，喬登都在點名哪些球員與教練不夠尊重或是懷疑他的能力，進而激勵了他。

好勝心成就籃球之神，卻也可能讓他難以滿足

運動作家瑞克．萊利（Rick Reilly）寫道：「沒有人能逃得了，包括他的高中教練、高中室友、大學教練、加入職籃後的兩名教練、大學室友、他的職籃球隊老闆、球隊總經理，還有推薦他入名人堂的人，甚至是他的小孩！」

但是，對於喬登來說，這樣的做法顯然奏效了，至少在球場上的表現是如此。但當涉及到等式的另一半，即滿足感與知足感時，卻可能會形成適得其反的效果。

（本文摘自《鬆綁表現焦慮》作者：史蒂夫．麥格尼斯 譯者：王曉伯)