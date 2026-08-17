他每天3點57分起床、連續運動1000天 最後才發現「自律」也可能變成牢籠

自律曾是人生救星：從戒酒、焦慮到打造百萬美元事業

有好多年，我曾經沉迷於自律的快感，把待辦清單塞得越來越滿。

老實說，自律也曾經是我的救星。那時我是個年紀輕輕、身無分文、辛苦掙扎、內向又有社交焦慮、酗酒成性的私人教練。我的恐慌症一發作就很嚴重，甚至曾進急診室兩次。

本文摘自《自律的陷阱》

為了戒除酒精，我創造出一套我所謂的「不費力的自律系統」，好讓自己遠離有害的環境和社交圈，從此做出更好的抉擇，還有事先做足準備、遠離麻煩。

我還創造另一套系統來幫助自己投入時間學習高收入技能，使得每一天都更加有序充實，以提高產能，還有調適心態來應對創業挑戰。就是這樣，我才得以將Early To Rise打造成一家價值數百萬美元的公司。

自律甚至讓我成功擺脫焦慮與內向的性格，讓我漸漸成為眾人景仰的演講者與商業教練。

喬可‧威林克（Jocko Willink）說得沒錯，「自律就是自由」。只是自律也有可能毀掉你，但可沒有哪位大師會教你這個道理。

每天3點57分起床、連續運動1000天，自律何時變成了執念？

結果，自律漸漸成為主宰，將我關進囚籠。我像機器人般嚴格按表操課、錯過社交聚會、週末仍在工作，而且晚上八點就上床睡覺，這樣我才能在凌晨三點五十七分起床，絕對不錯過任何一次訓練。

我曾有過連續運動超過一千天的紀錄。記得有一回，我在哥本哈根機場的貴賓室洗手間裡徒手健身。深蹲完畢，再到髒兮兮的地板上做伏地挺身。我一天都不能鬆懈，不能壞了我的健身紀錄。

自律是一把雙面刃：既能讓你自由，也可能讓你失去自由

回首往事，我只能搖搖頭。當時的生活就是這麼荒唐。那有什麼意義？又沒有人會因為你每天運動就頒發金牌給你。

其實這正是「紀律的陰暗面」，這陰暗面很可能會毀了你，還有你的家庭。

往好處想，那些年與自律的陰暗面共處，過度嚴苛按表操課的結果，讓我體會到何謂成功的非必要條件。

現在，你應該能明白自律是一把雙面刃。你可以用自律來重獲自由（自律讓我擺脫了焦慮和酒精）。但也可能用自律為自己蓋起牢房（好比查克與以前的我，為了陌生人的讚賞而汲汲營營，卻忽視了真正重要的事）。

自那時起，我就掙脫了自律的陰暗囚籠。

自律只能讓你自由一時，個人高標準才能讓你自由一生

解方就是讓自己昇華到跳脫自律的境界。我在定下有成效的系統之後，還必須轉換自己的身分認同，培養一套能為我所用、而非讓我淪為奴隸的高標準。這樣的標準才能駕馭自律的正面力量，讓正確決定成為自動導航，帶你走向成功，而非拖入黑暗。

你會從本書學到這套系統與標準。它們讓我打造出專屬於我的「十分自律」，讓我得以認真照顧人生要事。這套體系助我克服嚴重焦慮、認識我的太太，還能養育三個孩子；同時經營多家企業、撰寫暢銷書（更能以四十九歲之齡保有雖非必要但有也不錯的六塊肌）。

如果你不想再掙扎求存、咬牙苦撐，或盼望著自己的意志力能再多撐個一小時，那麼你就得成長進化，跳脫每天轉瞬即逝的動機和短期挑戰。自律能讓你自由一時，但唯有設下符合個人的高標準，你才能自由一生。

（本文摘自《自律的陷阱》作者：克雷格．巴蘭坦, 丹尼爾．伍德倫 譯者：森山呂樹)