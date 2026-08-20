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不花一毛錢開400間分校！日企社長揭「零推銷」招商術：引人好奇才是最高竿

聯合新聞網／ 林尚弘
武田塾社長表示，品牌能在零自費下拓展400間分校，靠的是理念共鳴、獲利與可複製性，以及不刻意推銷、改以交誼引發好奇的招商方式。示意圖／聯合報系資料照
武田塾社長表示，品牌能在零自費下拓展400間分校，靠的是理念共鳴、獲利與可複製性，以及不刻意推銷、改以交誼引發好奇的招商方式。示意圖／聯合報系資料照

先當朋友 再談生意

我創立的武田塾，在日本各地共有400間分校。打造一間分校要花費1,000萬日圓，但這些分校都是由加盟主出資，冒著風險打造出來的。

我不用出一毛錢，就讓加盟主們合計出資40億日圓的金額，成功推展到日本全國。我由衷感謝所有加盟主。

那麼，我如何讓大家願意加盟武田塾？那就是完全不推銷。一般吸引加盟主加入時，應該都會談到「武田塾是多麼棒的補習班，是值得投資的高收益對象」等。

當然，我也會自然而然的傳達武田塾是多麼棒的補習班，但是我從沒提過「因為可以賺大錢，建議各位都來投資」，我只是一直努力的讓大家想參與武田塾。

只要站在加盟主的立場思考，就能明白什麼樣的商機能吸引他們加入。

或許聽起來不像我的風格，但我認為最重要的是「理念」。我打從心底認為武田塾是全日本最好的補習班，最有助於提升成績、甚至還可解決教育業界各式各樣的問題。

簡單來說，教育業界有很多補習班或升學補習班，做著類似詐騙的事，根本沒辦法幫助學生提升成績。日本最大規模升學補習班的合格實績根本是假的，結果學生付了錢，也考不上目標學校。

我認為自己也曾被騙過，於是決定打造真正能幫助學生成長的補習班。

正是因為武田塾的誕生過程、理念以及想要實現的世界，引起許多經營者的共鳴，所以他們才願意投資大筆金額，參與武田塾的經營。

理念是最重要的，其次才是獲利能力與可複製性。無論補習班多麼優秀，如果無法獲利，或是無法讓他人以相同機制成功，大家也不想加入。

我認為，和其他補習班相比，武田塾更能幫助學生提升成績，也是最有效率的優質補習班，而且提供的服務比其他同業還周到，重點是費用幾乎相同，可以說是相當完善的補習班。

即便如此，我們還是能提升事業獲利，主要是因為社群網站戰略、網路戰略等較優越的關係。

也因為我們不像其他補習班那樣，選擇無用的經營結構，讓原本成績就很好的學生免費上課，再由成績不好的學生們負擔他們的費用。

而且武田塾模式的可複製性也很高，不只是曾待過補習界的人，甚至是其他各業界的人，也能經營得很順利。

引人好奇 才是聰明的推銷手法

但我也不會因為武田塾是優秀的補習班，為了吸引人們加盟、投資，就滔滔不絕、熱情的向他人宣傳「武田塾有多麼棒」、「理念、獲利能力、可複製性」，所以才擴展到今天的規模。

我從來不會熱烈的介紹這些優勢，首先是因為談這些事，會讓大家覺得很困擾。

無論自己經營的事業多麼優秀，要是卯起來說個不停，再怎麼美好的事物聽起來都不美好了。所以我選擇在經營武田塾的同時，帶著大家到處玩。

（本文摘自大是文化出版《30歲年收破億，你得反常識：哪些事看似重要但沒必要、哪些事多數人不在意但很重要，從窮忙到高收入的職場逆思維。》，作者：林尚弘）
（本文摘自大是文化出版《30歲年收破億，你得反常識：哪些事看似重要但沒必要、哪些事多數人不在意但很重要，從窮忙到高收入的職場逆思維。》，作者：林尚弘）

我以新宿為主，每天都帶加盟主一起喝酒，如此一來就會接觸到許多同業和不同業界的人。他們便開始覺得，怎麼這個補習班的加盟主，好像每天都在喝酒。

當然，付錢的人都是我。如此一來，大家想必都會好奇，為什麼這些人可以像這樣盡情飲酒？進而興致勃勃的提問：「您經營的是什麼樣的補習班？」

這時如果如實回答就太普通了，我幾乎都不直接回答，而是含糊帶過。唯有對方仍熱切詢問三次左右時，我才會稍微說明是什麼樣的補習班。

我想，從歌舞伎町誕生的武田塾分校，應該已經超過一百間了，畢竟我是很有戰略的在歌舞伎町執行這件事。

跑業務、推銷太普通了，我認為重要的是一起快樂玩鬧，才能脫穎而出。

補習班 連鎖加盟

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