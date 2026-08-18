父母怎麼幫孩子存錢最放心？從陳幸妤2,300萬風波看分年贈與、信託

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日爆出與趙建銘離婚，且過去她曾貸款買下約6,000萬元店面並贈與前夫，另為3名兒子存入共2,300萬元教育基金，離婚後卻衍生財產爭議，也讓不少父母開始思考，替孩子存教育基金，究竟該怎麼做，才能兼顧節稅、資產控制與未來的保障？

勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻提醒，父母如果確定這筆錢未來就是要給孩子，可以善用今年每位贈與人244萬元的贈與稅免稅額，分年贈與並以孩子名義投資；但要注意，錢一旦真正贈與給孩子，原則上就是孩子的財產，父母不能再任意拿回。

王瑞鴻從一般家庭資產規畫角度分析，父母如果已經把錢真正贈與給孩子，原則上就拿不回來，不過，孩子未成年期間，父母身為法定代理人，仍可協助管理這筆資產，包括決定如何運用或進行投資，但前提必須是為了孩子的利益。

王瑞鴻表示，一般家庭如果想替孩子準備教育基金，可以利用每年的贈與稅免稅額分年贈與。今年每位贈與人每年享有244萬元贈與稅免稅額，也就是父親、母親各自都有244萬元額度，不過，免稅額是以「贈與人」計算，而不是每名孩子各有244萬元。

資金贈與給孩子後，也可以再以孩子名義開設投資帳戶，購買ETF等商品。王瑞鴻指出，只要資金及投資都維持在孩子名下，後續產生的投資收益同樣屬於孩子。

相較於等孩子長大後再一次給一大筆錢，王瑞鴻認為，提早分年贈與除了可以運用每年的贈與稅免稅額，也能讓資金更早開始投資，透過時間及複利效果慢慢「滾雪球」。

不過，如果父母擔心孩子成年後就可以自行動用這筆錢，尤其教育基金累積金額較大，也可以考慮信託。王瑞鴻表示，例如由父母擔任委託人、孩子擔任受益人，再透過信託安排未來資產交付的時間及方式，可以降低資產管理上的爭議。

王瑞鴻也提醒，信託會產生基本費用及相關管理成本，因此並非每個家庭都有必要採用，如果替孩子準備的資產金額不大，採取分年贈與、並以孩子名義投資即可；若資產規模較高，又希望孩子到了特定時間才能取得資產，則可以進一步評估信託。