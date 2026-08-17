客戶換CFO卻變成商機訊號？ 生成式AI出手 正在改寫B2B銷售規則

生成式AI介入前：銷售的隱性疲勞

如果你問一個業務員，他每天花多少時間在「真正的銷售」上，你大概會得到一個讓人沮喪的答案。根據Salesforce 在2024年發表的「銷售現況」（State of Sales）報告，業務平均只有30%的時間花在與客戶互動，其餘70%的時間都被淹沒在瑣碎而重複的工作裡。

這是一個驚人的數字，揭示了在生成式AI介入前，B2B銷售領域普遍存在的「隱性疲勞」。

業務每天都在忙 卻只有三成時間真的在賣東西

我還記得2012年入行的時候，常常加班到深夜，但並不是因為談判還沒結束，也不是因為在與客戶進行策略討論。

本文摘自《B2B超業進化》

相反地，我大部分的夜晚都花在與成交看似無關，卻又不得不做的工作上。我需要為隔天的會議簡報，整理一份多達十頁的提案，這需要我耗費大量時間搜尋資訊、排版、寫文案；或者，我需要把上週的會議紀錄從手寫筆記，一個字一個字地手動輸入到SIEBEL CRM系統中；有時候，甚至只是為了找一份「產業趨勢的研究報告」，我就在Google搜尋引擎上耗掉一整個下午。

那是一種隱性的疲勞：人們以為自己在做「銷售」工作，但實際上卻把大部分精力浪費在與「成交」無關的瑣事上。

我們將自己訓練成一個多功能的「工人智慧資料庫」與「行政助理」，卻忽略了銷售的本質─與人建立連結、提供洞察，並引導決策。這些耗時且重複的工作，不僅占用了我們寶貴的時間，也嚴重限制了我們在策略思考與人際互動上的潛力。

從大海撈針到精準狙擊：AI重塑銷售名單開發

在過去，銷售人員的名單開發無疑是一場「大海撈針」的苦差事。他們面對成千上萬筆客戶名單，透過盲目地撥打陌生電話來尋找潛在商機。這種低效且消耗熱情的方式，成功率低到讓人備感挫折，而業務團隊的整體效能也因此受到極大限制。這純粹是機率遊戲，勝負幾乎全憑運氣，而非策略。

然而，代理型AI的崛起，徹底顛覆了這個遊戲規則，將銷售從過去的「大海撈針」轉變為「精準狙擊」。如Salesforce Agentforce for Sales可以在幾分鐘內，從LinkedIn、公開財報、新聞稿和社群媒體等海量資訊中自動抓取關鍵情報，為既有客戶提供深度洞察。

客戶換CFO、企業擴張 這些蛛絲馬跡都是AI眼中的商機

它能準確識別出企業的「購買訊號」，例如某公司剛更換了財務長，這可能預示著新的預算與投資策略；某產業獲得政府補助，這代表著新的市場機會正在浮現；某企業發表了數位轉型計畫，這更是明確的需求訊號。

代理型AI的能力遠不止於此。它能將這些零散的訊息整合成一份份「潛在商機提醒」，直接推送到前線業務員的行動裝置。更進一步，Salesforce Agentforce SDR

（Sales Development Representative，業務開發代表）能夠自動化地為潛在客戶名單生成個人化郵件，並根據客戶的互動歷程，進行智慧評分，將最有價值的名單排序，再交由商務開發團隊以真人訪談。

AI不是取代業務 而是讓業務重新做回「真正的銷售」

這不再是盲目地撥打一百通電話，而是帶著精準的洞察，敲開幾個真正有需求的客戶大門。當業務員能對客戶說出：「我注意到您公司最近在日本擴張，而這會影響策略併購後的營運管理透明度，或許我們能聊聊解決方案。」這場對話就已經贏在起跑點。

AI賦予了我們武器與地圖，讓我們能夠更有效率地找到對的人，說對的話，並在客戶最需要的時候，以最專業的姿態出現，進一步將業務員從被動的資訊傳遞者，提升為主動的價值創造者。

（本文摘自《B2B超業進化：AI時代的顧問式銷售與價值共創思維》作者：吳承漢)