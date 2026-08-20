每天記帳、每月固定存錢...資產卻沒上漲？專家：無目的儲蓄最終全變消費

無目的儲蓄 最終會變成消費

擁有12年年資上班族的孔英哲（공영철，40歲，S食品公司）獨自生活了很長的時間，最近才剛結婚，是個晚婚的新郎。

不久前，他來找我進行財務諮詢，並給我看了一張紙，上面整齊的列出他每個月的收入、支出和儲蓄現況。

這張經過Excel 精心編排的表格上，密密麻麻的寫著數字，可見他平時對於金錢管理有多麼嚴謹。

英哲每個月都會如期存250萬韓元以上的錢，他記錄消費金額時並非粗略的寫下「大約15萬韓元」或「30萬韓元」這樣的數字，而是以1韓元為單位仔細的寫下來，詳細到如「53,450韓元」或「301,150韓元」那樣。

從他一點錢都不浪費的態度，並且完全掌握自己的月收入和支出情況這一點來看，他似乎完全不需要我的財務建議。

但是我仔細觀察英哲的財務狀況後，發現了一個問題，那就是與他每個月儲蓄的金額相比，他目前累積的資產實在不多。

為了查明原因，我以萬元為單位，整理出他的月現金流明細和現在的資產（見表4-10）。

▼ 表 4-10 孔英哲的月現金流明細。 （單位：萬韓元） 月固定收入 410 萬韓元（稅後）＋月平均獎金 150 萬韓元（1,800÷12）＝月平均收入 560 萬韓元 ① 月現金流 金額 生活費（每月預算）： 120 父母孝親費： 30 汽車貸款： 48 運動、補習費： 20 儲蓄： 250 閒置資金： 92 ② 現在資產 金額 整存整付、零存整付： 1,575 全租保證金（貸款除外）： 15,000 定期定額基金： 1,700 買房儲蓄： 600 個人年金： 1,800 借款： 3,000 合計： 25,675 （包含非現金的汽車在內）

英哲每個月平均的消費金額合計為218萬韓元（月現金流扣除儲蓄、閒置資金），占總收入約39％，但閒置資金卻高達92萬韓元。

這筆錢大部分用於海外旅行等年度非經常性支出，嚴格來說，他的消費率相當於收入的55％。

當然，即便如此，這一比例仍在該人生階段的適當消費率內，這樣的儲蓄額也遠高於平均水準。

我問他是從什麼時候開始每個月儲蓄250萬韓元，他回答：「從社會新鮮人時期就開始，每個月至少存60％的薪資，從5年前開始存200萬韓元以上。」

他清楚記得確切的時間和金額，回答得非常流暢，可以看出他果然非常縝密的管理自己的現金流。

我問他過去12年工作所獲得的薪資總額和獎金有多少，他拿出隨身攜帶的平板電腦確認了一下，說出了幾乎準確的金額。

12年間，他的總收入約為6億3千萬韓元。若按他所說，這些年每個月都按時存錢，他現在的資產至少要達到3億8千萬韓元。他賺的錢到底蒸發到哪去？

避免無意識的衝動消費

如果英哲曾購買昂貴的進口車或生過一場大病，因此支付了大筆費用，那麼即使有高儲蓄率，資產確實可能像現在一樣少，但是他卻說那些事都沒有發生。

他面帶嚴肅的嘆著氣說：「我前段時間在準備結婚，所以越來越常煩惱錢的事。雖然我很努力存，但似乎沒存到什麼錢。」

他平時不喝酒、不抽菸，是個非常自律的人。然而，他說只有特定領域他會不惜花大錢投資――電子產品及運動器材。

事實上，只要一有新產品問世，他一定會買，因為他是那種不寫下使用心得並分享出去，就渾身不自在的早期採用者（Early Adopter，編按：在產品或新技術剛推出時，願意冒著風險嘗試，並率先使用的消費者）。

英哲對於餐飲和娛樂等消費非常謹慎，但是對於電子產品或高級運動器材等，需要一次性投入巨額資金的消費，卻總是果斷的打開錢包。

他雖然存了很多錢，但因為這些儲蓄並沒有被用於明確的目的（例如結婚基金或購屋資金等）進行再配置，反而常被拿來滿足衝動性消費。

由於他是以這種方式進行儲蓄，結果就是反覆經歷存了又花掉的循環，實際上並沒有存到他期待的大筆資金。

當沒有明確目的而存入的零存整付即將到期時，原本開得好好的汽車，引擎聲也會聽起來哪裡不對；昨天還用得很順的筆記型電腦，不知怎的看起來似乎也顯得老舊，而且感覺經常出現小毛病；甚至平時根本不感興趣的新款冰箱或洗衣機，以及正好推出的新款包包廣告也久久盤旋在腦海中。

就像這樣，每個人都曾經歷當有一筆閒錢出現時，衝動消費的經驗。 （本文摘自大是文化出版《結婚還沒想好，但我想賺錢：不婚與不生世代必學的「一人經濟」金錢管理術。該租還是該買房？怎麼賺到被動收入？小錢變大錢。》，作者：金炅必）

如果你也認為自己儲蓄的金額與實際累積的資金不成比例，請務必先確認自己儲蓄的目的是什麼。沒有目的的儲蓄，最終必定會在不久的將來全部淪為消費。

因此，即使這筆錢不被視為像是結婚、買房或退休基金等，馬上需要的資金，也有必要明確訂立儲蓄目的。

實際上儲蓄的目的大致分為兩種，第一，是為了能不慌不忙的度過總有一天需要大筆資金的時期，換句話說是為了未來發生的大筆支出做準備。

第二，是為收入中斷後做準備。

你存錢是為了什麼？目的明確的儲蓄，才能成為你未來最堅實的後盾。