《「我是有錢人」迷思808》想節贈與稅之前，請先過「人性」這一關！

贈與不動產成負面教材

上週，一則「陳幸妤毀滅式爆料前夫」的新聞，成為民眾茶餘飯後的八卦材料。但其中的贈與不動產新聞，反而成為許多「一心只想節稅，卻完全不考慮可能後果」民眾的「最佳負面教材」。

儘管信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示：「配偶間贈與不動產，除實質把不動產過戶給對方的情形，最常見的就是屋主已用過土增稅一生一次優惠。當有出售不動產的需求，面臨到20%以上的稅率時，算一算若過戶到配偶名下再出售，利用配偶一生一次的土增稅10%稅率，比較划算時就會產生類似的移轉再出售的節稅行為」。

但是，根據財政部臺南市政府財政稅務局所發佈的訊息指出：「配偶相互贈與房地，土地可依規定申請暫時不課徵土地增值稅，但房屋並無免徵契稅之規定，仍應申報繳納契稅」。且但未來配偶移轉給第三人欲適用優惠稅率時，仍須符合屆時的自用住宅使用條件。

這是因為生前贈與，既可以不受《民法》中，有關遺產分配的「特留分」的限制；且在提早贈與之下，還能夠「減少計入遺產中的金額」、避免日後課更高的稅，又可享有「每人每年贈與244萬元」的免稅空間。

提早贈與資產有什麼缺點？

然而，提早贈與最大的缺點便在於：喪失對原財產的所有權，且死亡前2年的贈與，還是會被列入遺產中課稅（補充說明：被繼承人生前對特定繼承人的結婚、分居或營業贈與，原則上可能依《民法》第1173條歸扣；死亡前2年對配偶、法定繼承人及其配偶的贈與，則應依《遺產及贈與稅法》併入遺產總額課稅；而遺囑遺贈侵害特留分時，特留分權利人得就不足額向遺贈財產行使扣減權）。

特別是當父母「大小眼」地，提早贈與資產給某一位子女時，沒拿到這份贈與財產的子女，可能會心裡不高興，也許贈與的父母，有一段長時間「耳根不得清淨」也說不定。所以，當父母決定要將一份特別或大筆的財產，交給眾多子女中的一位時，恐怕也得特別考量此一做法，是否會讓其他子女覺得不公平？

甚至，其他的繼承人（子女），可能會在父母過世之後，以「父母是『無償贈與』的方式，『借名登記』給某一位子女」的理由，要求這位子女（借名人），應該返這些不動產（借名財產），由全體繼承人共同繼承及分割（最高法院99年度台上字第1652號民事判決）。

但同樣的，過往社會上更常見「父母在贈與所有資產後，卻遭到子女棄養，或是將父母趕出原住處」的訊息躍上媒體版面。且更重要的是，一般贈與財產的價值，是以「贈與時的時價」為準。

所以，特別是價格波動劇烈的標的，像是有價證券的贈與，納稅義務人（依《遺產贈與稅法》來說，贈與稅的納稅義務人是「贈與者」）就常會發生「贈與時價格高，但真正要繳稅時，價格卻大跌」的窘境。

資料來源：https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/tax-info/understanding/tax-q-and-a/national/gift-tax/calculation/xQVkYxN

贈與之前先想好與受贈人的關係

正由以上種種血淋淋的「負面教材」歷歷在目，筆者更想提醒一心只想節稅的民眾，在實際「動手」前，一定要思考清楚「與受贈人間情感連結深淺」此一重點。

假設贈與的人，實在不確定與受贈者間的情感連結深淺，筆者真的建議可以採取以下幾種較為保障自己的方法：

方法一、成立他益信託：簡單來說，「信託」就是擁有財產的人（委託人），將自己的財產（例如現金、各種有價證券，甚至是不動產，交付給受託人（以商業信託為例，目前只限銀行及券商），由受託人依照當初委託人，與受託人所簽立的信託契約內容（依委託人的意思），進行財產的管理、分配及處理。

簡單來說，成立他益信託以取代贈與的最大優勢，就在於它能夠「自由指定信託受益人，對財產擁有高度控制權」。這是因為透過信託，擁有財產的委託人，不但可以指定信託的受益人（接受財產或獲得信託利益的人），還可以對信託財產的使用，保有高度的指揮及控制權。

根據財稅專家的說法，雖然他益信託類似贈與行為，也就是「同樣是將財產，以契約的方式移轉給他人」，但在實際的法律效果上，他益信託與贈與間，仍有相當大的區別。

他益信託在信託契約成立時，信託財產是先移轉給受託人管理。依照《信託法》第17條的規定，他益信託的受益人在信託成立時，就享有信託利益。但是，委託人還是可以在信託契約中約定：受益人什麼時間，或什麼條件才能取得信託利益？而這，就與贈與行為的「直接將財產移轉給受贈人」大不相同。甚至，信託委託人還可擁有「保留變更受益人」的權利。

也就是說，他益信託委託人（贈與人）對於財產的控制權，會比單純贈與，要來得更大且具有彈性。因為在信託架構下，擁有資產的人大可放心地將資產，先移轉給受託人管理，並指定受益人。假設受益人符合委託人所設定的條件，才可以享受信託利益；如果不符合當初信託契約所訂的條件，受益人就拿不到信託利益，委託人還可以將信託利益取回。

且熟悉稅務的國際認證高級理財規劃顧問（CFP）的駱潤生，就以不動產為信託財產的「他益信託」為例指出，委託人於信託成立時將房地移轉登記予受託人管理，原則上不課徵土地增值稅及契稅；日後受託人依信託本旨將房地移轉予委託人以外的歸屬權利人時，原則上應依規定課徵土地增值稅及契稅。

至於贈與稅，因非委託人享有信託利益，原則上視為委託人贈與受益權，並以「訂定信託契約之日」為贈與行為發生日，依法申報繳納。

方法二、預立遺囑：這是因為遺囑，是由被繼承人在生前所做，對於「其身後財產進行分配，或是想對繼承人表達遺願」的行為。且最重要的是：遺囑能讓擁有財產者在生前，依舊享有其控制權。

舉例來說，有兩位子女的某甲，有2000萬元的財產。根據《民法》應繼分的規定，如果他沒有預立遺囑，這2000萬元，就是一人各分1000萬元。但如果他預立遺囑，是可以在不侵犯特留分的前提下，把1500萬元，分給最愛的小女兒，只分500萬元給大兒子。

方法三、附有負擔贈與：根據《民法》第412條第一項的規定：「贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與」。

以上的意思是說，當受贈人不履行負擔時，贈與人就可以依照這條的規定，選擇要求受贈人履行負擔，或是直接撤銷贈與，把已經給受贈人的東西「要回來」。

附負擔贈與的優缺點有哪些？

至於以上的這個「負擔」，要如何約定？雖然《民法》中，並未明文規定一定要以「書面」為之，但原則上，當雙方對於負擔的內容「意思一致」時，這個贈與的負擔就已生效。只不過，為了往後訴訟上舉證的問題，律師及專家們還是建議，附負擔贈與還是以書面訂立為佳，以避免日後因為無法舉證，而導致自身的權利受損。

值得一提的是，儘管依《民法》第412條第1項「附負擔贈與」的規定來說，贈與人固然可依照自己的意願，訂定想要受贈者履行的負擔行為。一旦對方沒有做到，就可以撤銷贈與。

然而，即便透過贈與契約事前約定負擔，還是有其缺點。其一是：當受贈子女違反原先約規定時，仍然需要經過漫長的訴訟，並且花費大量的訴訟成本，才有可能取回。而這，也是附負擔贈與的缺點之一。

至於其另一個缺點，則常常出現在舉證，以及認定上的困難。舉例來說，子女奉養父母，到底要給多少生活費，才算贈與契約所要求的扶養？假設在附有負擔贈與的契約上，沒有寫得非常明確，日後不但容易發生爭議，連舉證都會是一大困難。

值得一提的是：附負擔贈與有一大好處是：依《遺贈稅法》第 21 條規定：「贈與附有負擔者，由受贈人負擔部分應自贈與總額中扣除」。因此，當受贈人取得財產，但也負擔額外義務時，只要該負擔滿足所列的所有條件，就可以從贈與總額中扣除、降低贈與淨額。

方法四、購買保單：根據《保險法》第112條「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產」的規定。

所以，擁有資產的人（要保人），可以透過「指定保單受益人」的方式，讓這筆資產在「不計入被繼承人遺產」的前提下，達到一定的「節（遺產）稅」效果，且還能讓持有財產的人，享有絕對的控制權。

保費還可以「減少遺產總額」

另外，購買保單所繳的保費，還可以「減少遺產總額」。實際以某甲為例，如果他的遺產淨額（為了簡化舉例內容，以上數字並不包括所有不計入遺產中的金額，以及各項免稅額、扣除額後的淨額）是3000萬元，依照目前遺產稅率計算，他必須繳交300萬元的遺產稅。假設他遺有配偶及一子、一女。那麼，配偶及兩位子女，將各繼承900萬元、總計只剩下2700萬元的遺產。

如果某甲善用保單進行預留稅源，以及減少遺產淨額的動作。他可以購買一張10年繳費的終身壽險。保額設定為可能繳交的遺產稅金—300萬元（假設這10年的資產金額不變）。以某家壽險公司的保單，10年下來的總繳保費，差不多要90.7萬元。

而在支付保費之後，遺產淨額可以降到2909.3萬元，且只要繳290.93萬元的遺產稅，還可以額外擁有不計入遺產總額中計算的300萬元保險理賠金。等於配偶及子女，共可獲得2918.37萬元的遺產總額，比原本只剩下2700萬元的遺產還要多（請見下表四）。特別是某甲，若投保「增額型」保單，還可以讓不計入遺產總額中的金額加大。

不過，駱潤生仍不忘提醒：指定受益人的死亡保險金，原則上不作為被保險人遺產；但保險安排是否涉及遺產稅、最低稅負、贈與或實質課稅，仍須檢視要保人、被保險人、受益人及保費資金來源。

方法五、訂立契約或離婚協議書：例如律師蘇家宏就建議，可以在贈與前訂立契約，將雙方的權利義務（例如：由受贈人負擔房屋貸款及相關稅費；若離婚、未履行約定義務或發生約定事由，受贈人應返還房屋；或是違反約定時的違約責任及擔保方式）白紙黑字寫下來。

另外，駱潤生也強調，離婚後雙方雖已無配偶關係，但若財產移轉是依據『離婚協議書』內容進行的給付（如贍養費、扶養費），或是行使『剩餘財產差額分配請求權』，國稅局會認定這屬於履行法定義務或財產分割，而非無償贈與，因此不必課徵贈與稅。

筆者認為說到底，世間上的人性，是最禁不起考驗的。所以有時，訴諸「白紙黑字」的契約，對於擁有資產的人來說，反而還更有保障一些，且也可能同樣具有一定的節稅效果。