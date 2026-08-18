10層樓卻只有90公分高！AI與機器人接手倉庫 哪些工作面臨被取代？

AI與機器人正在改寫工作方式

人工智慧的崛起，讓我想起這首歌。我們過去的工作方式正變得愈來愈無關緊要。雖然有些新歌仍在歌頌人類付出的浪漫價值，但那種情懷無濟於事。蒸氣鑽頭已經在那裡，唯一的疑問是，我們該如何應對。

10層樓只有90公分高，機器人如何接手倉庫？

這實在令人難以置信。舉例來說，波士頓市郊有一棟十層樓的建築物，總高度卻只有九公尺。沒錯，你沒看錯。大樓一端送進超市需要的所有商品：水果、蔬菜、魚、肉、早餐麥片、運動飲料，以及結帳櫃檯旁的巧克力棒。

從酪梨到Oreo，AI如何預測商品需求？

另一端則送出精準秤重包裝、完全符合連鎖店各分店需求的貨物。劍橋分店的酪梨大賣？雀爾喜分店的半價Oreo 餅乾被搶購一空？商品售出的瞬間，倉庫就已經掌握資訊；劍橋分店都還不知道酪梨快要缺貨，倉庫就已經把更多酪梨加進訂單。

本文摘自《SCRUM：用一半的時間做超過兩倍的事》

分店的機器會執行預測模型，並與倉庫的機器對話。接著，機器人在這棟人類根本無法直立行走的低矮建築裡來回穿梭，負責揀貨與包裝。

這十層樓每一層都只有九十公分高，裡面沒有燈光，也從來不曾停止運作。整個流程中唯一的人類，就是負責開車的卡車司機。建造這些倉庫的公司非常確定，他們同樣能用機器來取代司機，只是擔心大眾無法接受。

AI取代的不只是工廠工作

我們的社會必須做出抉擇。我們正站在科技懸崖邊緣。保守估計指出，未來十年內，美國有一半的工作將被機器取代，這不是發生在遙遠的未來。如果你的工作是要聽命行事，幾乎注定會被機器人取代。而且不只有工廠工人與卡車司機將被取代。

紐約市紀念史隆凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）的腫瘤科醫師，正利用電腦來診斷並治療癌症病患。律師助理、合約律師與專利律師正逐步被速度更快、更精準、更便宜的機器取代。

現在，在加護病房監控病患狀況的是電腦；代替警衛緊盯監視器的是電腦；代替工人尋找機具瑕疵的也是電腦。

AI時代，人類還需要什麼能力？

軟體不用眨眼、不會分心、不喝咖啡、不用休息、從不疲倦，犯錯的機率也遠低於容易出錯的人類。就連寫出這些程式的電腦程式設計師也將被取代。機器會自己寫程式，而且寫得更好。

這將徹底改變我們的工作方式、我們需要具備的能力、我們重視的價值，乃至我們對個人與文化的自我認知。過去我們認為只有人類能勝任的工作，現在卻發現機器做得更好。

這確實令人恐懼。面對數百萬突然淪為冗員的勞工，我們應該如何自處？要給予他們哪些選擇？他們又將走上什麼樣的道路？這是全人類必須共同面對的問題。

（本文摘自《SCRUM：用一半的時間做超過兩倍的事》作者：傑夫．薩瑟蘭, J. J. 薩瑟蘭 譯者：江裕真, 顏涵銳)