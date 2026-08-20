為什麼優秀人才不願加入？年營收百億社長曝關鍵：不是薪水低而是缺了這1事

經營事業最重要的事

世界上還有比金錢更重要的事物，那就是「理念」。之前的篇章不斷談到金錢，結果一下子又說理念更重要，想必會讓各位有些轉不過來。接下來，我就為各位介紹理念的珍貴。

我認為，能讓眾人給我金錢，並協助我發展事業的一大理由，就是大家對我的理念有所共鳴。正因為他們理解我想要改變教育業界的想法，才會願意幫忙我。

最要緊的就是願景。不管是招聘員工、對外宣傳，無論是關於什麼事，願景都很重要。事實上，你經營的公司之所以找不到合適的人才，往往不是因為報酬，而是願景太淺顯，或是未充分傳達出去。

所以應該先確實建立願景，再思考該採用什麼樣的商業模式、宣傳方式、經營戰略。

有什麼比願景更重要的嗎？商業模式？利潤率？是否採用訂閱服務？雖然其他還有很多重要的事情，但是我想不出有什麼項目，會比願景更為重要。

首先請問各位，你想加入沒有願景的公司嗎？既搞不清楚公司打算做什麼，也不知道自己到底是為了什麼目標而工作。相信各位應該不想踏進這樣的公司才對。

剛創業時缺乏資金與實績，那麼當公司規模還小的時候，或者是剛剛創業時，到底該怎麼找到夥伴？

沒錢又沒實績，那就只能述說自己的願景，尋求大家的協助了。

要吸引顧客，也只能靠願景，畢竟這個時期沒辦法在廣告費上砸重金，所以除了熱情之外，還能用什麼來決勝負？更何況沒有願景的話，也招攬不到客人。

有願景 公司介紹詞便能打動人心

或許你的公司擁有非常好的服務，但如果欠缺理念的話，就很難拓展。所以必須找出對社會有所貢獻、或是想怎麼改變社會等理念，如果欠缺這些想法的話，就無法獲得大眾共鳴。

隨著人們對願景有所共鳴，購買率或簽約成功的機率也會隨之改變。

此外，如果沒有願景，公司也會瓦解。即使賺取了非常龐大的利潤，只要缺乏願景，成員就沒有共同的方向，組織便會慢慢潰散，員工也會離職去創業。所以組織團隊時，重要的是必須確實與成員們分享未來期望實現的目標、以及接下來幾年內想實現的事。

再者，如果沒有願景，公司的自我介紹詞便無法打動人心，很容易令人過目即忘。

介紹公司的服務內容時，應該讓介紹詞足以引人注意。

我介紹武田塾時，是這麼說的：「我在準備大學入學考試時，明明上了很多課，成績卻沒有進步，最後還落榜了。這讓我注意到讀參考書來準備考試，會比較有效率，所以才決定創辦全日本第一間不授課的補習班。結果掀起流行，在日本各地已經有400間分校，目前年營收約140億日圓。」

這段話背後的含意包括：「不希望各位像我一樣，在大學入學考試落榜。」、「別被升學補習班的合格實績欺騙，他們藉由免費特別待遇生制度（按：成績好的學生加入補習班，學費就有優惠或減免），從考不上目標大學的學生身上撈錢，簡直就像詐騙一樣，希望各位不要像我一樣上當。」、「希望各位知道真正有效率的讀書法。」

我的理念，就是想改變社會中扭曲的部分，盡可能讓更多人更幸福，我藉由反覆傳遞這個理念，總算讓公司成長到現在的規模。

我的事業以自己的經驗為基礎，從中思考根本理念；而是否能把有理念支撐的服務介紹寫成動人文案，會帶來相當大的差異。

如同前面提到的，世界上有什麼是比願景更重要的嗎？

缺乏願景就不利於招募人才，離職者會增加、簽約成功率也會降低，甚至很難對外介紹自家公司。因此我認為所有事物中，最該重視的就是願景。

各位如果想到比願景還重要的事，也歡迎告訴我。 （本文摘自大是文化出版《30歲年收破億，你得反常識：哪些事看似重要但沒必要、哪些事多數人不在意但很重要，從窮忙到高收入的職場逆思維。》，作者：林尚弘）

一般來說，如果想建立大規模的公司，就要籌措資金、招攬大筆投資，甚至得用高額報酬挖來優秀人才。

但是我不這麼做，而是如本書介紹的一樣，刻意去做和一般人不同的事，引發不同的現象。也就是說，我不做尋常的事。

我推薦各位的林式創業途徑，就是整理自己的創業企劃，並好好確立願景後，以志願者身分報名《令和之虎》，這是我最推薦的創業方式。

但是地球上應該沒什麼人，會像我這樣建議。我為了壯大自己的公司，很努力的經營《令和之虎》與社群網站。

我不花錢買廣告，也不會上人力資源網站 Recruit Navi 尋找人才，對我來說，透過X或 TikTok 還比較實在。或許可以說，公司的所有問題，都可以靠理念解決。