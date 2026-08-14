陳幸妤店面送前夫還背房貸！律師揭2法律盲點：自住豪宅「耘非凡」反而恐被分一半

前總統陳水扁女兒陳幸妤與趙建銘傳出離婚消息後，兩人過往的不動產處置方式引發法律界關注。

劉韋廷律師於影音內容中分析，陳幸妤過去買下一處店面供趙建銘開業診所使用，並登記在其名下，而趙建銘入監服刑期間，陳幸妤則將該店面還給（贈與）趙建銘。然而，店面貸款人仍為陳幸妤，且在趙建銘服刑期間，貸款多由陳幸妤持續繳納。

劉韋廷指出，陳幸妤原本名下持有位於台南的豪宅「耘非凡」，產權原本登記在她與小孩名下，後來則統一移轉回陳幸妤單獨持有。

這類將「店面給趙建銘、自住住宅給陳幸妤」的切割方式，表面上看似將夫妻財產劃分清楚，但在法律實務上，卻會產生對陳幸妤非常不利的結果。

法律問題一：贈與財產不列入剩餘財產分配

劉韋廷說明，陳幸妤直接將店面登記給趙建銘，在法律上屬於夫妻之間的「贈與」。

雖然夫妻間贈與依法免徵贈與稅，但依據夫妻財產制規定，因繼承或受贈等「無償取得」的財產，原則上不計入婚後財產分配的範疇。

這意味著，該店面即便房貸仍由陳幸妤背負並繳納，一旦登記為贈與，趙建銘便無需將該店面拿出來進行剩餘財產分配。

法律問題二：婚後買進的自住豪宅屬剩餘財產

反觀陳幸妤在婚後買進的「耘非凡」豪宅，屬於婚後財產。在辦理離婚進行剩餘財產分配時，趙建銘反而有權主張分配該豪宅的權益，甚至有機會分得一半。

劉韋廷總結表示，陳幸妤不僅獨自承擔店面的房貸，將店面送給趙建銘後無法要求拿出來分配，自己名下的自住豪宅反而面臨被對方主張分產的風險。

這項案例顯示出，夫妻在婚姻存續期間若未妥善規劃房貸債務與產權移轉方式，恐在離婚財產分配時陷入極不對等的法律劣勢。

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