機器人理財拚破200億！前三大銀行吃近半市場 「通路為王」

機器人理財上路九年，今年終有望衝破200億元大關，市場卻愈做愈集中。據金管會統計，6月底資產規模達190.34億元，前三大銀行就吃下近47%市場，目前又有一家銀行遞件申請，「通路為王」格局更加鮮明。

「機器人理財」又稱智能投顧，是透過演算法、AI等技術，以自動化工具替客戶提供投資組合建議的顧問服務。國內自2018年上路，目前共有16家業者，包括9家銀行、3家投信及4家投顧。

機器人理財近年明顯加速。2024年資產規模才首度突破百億元，2025年底攀升至156.58億元、年增四成；今年6月底進一步升至190.34億元、年增36.3%，客戶數也增至25萬7,846人。

換言之，機器人理財第一個百億元花了約七年，第二個百億元最快只要兩年，今年跨過200億元門檻已近在眼前。

不過，市場加速做大，成長紅利卻明顯往少數業者集中。6月底國泰世華以33.53億元、市占17.6%居冠，第一銀28.71億元、兆豐銀26.57億元分居二、三名，三家合計88.81億元，囊括46.7%市場。

機器人理財市場為何愈做愈集中？首先是銀行「通路為王」。證期局副局長黃仲豪指出，相較投信、投顧業者，銀行擁有通路優勢，可直接接觸大量有理財需求的既有客戶，更容易將客戶導入機器人理財。

其次是業者投入程度差異，讓強弱差距愈拉愈大。投信由復華投信以20.78億元、市占10.92%居首；投顧則由阿爾發投顧以19.52億元、市占10.26%領先，兩者均與同業第二名拉開明顯差距，呈現「一強多弱」。

黃仲豪分析，投信、投顧排名第一的業者，都將較多業務重心與資源投入理財業務，因此規模明顯高於其他同業。

也就是說，除通路差距，各業者是否把機器人理財列為核心業務，也決定市場版圖。

至於機器人理財走了九年，即使今年可望突破200億元，規模為何仍難像ETF般快速放大？

官員表示，機器人理財投資門檻多落在1,000元至1萬元，客群偏向小額投資，加上國人還有ETF、基金、自行選股等多元管道，資產規模因此走的是逐步累積路線。

目前各家機器人理財投資組合幾乎都納入ETF，定位更偏向透過ETF等商品協助客戶進行資產配置。