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優秀員工薪水被壓低？創業家直言「當上班族才是最大風險」：捨棄穩定賺更多

聯合新聞網／ 林尚弘
在日本僵化的雇用制度下，上班族薪資常被壓低，反而是創業、自由接案或業務委託更能放大收入與報酬。示意圖／聯合報系資料照片
在日本僵化的雇用制度下，上班族薪資常被壓低，反而是創業、自由接案或業務委託更能放大收入與報酬。示意圖／聯合報系資料照片

上班族才是人生最大風險！

我自認為還算富有。雖然家父是在不錯的公司上班，但恐怕他從學校畢業到退休為止，可說是用了一輩子賺的錢，也差不多相當於我的年收入。

不，以今年（按：2024年）的情況來說，感覺上搞不好只等於半年而已。

我父親已經加入我的公司，拿著印有董事長頭銜的名片去打高爾夫球，用敝公司的經費快樂的過生活。經常聽到孩子繼承父母的事業，但是我反而相反，是由我僱用父親以照顧他。

即便是像我這樣的人，也是個好兒子。

順帶一提，我的哥哥是尼特族（按：不就學、不就業的年輕人），還住在老家，但我每個月都會匯30萬日圓給他。話題似乎有點繞遠了，我想說的是，我們明明是同一家人，為什麼收入會差這麼多？

此外，和我同學年的人，也有東大、早稻田與慶應的畢業生，社會上也有許多非常優秀的上班族，為什麼賺大錢的卻是我？我認為，這都是因為日本的法律與制度欠佳。

日本的制度使得公司難以開除員工，所以招募新人時就會格外謹慎。這讓很多人擔心若是離開大公司後，就很難再度就業，因此現在想必還是有為數不少的人，想盡辦法要在一間公司長久工作。

而日本的公司制度不僅很難開除員工，也很難調降薪資。也就是說，薪水可以輕易調漲，不過一旦調高後，就很難調降了。談到這裡，或許也有讀者想要反駁。

我似乎可以聽見有讀者說：「公司明明就能開除員工，也可以調降薪資！」但是以我的實際感受，以及從許多經營者的經驗來看，面對的確實是艱難的制度、文化與氛圍。

因此，既然無法調降薪資，當然也很難調漲薪水。

如果公司可以輕易調降薪資或開除員工，自然就容易調高薪水。相信經營者們對此都深有同感，這或許只有實際經營過公司的人才會明白。所以，我實在不知道該怎麼讓受僱者們理解。

在這樣的制度下，公司既難調漲薪水，也不敢輕易開除不合適的員工。因此，這也導致難以替優秀員工加薪，結果薪資水準偏低；也無法讓表現欠佳、想開除的員工捲鋪蓋走路。

進一步來說，優秀員工本來應該拿到高薪，現在卻被壓低；表現不符期待的員工，卻拿到了超乎實力的薪水──這就是如今的狀況。

或許某種程度來說，這種情況本來就無可奈何，社會也確實需要這樣的制度，但不也是日本社會導致這種失衡狀態的嗎？

創業有風險 但回報很豐厚

我相信有非常多人感受到這種失衡，並下定決心：「捨棄上班族的穩定生活、承擔一定的風險，以自由工作者、個人事業主或一人公司的型態，透過業務委託契約來接洽工作。」光是這樣，收入就能確實提升。

事實上，我身邊有非常多這樣的人，因為當工作轉成業務委託的瞬間，無論是要調漲還是調降價格，甚至是要解約，都變得很簡單，這樣也使大多數人的收入變多了。

我從來沒遇過成為自由工作者後，賺的錢比在公司上班時還少的人。

我和父親、哥哥就差在「是否以承攬業務委託的形式工作」這一點而已。

家父以往在公司，似乎是業績的紀錄保持者，再加上他待的是知名證券公司，所以我總覺得如果他自己獨立創業，很可能賺得更多。

（本文摘自大是文化出版《30歲年收破億，你得反常識：哪些事看似重要但沒必要、哪些事多數人不在意但很重要，從窮忙到高收入的職場逆思維。》，作者：林尚弘）
（本文摘自大是文化出版《30歲年收破億，你得反常識：哪些事看似重要但沒必要、哪些事多數人不在意但很重要，從窮忙到高收入的職場逆思維。》，作者：林尚弘）

或許是為了給我們兄弟倆穩定的生活，他當年才沒有選擇成為自由工作者，或是抽成制的體系。

如果是我的話，就會自己自立門戶了。事實上，我也確實在大學一年級時創業。我哥哥只在一間公司工作過，之後也沒有自行創業，只是一直悠閒的待在老家。

我想各位或許也不願承擔風險，認為最重要的就是安穩。但我有時候不禁認為，風險和回報實在是太不相符了。

在我的印象中，很多人自己出來創業後，都賺得更多。但是也多虧有這些人，我的公司才能招攬到這麼多優秀的上班族，讓我非常感激。

薪水 上班族 創業

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