高效團隊如何打造？世界50大最佳餐廳榜首操盤手揭密：4種人格特質是關鍵

高效團隊的關鍵：先了解你的團隊

有句話說：「厚道始於家。」我始終相信，我們給客人的溫度，取決於我們給自己人多少溫度。領導者怎麼對待身邊的人，將決定團隊怎麼對待每一位上門的顧客。而我反覆思索、奉為圭臬的款待定義之一，就是讓人感覺到自己被看見、被聽見。

既然我們已經徹底且嚴厲的檢視了自己身為團隊成員與領導者的強項和弱項，現在讓我們花點時間好好了解自己的團隊：不只從整體的角度，審視這個組合，也要從個體角度，認識每一個人。

本文摘自《超乎常理的款待式領導》

除非你是剛起步的新創公司，否則你現在大概不需要從頭開始找人；你要不是已經建立了一支團隊，就是接手前人留下來的班底。這一節能幫助你用全新的眼光看待周遭同事的優勢，也會給你一些新的洞見，讓你知道怎麼把這些優勢發揮得淋漓盡致，讓每個人都受益，包括他們自己也受惠。這是你能給他們最有款待精神的禮物。

讓我們先從三萬英尺俯瞰，繪製一張團隊成員圖。

派翠克．馬霍姆斯（Patrick Mahomes）是一位了不起的四分衛，有些人甚至認為他是史上最偉大的四分衛。然而，如果堪薩斯城酋長隊創造出馬霍姆斯的克隆人，讓他出任球場上的每一個位置，這支球隊恐怕連一場也贏不了。

團隊需要平衡。

為什麼高效團隊需要不同人格特質？

頂尖團隊擁有形形色色的人才，個性不同、專長不同、在乎的事也不同。因此他們得以互補，有時候甚至會帶來一些必要的緊張關係（這一點稍後會再討論）。

很多管理者發現性格模型很有幫助。過去我在丹尼．梅爾麾下工作時，他鼓勵我們學習梅瑞爾－里德人格特質分類（Merrill-Reid personality types）。多年來，我發現這套系統非常好用；與其說這套系統告訴我如何管理人們，不如說它讓我看清團隊的平衡狀態。

在尊重原著的前提下，以下是我對各類型的簡要詮釋：

驅動型（DRIVERS）

會堅定不移的追求卓越與效率，有時甚至到了不近人情的地步。他們說話直截了當、不加修飾，難免會得罪人，但不得不說，他們的執行力非常驚人。與「驅動型」人格者共事恐怕不是你人生中最輕鬆、愉快的經驗，但日後你回頭看，會發現自己進步了，也很慶幸自己從中學到很多東西。

表現型（EXPRESSIVES）

是啦啦隊，就像在婚禮上會把你拉進舞池玩到忘我的人，他們讓你思考以前自己怎麼會只站在場邊觀望。這些人擅長闡述宏觀願景、凝聚眾人的共識，而且好勝心強，也不迴避衝突與風險。但是，他們容易分心，不一會兒又被下一個閃閃發亮的偉大構想吸引過去了。你可以期待他們帶來滿滿的熱情、充沛的能量和高昂的士氣。

親和型（AMIABLES）

平易近人、好說話，情緒智商高人一等，讓人如沐春風。這些人就像團隊的黏合劑。他們規避風險，不喜歡衝突，這是他們的優點，同時也是缺點。如果說「快速行動、打破常規」是某種準則，那麼他們正好相反，在他們眼中，追求完美與效率永遠比不上團隊和諧與成員福祉來得重要。

分析型（ANALYTICS）

是團隊裡的系統專家，他們手上的清單與試算表就是最佳佐證。他們會把每一件事安排得井井有條、順暢運作，但你最好準時回覆表單，不然信箱就等著被轟炸吧。他們非常細心、組織能力高強，能支援整個團隊，找出計畫裡的漏洞和潛在陷阱是他們的拿手絕活。對他們而言，準備工作永遠不嫌多，只是高度的風險意識，有時可能使他們陷入過度分析、難以決策的困境。

如何讓不同人格特質在團隊中發揮最大價值？

梅瑞爾—里德人格特質分類系統的創建者會告訴你，一支高效團隊需要各種人格類型的人才，以取得平衡。我完全同意。在我理想的餐廳裡，主廚是「驅動型」；外場經理是「表現型」；領檯員是「親和型」；財務總監則是「分析型」。

但無論這些類型人才在團隊中的比例為何，我發覺團隊成員具備不同的天賦和風格時，整體運作便能達到最佳狀態。

如果你把這些類型的人才在團隊裡的分布狀況畫成圖表，將會非常有幫助。

（本文摘自《超乎常理的款待式領導》作者：威爾．吉達拉 譯者： 廖月娟)