工作8年玩遍世界存款見底！專家解密YOLO理財法：把閒置資金轉為儲蓄

享受人生 不等於透支未來

「YOLO」一詞蘊含著：在無法對未來抱持樂觀期待的情況下，與其把希望寄託在未來，不如把重心放在當下的快樂與價值。

隨著經濟持續不景氣，在生活中失去明確目標的人們開始強烈表達一種欲望――此刻只想為自己而活，好好享受當下。

享受的欲望通常會透過觀看、感受、擁有這3種方式表現出來，也許正因為如此，在韓國，YOLO這個詞被錯誤的解讀為娛樂和消費的意思。

在G生物技術公司工作8年的上班族金藝琳（김예림，未婚，32歲）向周圍的人發表了不婚宣言。

她如此宣布的目的是堅定自己不結婚的決心，她表示幾年前下定這樣的決心後，生活的很多部分都發生了變化。

她可以更加專注在自己身上，不受任何人約束，也因此感受到前所未有的自由。尤其喜歡旅行的她，在工作的8年裡，幾乎遊遍了世界著名的景點。

不久前，她第一次獨自出發到歐洲旅行，這趟旅程讓她特別印象深刻。她就這樣盡情享受著所有人都羨慕的YOLO生活。

然而，藝琳最近有個煩惱，在搭上前往日本的班機，準備度過週末時，她突然想到：「我在旅行上是不是花太多錢了？」這個令人不安的念頭，在她遊玩日本的3天裡，始終困擾著她。

回國後，她仔細思考為什麼會突然出現這種破壞旅行興致的想法，但她想不出具體的理由。我聽到這個故事，馬上就知道她也有了管理金錢的煩惱。

事實上，她因為不斷上漲的月租房租金，制定了盡快搬到全租房的目標，但是幾年過去了，她卻一直沒能存下足夠的錢。

當然，雖然她旅行的次數比別人多，但是並不是說走就走，或去消費高的地點。

她會從旅行的前幾個月開始，透過各種旅遊網站搜尋許多資訊，尋找便宜的機票和住宿，參加各種折扣活動，盡可能只花最低限度的費用。

儘管如此，她仍越來越擔心一年4、5次的海外旅行花費是否過多。

理財 先從釐清現金流開始

藝琳從故鄉大邱來到首爾，目前住在板橋（판교）月租65萬韓元的飯店式公寓。

儘管她的年薪有5,500萬韓元，這比年齡差不多的上班族平均年薪要高，但是她全部的財產只有公寓的押金5,000萬韓元，和借給媽媽的2,000萬韓元。

再加上為了防止旅行中現金不足而開立的信貸，這相當於背負500萬韓元的債務。加總起來，8年資深的高薪上班族藝琳，淨資產竟然只有六千多萬韓元，這讓我有些不解。

一般人管理錢時都會以每月為思考單位，從日常使用帳戶流出的錢，無論是支出或轉作儲蓄，都是以月為單位計算。

相反的，從外面流入帳戶的錢，也就是收入，除了每個月固定進帳的部分外，還包含不定期的收入來源。這種流入與流出的失衡，導致有些錢在不知不覺間溜走（請參考表1-4）。

接著，我們先了解藝琳每個月的現金流情況（請參考表1-5）。從圖表來看，這些典型特徵都經常出現在抱怨存不到錢的人身上。

▼ 表 1-4 錢的流入，不是以月為單位；

錢的流出，卻是以月為單位，造成收入與支出的失衡。 ▼ 表 1-5 金藝琳的月現金流明細。 月定期收入 350 萬韓元（稅後）＋月平均獎金 100 萬韓元（額外分紅加上年終獎金約有 1,200 萬韓元÷12，稅後） ＝月平均收入 450 萬韓元 儲蓄內容（每月） 旅行定存①： 20 萬韓元 旅行定存②： 10 萬韓元 買房儲蓄： 20 萬韓元 個人年金： 34 萬韓元 基金： 10 萬韓元 實支實付險： 5 萬韓元 合計： 94 萬韓元 （保險除外） 消費內容（每月） 房租（含管理費）： 75 萬韓元 交通與通訊費： 20 萬韓元 瑜伽費： 15 萬韓元 聚會會費： 20 萬韓元 孝親費： 10 萬韓元 餐費（包括外食）： 50 萬韓元 購物費： 30 萬韓元 文化休閒費： 10 萬韓元 合計： 230 萬韓元 月平均剩餘資金（月平均收入－儲蓄－消費）＝450－94－230 ＝ 126（萬韓元）

第一，不知道自己每個月的薪水是多少，也不清楚每個月把錢花在哪，以及確切花了多少，以藝琳為例，她的固定收入是每個月350萬韓元，但是她並不清楚每年1月和7月發放的額外分紅，和2個節日獎金有多少。

因此，藝琳是以350萬韓元為標準，制定消費額和儲蓄額，但是即便分紅金額波動大，若以平均值計算，她的月平均收入其實在450萬韓元左右。

儘管如此，藝琳一直錯誤的以350萬韓元作為判斷基準。因此，先搞清楚自己每年的平均月收入有多少是最重要的。

第二，受限於固定月薪這項定期收入，在儲蓄上表現得過於保守。

藝琳雖然每個月看似能存94萬韓元，但是去除保險和個人年金（編按：類似臺灣的年金險，在韓國是指由保險公司提供的商業金融產品，本質上是儲蓄型保險或保險結合投資的產品，與臺灣的國民年金不同，不是公共社會保險的一部分），只存了月平均收入的12％左右（編按：此處數值為估計值），甚至其中一部分還被規畫用於旅行。

由於每個月的可支配餘額會因為支出的變化幅度而變動，所以很難準確掌握和管理現金流，自然就更難將每月的剩餘資金穩定轉為儲蓄。

第三，每月在帳戶上流動的閒置資金非常多，如果將藝琳的現金流按年平均計算，每月的收入則變成450萬元，再扣除儲蓄（94萬韓元）和消費（230萬韓元），每月帳上會突然多出126萬韓元的閒置資金。

這相當於月平均收入的28％，比例相當驚人，這些閒置資金大部分都會用於無謂的支出。

重點是提高生活品質

「你的人生只有一次」，這句話的真正意思其實是對生活抱持更加真摯的態度，並提高自己的生活品質，並不是單純鼓吹一般人大手大腳花錢，並及時行樂。

對於存不到錢的問題，藝琳得出的結論是，自己這段時間在旅行上花太多錢。當然，年輕時去旅行，累積豐富的經驗，留下美好的回憶，這些和為了未來做準備一樣有價值。

然而，為了避免旅行在不知不覺中成為使荷包大失血的主因，她有必要思考如何過成熟的YOLO生活。 （本文摘自大是文化出版《結婚還沒想好，但我想賺錢：不婚與不生世代必學的「一人經濟」金錢管理術。該租還是該買房？怎麼賺到被動收入？小錢變大錢。》，作者：金炅必）

那麼該怎麼做才能成熟的享受YOLO生活？請不要像現在這樣把錢都花在吃喝玩樂上，事後才後悔，我建議制定一年的YOLO預算，並將花費控制在這個限度內。

我將一年中恢復自己身心所需的預算稱為「綠洲資金」。綠洲資金最好控制在年收入的10％以內。

另外，用於文化生活或自我進修的預算，應不超過年收入5％的金額。

我們應該先打破花大錢才能享受人生的刻板印象。即使不花錢，也有很多方法可以享受每一天。每週花2、3個小時進行提高生活品質的活動，也是不錯的選擇。

如果能培養有趣且能持續學習的興趣，即使不進行長途旅行或特殊活動，也能隨時享受YOLO生活。