話術、流程都能交給AI B2B業務迎來黃金時代…高手靠什麼突圍？

代理型AI時代，是B2B業務新一輪的黃金時期

AI的浪潮，正以前所未有的速度重塑B2B銷售的每一個環節。它能為你生成精美的提案、自動改善銷售漏斗，甚至精準預測成交機率。

對於習慣依賴傳統銷售模式的人來說，這看似巨大的威脅，彷彿自己的專業將被機器所取代。然而，對於真正懂得進化、願意擁抱變革的業務員來說，這不僅不是威脅，反而是一個前所未有的黃金時代。

AI如何改變銷售

為什麼這麼說？因為AI正在幫助我們，將銷售的重心從「可取代」轉向「不可取代」：

● 話術將被生成式AI所取代。過去，業務員花費數年時間累積的銷售話術與說服技巧，現在，AI可以在幾秒鐘內根據客戶資料生成上百種版本，並不斷學習、進步。

● 流程將由自主AI代理機器人予以自動化。繁瑣的日常任務，如名單篩選、初步郵件發送、後續跟進提醒，都將由AI代理機器人接管。

本文摘自《B2B超業進化》

當這些可自動化的環節由AI接手後，留給我們的，是銷售中最具價值、最難以複製的核心能力：思考與影響力。

這場變革，將會是業務員重新定義自身價值的絕佳機會。過去，業務員的生涯進階，往往需要花費數年，從單純的銷售執行者，逐步成長為流程管理者，最終才能成為策略顧問。然而，AI的出現，將大大縮短這段升級的時間。

它為你清除了通往卓越的道路上的所有雜草，讓你能夠將寶貴的精力，直接投入最高層次的修練中。能夠完成從話術、流程到洞察這三次進化的業務員，將不再被動地追趕時代，而是能夠站在變革的浪潮之巔，擁抱一個更廣闊、更有價值的舞台。

未來業務需要什麼能力

未來十年，真正的B2B超級業務員，將不再是最會說話的人，也不是最懂流程的人，而是：

● 最懂得擁抱AI，將其視為自己的智慧副手，而非競爭對手。

● 最懂得設計問題，透過精準提問，引導客戶發現深層需求。

● 最能引導決策，在複雜的決策環境中，憑藉洞察與影響力找到切入點。

他們將不僅是產品的銷售員，而是客戶企業的策略共創者。這場AI革命，不是要取代你，而是能讓你變得更強大。

（本文摘自《B2B超業進化：AI時代的顧問式銷售與價值共創思維》作者：吳承漢)