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趙建銘亮協議要陳幸妤閉嘴？律師揭尷尬盲點：拿保密條款反擊自己也洩密

聯合新聞網／ 劉韋廷
趙建銘公開離婚協議第八條保密條款自清，律師質疑此舉恐自踩洩密違約紅線，並分析1億元賠償的認定關鍵。（記者劉學聖／攝影）
趙建銘公開離婚協議第八條保密條款自清，律師質疑此舉恐自踩洩密違約紅線，並分析1億元賠償的認定關鍵。（記者劉學聖／攝影）

趙建銘，你公布了離婚協議書的內容，自己是不是也要賠1億元？

這件事情突然出現一個很有趣的法律問題。

趙建銘回到台灣之後，面對媒體幾乎什麼都不說，只告訴大家：「看第八條。」

然後把他跟陳幸妤離婚協議書拿出來給媒體看。

大部分內容確實都遮住了。

但是最重要的第八條，保密條款，卻幾乎完整呈現在大家眼前。

這一條寫得非常清楚：

雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，以及「協議期間的細節」，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毀。

如果違反，並因此造成任一方或親屬隱私受侵害，約定的懲罰性金額高達1億元。

趙建銘把這一條拿出來，意思當然很明顯。

他是在告訴外界：

「我為什麼都沒有講話？因為我們有保密協議。」

甚至也可能是在提醒陳幸妤，繼續把婚姻裡面的事情拿出來講，是不是已經違反離婚協議？

但是看到這裡，我腦袋第一個浮現的問題反而是：

等一下。

趙建銘，那你自己呢？

你現在為了證明對方有保密義務，直接把「保密條款本身」完整拿給媒體看。

而且條款裡面自己還寫著：

「協議期間的細節」均應保密，不得以任何形式對外揭露。

那這份離婚協議書的內容，算不算「協議期間的細節」？

如果算的話，那把第八條公布給媒體的人，是不是自己也可能踩到這條線？

這就變成一個很有意思的法律問題：

你拿保密條款出來指控別人不保密，結果為了證明有保密條款，自己先把保密條款公開了。

法律上當然不能因此直接說趙建銘一定要賠1億元。

因為還要進一步看整份離婚協議如何解釋，以及第八條後面還有一個重要條件：

必須因為違反約定，導致任一方或親屬的隱私受到侵害。

所以單純公布「有這個條款」，跟公布婚姻生活、財產、子女、感情等具體內容，法院將來怎麼認定，未必相同。

而且即使真的構成違約，約定1億元，也不代表法院最後一定會判1億元。違約金如果過高，法院仍有可能依法酌減。

但是這件事情真正有趣的地方就在這裡：

保密條款不是只拘束陳幸妤一個人。

它上面寫的是「雙方」。

所以如果要拿這張離婚協議書要求對方遵守，第八條的每一個字，自己恐怕也得一起遵守。

否則最後最尷尬的問題可能就是：

「你說她違反保密協議，那你把保密協議拿給全台灣看的時候，你自己有沒有違反？」

這個問題，我想才是這張離婚協議書曝光之後，最值得討論的法律問題。

◎本文獲 劉韋廷 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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