為什麼一被注視就容易出錯？破解怯場原因：鏡像神經元與上台緊張有關

當有人看著你，你就會出錯。

想像一個情境，你花了兩個星期練習一首小提琴曲。當你獨處時，練習得很順利；但此時此刻，即將站在大家面前表演，每個人都安靜又期待地看著你，你的大腦卻瞬間崩潰，這是發生什麼事了？鏡像神經元或許能解釋。

本文摘自《1秒習慣的奇蹟》

首先，演奏樂器並不容易。身體協調的動作需要涉及許多個腦區。小腦負責最基本的站立、手指的位置；殼核儲存的是累積的手指技巧；海馬迴會協助我們學習新的指法；負責感官的腦區會引導實際的肌肉移動；前額葉則負責思考樂曲的詮釋。

我們的練習主要著重在這些腦區間的協調。當一切運作順利，手指就像在飛舞，幾乎不需要多加思考。事實上，重要的就是不要思考，否則會打斷這些腦區的緊密連結。不假思索的狀態被稱為「心流」，但更精確來說，我們應該要待在「心流之外」，才不會阻礙大腦完成各種複雜的任務。

因此，觀眾的出現改變了一切。我們的大腦開始在意料之外的腦區浮現各種新的想法，瞬間打破了我們的冷靜：「我的頭髮有亂翹嗎？我希望沒人看到我的青春痘！一定要記得鞠躬！我已經鞠躬了嗎？」

除此之外，觀眾的存在也讓我們的鏡像神經元開始運轉：觀眾會「透過」我們來欣賞音樂。但於此同時，我們也開始透過觀眾的耳朵來聽音樂。在練習過程沒能讓我們對這樣的神經波動做好準備，於是我們的自我意識變得愈來愈強烈，協調也受到影響。

我們必須學習如何應付奇怪的新想法，才能幫助大腦再次回到「心流」。

要治療怯場，最簡單的方法就是在他人面前練習。就如同在懸崖邊的步道行走，能減輕我們對懸崖的恐懼；在其他人面前練習，能幫助我們面對觀眾更加自在。

（本文摘自《1秒習慣的奇蹟》作者：嚴南美 譯者：馮燕珠)