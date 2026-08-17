身價百萬、六塊肌、每天5點起床 他卻因「自律」輸掉婚姻與人生

來認識一下查克。查克看上去完全是人生勝利組。

• 漂亮的太太 • 兩個可愛的小孩 • 高級紅色跑車 • 二頭肌超大，還有六塊腹肌 • 經營價值幾百萬美元的事業

但是網路上的陌生人卻讓查克覺得自己不夠上進，因為他沒有參加這些人的線上挑戰：在X天內完成X項任務。「查克，你真不自律，」他們這樣告訴他：「你一定要達成我們對自律的定義才行。」

五點起床、冰桶、每天運動：自律何時變成另一種壓力？

查克上鉤了。他每天會花好幾小時來完成整套行程。五點晨起、浸冰桶、每天閱讀和運動兩次。完成後上傳自拍照。查克完成了挑戰，於是這些人「用鍵盤拍拍他的背」。可是查克從未見過這些人，往後也不可能見到這些人。

本文摘自《自律的陷阱》

他們的認可讓查克如獲至寶，於是他又完成了一次挑戰。他完成第二輪之後不久（也再度得到虛擬的多巴胺快感），查克的太太帶著孩子離開了他。

「你一半的時間都在做這些蠢事，」她說：「另一半時間又只顧工作，臉都貼在手機上！」查克學到了慘痛的教訓，他贏得網路上的掌聲，卻輸掉了自己的人生。

追求他人對自律的定義，是最不自律的行為

我一向很景仰查克，他經營事業有成，婚姻家庭都幸福。我不懂他幹嘛對那挑戰這麼執著。查克原本就很井井有條，還是個身價百萬美元的六塊肌富翁，在事業、家庭與社交圈裡都是佼佼者。

他為什麼非得從事這些莫名其妙的自律活動不可，只為了討好網路上的陌生人？進一步講，為什麼「完成艱難任務」在網路上竟然成了「看我開藍寶堅尼」的新潮吹噓法？

這種執著於自律的新潮流，卻不是追求重要目標的正確途徑。這是目標錯置、沒搞清楚自我身分的結果。查克犧牲自己的標準，改去追逐別人對自律的定義。他在過程中失去了真正重要的東西，也沒能讓身邊重要的人刮目相看。結論就是，他搞砸了。查克很崩潰。我看著人生勝利組一敗塗地。

時間管理的關鍵不是做更多，而是把時間留給真正重要的事

圖的又是什麼？查克其實是在利用自律挑戰來逃避真實的人生問題，好比他的婚姻。我在自家公司Early To Rise指導客戶的時候，這種情況屢見不鮮。原本聰明又勤勞的人總是為一分問題注入十分努力，但對十分問題只投入一分努力。

• 有錢的商人沒時間陪伴家人，因為他們忙著一天工作十四小時，只為變得更有錢。 • 銀行戶頭只剩八美金、體脂肪也只有八％的私人教練每天到健身房訓練兩小時，但不願花時間經營事業或加強推銷技巧，所以依舊口袋空空。 • 企業家每天完成耗時的晨間例行儀式，事業上的重要工作卻一再拖延，結果就是搞得太累或太晚，無法處理那些事。.

我有好幾年也曾一直犯下類似的錯誤。我只顧自律挑戰，卻不願面對真正的問題。我追求「得到金色星星」，盼著素未謀面的網友給我鼓勵。

「哇，你做事真有成效，簡直是全世界最自律的人，」他們這麼說的時候，看的是我為公司創作了多少內容，出席了多少場演講活動。多年來，每當有客戶用這頭銜來稱呼我，我就覺得備受肯定，可是那樣的讚許也是一道滑坡，讓我滑入自己打造的囚籠。

真正的自律不是討好別人的標準，而是忠於自己的優先順序

我用自己對自律的執著當作藉口，來逃避被拒絕的恐懼；卻也因此遲遲沒能去追求生命中真正重要的事——認識我的妻子，花心思組建家庭。

我就像查克，差那麼一點就完全臣服於紀律的陰暗面——為一分問題注入十分努力，追逐著其他人對自律的定義。

對我來說，加倍投入完成艱巨任務，其實是阻力最小的選擇。我已經為自己打造過一套系統，所以可以輕鬆地維持自律生活和長時間工作。

（本文摘自《自律的陷阱》作者：克雷格．巴蘭坦, 丹尼爾．伍德倫 譯者：森山呂樹)