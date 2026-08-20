工作8年玩遍世界存款見底！專家解密YOLO理財法：把閒置資金轉為儲蓄
享受人生 不等於透支未來
「YOLO」一詞蘊含著：在無法對未來抱持樂觀期待的情況下，與其把希望寄託在未來，不如把重心放在當下的快樂與價值。
隨著經濟持續不景氣，在生活中失去明確目標的人們開始強烈表達一種欲望――此刻只想為自己而活，好好享受當下。
享受的欲望通常會透過觀看、感受、擁有這3種方式表現出來，也許正因為如此，在韓國，YOLO這個詞被錯誤的解讀為娛樂和消費的意思。
在G生物技術公司工作8年的上班族金藝琳（김예림，未婚，32歲）向周圍的人發表了不婚宣言。
她如此宣布的目的是堅定自己不結婚的決心，她表示幾年前下定這樣的決心後，生活的很多部分都發生了變化。
她可以更加專注在自己身上，不受任何人約束，也因此感受到前所未有的自由。尤其喜歡旅行的她，在工作的8年裡，幾乎遊遍了世界著名的景點。
不久前，她第一次獨自出發到歐洲旅行，這趟旅程讓她特別印象深刻。她就這樣盡情享受著所有人都羨慕的YOLO生活。
然而，藝琳最近有個煩惱，在搭上前往日本的班機，準備度過週末時，她突然想到：「我在旅行上是不是花太多錢了？」這個令人不安的念頭，在她遊玩日本的3天裡，始終困擾著她。
回國後，她仔細思考為什麼會突然出現這種破壞旅行興致的想法，但她想不出具體的理由。我聽到這個故事，馬上就知道她也有了管理金錢的煩惱。
事實上，她因為不斷上漲的月租房租金，制定了盡快搬到全租房的目標，但是幾年過去了，她卻一直沒能存下足夠的錢。
當然，雖然她旅行的次數比別人多，但是並不是說走就走，或去消費高的地點。
她會從旅行的前幾個月開始，透過各種旅遊網站搜尋許多資訊，尋找便宜的機票和住宿，參加各種折扣活動，盡可能只花最低限度的費用。
儘管如此，她仍越來越擔心一年4、5次的海外旅行花費是否過多。
理財 先從釐清現金流開始
藝琳從故鄉大邱來到首爾，目前住在板橋（판교）月租65萬韓元的飯店式公寓。
儘管她的年薪有5,500萬韓元，這比年齡差不多的上班族平均年薪要高，但是她全部的財產只有公寓的押金5,000萬韓元，和借給媽媽的2,000萬韓元。
再加上為了防止旅行中現金不足而開立的信貸，這相當於背負500萬韓元的債務。加總起來，8年資深的高薪上班族藝琳，淨資產竟然只有六千多萬韓元，這讓我有些不解。
一般人管理錢時都會以每月為思考單位，從日常使用帳戶流出的錢，無論是支出或轉作儲蓄，都是以月為單位計算。
相反的，從外面流入帳戶的錢，也就是收入，除了每個月固定進帳的部分外，還包含不定期的收入來源。這種流入與流出的失衡，導致有些錢在不知不覺間溜走（請參考表1-4）。
接著，我們先了解藝琳每個月的現金流情況（請參考表1-5）。從圖表來看，這些典型特徵都經常出現在抱怨存不到錢的人身上。
錢的流入，不是以月為單位；
錢的流出，卻是以月為單位，造成收入與支出的失衡。
月定期收入 350 萬韓元（稅後）＋月平均獎金 100 萬韓元（額外分紅加上年終獎金約有 1,200 萬韓元÷12，稅後）
＝月平均收入 450 萬韓元
儲蓄內容（每月）
消費內容（每月）
第一，不知道自己每個月的薪水是多少，也不清楚每個月把錢花在哪，以及確切花了多少，以藝琳為例，她的固定收入是每個月350萬韓元，但是她並不清楚每年1月和7月發放的額外分紅，和2個節日獎金有多少。
因此，藝琳是以350萬韓元為標準，制定消費額和儲蓄額，但是即便分紅金額波動大，若以平均值計算，她的月平均收入其實在450萬韓元左右。
儘管如此，藝琳一直錯誤的以350萬韓元作為判斷基準。因此，先搞清楚自己每年的平均月收入有多少是最重要的。
第二，受限於固定月薪這項定期收入，在儲蓄上表現得過於保守。
藝琳雖然每個月看似能存94萬韓元，但是去除保險和個人年金（編按：類似臺灣的年金險，在韓國是指由保險公司提供的商業金融產品，本質上是儲蓄型保險或保險結合投資的產品，與臺灣的國民年金不同，不是公共社會保險的一部分），只存了月平均收入的12％左右（編按：此處數值為估計值），甚至其中一部分還被規畫用於旅行。
由於每個月的可支配餘額會因為支出的變化幅度而變動，所以很難準確掌握和管理現金流，自然就更難將每月的剩餘資金穩定轉為儲蓄。
第三，每月在帳戶上流動的閒置資金非常多，如果將藝琳的現金流按年平均計算，每月的收入則變成450萬元，再扣除儲蓄（94萬韓元）和消費（230萬韓元），每月帳上會突然多出126萬韓元的閒置資金。
這相當於月平均收入的28％，比例相當驚人，這些閒置資金大部分都會用於無謂的支出。
重點是提高生活品質
「你的人生只有一次」，這句話的真正意思其實是對生活抱持更加真摯的態度，並提高自己的生活品質，並不是單純鼓吹一般人大手大腳花錢，並及時行樂。
對於存不到錢的問題，藝琳得出的結論是，自己這段時間在旅行上花太多錢。當然，年輕時去旅行，累積豐富的經驗，留下美好的回憶，這些和為了未來做準備一樣有價值。
然而，為了避免旅行在不知不覺中成為使荷包大失血的主因，她有必要思考如何過成熟的YOLO生活。
那麼該怎麼做才能成熟的享受YOLO生活？請不要像現在這樣把錢都花在吃喝玩樂上，事後才後悔，我建議制定一年的YOLO預算，並將花費控制在這個限度內。
我將一年中恢復自己身心所需的預算稱為「綠洲資金」。綠洲資金最好控制在年收入的10％以內。
另外，用於文化生活或自我進修的預算，應不超過年收入5％的金額。
我們應該先打破花大錢才能享受人生的刻板印象。即使不花錢，也有很多方法可以享受每一天。每週花2、3個小時進行提高生活品質的活動，也是不錯的選擇。
如果能培養有趣且能持續學習的興趣，即使不進行長途旅行或特殊活動，也能隨時享受YOLO生活。
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