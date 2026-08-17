黃仁勳都在提醒問對問題！AI時代B2B業務靠什麼贏？3大能力決定誰能脫穎而出

既然我們已經理解，未來的業務員將不再是「賣產品的人」，而是「洞察與影響力的提供者」，那麼，這條通往高階顧問的道路該如何走？答案在於三項關鍵的修練，它們將幫助你從優秀走向卓越，從單純的銷售者蛻變為客戶不可或缺的策略夥伴。

修練一：學習設計問題的能力

在這個資訊唾手可得的時代，完美的答案已經不再是你的獨家優勢，因為客戶能透過AI工具迅速獲得這些資訊。然而，好的問題比完美的答案更有力量。它不僅能展現你的專業，更能引導客戶進入一場深度對話，讓他們發現自己原本沒有意識到的盲點與機會。

本文摘自《B2B超業進化》

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾強調：「學會如何正確使用AI，提出更好的問題，會是一項長久實用的技能，值得所有人現在就開始培養，無論你未來想從事什麼行業。」這句話同樣適用於業務領域。

與其問客戶：「你需要什麼功能？」不如問：「你們如何衡量銷售轉換率？這個數據如何影響下個季度的預算？」這樣的提問，能立即將對話從技術細節提升到策略層面，迫使客戶跳脫常規思維，開始思考更高層次的商業挑戰。

真正的高手，懂得將問題當作工具，精準地解構客戶的痛點，並引導他們共同探索解決方案。這不僅是展現專業，更是在建立「我們是同一個團隊」的合作氛圍。

修練二：提高商業理解力

一名高階業務，必須成為客戶產業的「內行人」，能夠聽懂並說出「行話」。這意味著你不能只懂自己的產品，更要深刻理解客戶所處的商業環境。你必須聽得懂財報，能流暢地討論客戶所處產業的趨勢與挑戰，並理解各種關鍵的營運指標。

當你能夠用客戶的產業語言來討論業務，並且能夠清晰地闡述你的解決方案將如何直接改善他們的財務數字或營運效率時，你的角色就從單純的「供應商」，升格為「策略夥伴」。

這種深度理解體現在對不同產業核心驅動力的掌握：例如高科技製造業高度依賴資本設備與精密流程，指標側重於設備產能最大化、生產效率與品質穩定，因此關注設備稼動率（Utilization Rate）、整體設備效率（Overall Equipment Effectiveness, OEE）、首檢合格率（First Pass Yield, FPY）、單位產量（Units Per Hour, UPH）等。

而金融業的核心在於資金運用的利潤、資產安全及資本的健全度，因此重視淨利差（Net Interest Margin, NIM）、逾期放款比率（Non-Performing Loan Ratio, NPL Ratio）、資本適足率（Capital Adequacy Ratio, CAR）等；另外，零售業則專注於坪效、庫存流動以及顧客購買的深度，因而注重平均交易額（Average Transaction Value, ATV）、庫存週轉率（Inventory Turnover Ratio, ITR）、進店成交率（Conversion Rate，又稱提袋率、客流轉化率）等。

這種能力，讓你能夠在會議桌上提供超越產品功能的建議，幫助客戶做出更好的商業決策。你不只是在推銷產品，而是提供能夠驅動客戶業務成長的策略。

修練三：建立個人品牌

在這個資訊爆炸的時代，客戶的決策旅程已經發生了根本性的改變。在他們與你見面之前，他們很可能已經用Google搜尋過你的大名，在LinkedIn上查看過你的背景經歷，甚至閱讀過你撰寫的產業文章。你的個人品牌，已經成為你的「第一張名片」。

高階業務必須主動成為知識的輸出者與發想者。這表示你需要持續分享產業觀點、剖析成功案例，並在各類活動中擔任講者。當你成功將自己打造為能持續提供價值的個人品牌，客戶會自然而然地被你吸引。即使他們目前沒有任何需求，他們仍願意找你聊聊產業趨勢，向你諮詢專業意見。

這種「無需求諮詢」的發生，就是專業信任的最高境界。它證明你的價值已經超越了產品本身，成為客戶心中不可或缺的「智囊」。在AI時代，當工具能執行大部分的任務時，這種建立在信任與專業洞察之上的個人品牌，才是你最堅實、最難以複製的基石。

這三項修練，將引導你從一名優秀的銷售員，蛻變為能夠引領客戶走向成功的未來顧問。

（本文摘自《B2B超業進化：AI時代的顧問式銷售與價值共創思維》作者：吳承漢)