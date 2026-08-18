顧客為何要光著身子找洗髮精？ 一個小細節揭開飯店服務體驗盲點

如果我們擁有無限的時間、精力、餘裕、資源、人力與金錢，當然可以把每一個接觸點都升級。但現實中大多數人沒有這樣的條件，所以我們才要策略性的聚焦在四個領域：體驗的起點、被忽視的接觸點、痛點，以及終點。在這幾個地方使力，你就能立刻看到成效。

在你準備大刀闊斧推動任何宏大的計畫之前，我想先給你一個忠告：只做你能真正做得非常好的事。

服務不是越多越好：先找出最值得投入的接觸點

幾年前，我在紐奧良法國區一間迷人的老旅館索尼亞特之家（Soniat House）住宿。由於建築老舊，這裡的設施無法與四季酒店相提並論，房間的奢華程度也遠不及麗思卡爾頓。這裡沒有餐廳、沒有客房服務，甚至連酒吧都沒有。

本文摘自《超乎常理的款待式領導》

但每天早晨，一位身著上漿白色外套的男士，會推著早餐推車，送上一塊奶香濃郁的比司吉麵包，以及一杯無可挑剔的菊苣咖啡；在這個特別懂得享受早晨的城市裡，這兩樣都是最能代表紐奧良的特色餐點。

這一招很厲害。索尼亞特之家並不試圖做到面面俱到，他們選擇只做一件事（好吧，可以算兩件），而且還做得這麼好，教我永生難忘。要割捨自己喜愛的東西，真的非常難，但是有時你還是得壯士斷腕。

當你仔細審問顧客體驗中的接觸點時，不只有機會思考自己應該做什麼，也得用嚴格的眼光檢視自己已經在做的事。就算你已經投入不少時間和精力也不例外，甚至正因為你投入了不少心血，才更應該嚴格檢視。

這代表你必須回答一個難題：顧客的實際體驗，真的和你設想的一樣好嗎？我們往往會對自己投入大量時間與心力的計畫特別執著。這正是危險之處，因為它會很容易演變成我們的盲點。

我來說一個自己的故事。我剛到麥迪遜公園11 號時，線上訂位平臺開始盛行，對此，我實在深惡痛絕。顧客與餐廳的第一次接觸竟然是透過電腦螢幕，這讓我難以接受；我希望那一刻是有溫度的、人與人的連結。

砸錢做的服務，顧客真的需要嗎？

眼看著很多餐廳紛紛以線上平臺取代訂位專員、省下大筆開銷，我卻反其道而行，堅持透過電話訂位。這是一個昂貴又費事的選擇，我卻以此為傲。

我的團隊則不以為然，他們最終說服我的方式，是請我實際體驗普通顧客電話訂位的流程。因為他們知道，要訂到位子，得提前二十八天，在早上9 點整設好鬧鐘準時打電話。因為來電的人太多，通常要等上三十分鐘才能聽到訂位人員的聲音。好不容易接通了，都是聽到對方遺憾的表示已經客滿，再詢問他們要不要等待候補。

也就是說，儘管我投入一堆資源，也是出於一片好意，電話訂位的體驗根本不符合款待的精神。

於是，我想到一個真正符合款待精神的做法。我還是認為讓顧客聽到真人的聲音很重要。但我不再花錢讓訂位人員婉拒顧客，而是把他們調去做另一件事：把心力花在打電話給透過網路訂位的顧客上，確認訂位，順便詢問對方是否要慶祝什麼日子，思考我們如何把那個晚上變成更特別的專屬體驗。我們的服務人員一樣多，工作時間一樣長，只是著重的部分不同。

事實證明，這才是更好的投資。我由衷感謝團隊一再堅持，直到我願意放下自己的執念。

別只在辦公室想像：親自體驗顧客走過的每一步

想要了解顧客的實際感受，最簡單、有效的方法，就是親身去體驗。

很多主廚只在廚房的日光燈下試菜，一次嘗一道。這頂多讓你知道這道菜好不好吃，沒辦法知道這道菜跟前一道或後一道放在一起是否恰當，整頓飯吃下來會不會太膩、還是吃不飽，或者用餐時間拖太長。

當自家的神祕客：找出飯店服務的體驗盲點

要真正了解這些細節，你必須走進餐廳，像顧客一樣從頭到尾吃完一整餐。我們每一季都會這樣做，而且我每次吃完站起來，都已經寫下好幾頁的重點筆記。

你在飯店淋浴時，有多少次開了水伸手找洗髮精，才發現它在淋浴間外，跟漱口水一起放在洗手臺旁？一排小瓶裝的備品擺在洗手臺邊，看起來確實豪華又有質感。但我敢說，要是飯店的經理實際住過自家飯店，顧客就不必光著身子、冒著寒意，腳踩溼滑的磁磚，到淋浴間外去找備品了。

我想邀請各位，請用顧客的眼光體驗你提供的服務；這也是一項挑戰，請去當自家公司的神祕客吧。（對，就算你已經花錢找了神祕客，一樣得這麼做。）

上一次你住進自家飯店、或是做類似的事，是什麼時候？你打過自家公司的客服電話嗎？用過自家門市的公用洗手間嗎？你曾像消費者一樣，用辛苦賺來的錢購買自家公司的產品，並且開箱嗎？

這是投資，也是每次都能得到收穫的練習。很多時候，也幾乎不用耗費多少成本，例如請客房清潔人員把洗髮精擺回淋浴間就好了。

（本文摘自《超乎常理的款待式領導》作者：威爾．吉達拉 譯者： 廖月娟)