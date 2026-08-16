外商銀行副總上班第一件事不開Outlook為何改用AI？B2B銷售模式迎新變革

AI將重塑銷售流程中的80%，但剩下的20% ─洞察力、人際關係與商業理解─將成為業務人的核心競爭力。本章介紹AI在名單開發、提案、會議紀錄與預測續約等場景的應用，也強調未來業務需轉型為科技賦能的顧問。

用ChatGPT自動生成客製化提案

2023年的冬天，我在台北參加一場B2B銷售領袖圓桌早餐會。會議桌上，十幾位來自製造與科技產業的高階主管聚在一起，空氣中瀰漫著一種前所未有的興奮與焦慮。

本文摘自《B2B超業進化》

他們的話題不再是「下一季的銷售目標」或「哪家競爭對手動作最大」，而是不約而同地聚焦在同一個詞：生成式人工智慧（Generative Artificial ntelligence，下稱生成式AI）。

這場早餐會，彷彿是AI革命在B2B銷售領域的一道閃電，瞬間照亮了未來的路徑。有人分享，他的業務團隊已經開始用ChatGPT自動生成客製化提案，過去撰寫文案需要數小時，現在幾分鐘內便可完成草稿。

另一位主管則提到，他們的銷售部門靠Notion AI分析通話內容，幫助業務員識別客戶的情緒變化與關鍵詞，讓每一次對話都更加精準有效。

外商銀行副總分析如何追蹤客戶

讓我印象最深刻的是一位來自外商銀行的副總，他說：「我們的業務員現在上班第一件事，不是打開Outlook，而是打開Salesforce Einstein for Sales。因為它能告訴你，今天最值得花時間跟進的客戶是哪幾個，以及為什麼。」

那一刻我意識到，這不僅是工具的更新，而是一場看不見硝煙的革命。這場革命的本質，是將銷售的重心從過去的「動手做事」，轉變為未來的「動腦決策」。

人機協作成新常態 B2B業務員角色重新定義

AI正在系統性地接管銷售流程中80%的重複性任務：從潛在客戶的篩選、客戶背景的調查，到提案的撰寫與會議紀錄的整理。AI大幅提升了效率，讓銷售人員得以從繁瑣的行政工作中跳脫出來。

但這也帶來了一個更深層的挑戰：當AI變得愈來愈聰明，只會依賴話術與標準流程的業務員，其價值將被迅速稀釋。

真正能脫穎而出的，是懂得運用AI賦予的洞察力，去建立不可取代的信任、去協調複雜的團隊決策、去提供超越產品本身價值的顧問型服務。

AI正在重寫B2B銷售的遊戲規則，它不是要取代人類，而是要將人類的潛力，釋放到真正能創造價值的領域。

（本文摘自《B2B超業進化：AI時代的顧問式銷售與價值共創思維》作者：吳承漢)