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房給配偶…6000萬房貸卻留自己？律師借陳幸妤案例提醒：夫妻過戶千萬留退路

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
律師蘇家宏以陳幸妤贈與房產卻留6000萬房貸為例，提醒夫妻過戶房產務必確認債務轉換並簽訂契約以保護自己。聯合報系資料照
律師蘇家宏以陳幸妤贈與房產卻留6000萬房貸為例，提醒夫妻過戶房產務必確認債務轉換並簽訂契約以保護自己。聯合報系資料照

房子送給了配偶，六千萬房貸卻留給自己？夫妻贈與前，請先替自己留下退路

陳幸妤在google map評論前夫趙建銘診所的事情，讓全網都熱議。她表示，過去曾將作為診所使用的店面贈與給前夫，但高達六千萬的房屋貸款仍留在自己名下，提醒大家千萬別犯跟她一樣的錯(新聞詳留言)

關於夫妻間贈與房子，我想提醒大家以下五件事：

一、房子贈與配偶後 離婚時可以再拿回來嗎？

原則上不行。不動產完成移轉登記後，房屋所有權就已經屬於受贈的配偶。除非雙方的贈與契約另有約定，或符合法律規定得撤銷贈與、解除契約的特殊情形，否則在法律上不能因為後來離婚、或是對方外遇，就要求返還房屋。所以，無論如何贈與房屋前一定要自己想清楚：「如果有一天我不再愛他，還是心甘情願送房給對方嗎？」如果答案不是百分之百的確定，千萬不要急著辦理過戶！

二、夫妻贈與的房屋 為什麼不列入剩餘財產分配？

民法規定夫妻離婚時，原則上可以就雙方婚後財產的差額請求平均分配；但因繼承或其他「#無償取得」的財產，不列入計算(民法第1030-1)。配偶送的房屋，就是無償取得的財產，所以在房屋送出去以後，不僅所有權已經移轉給對方，將來離婚計算夫妻剩餘財產時，這間受贈的房屋還不會被列入對方應分配的婚後財產。

三、房子過戶 不代表房貸也一起過戶

太太送房後還要背房貸六千萬元，是這則新聞最讓大家關注的事情。

房屋所有權與銀行貸款，是兩件不同的法律關係。房子可以透過移轉登記變成配偶所有，但是銀行當初願意借錢，是依照原本貸款人的收入和還款能力所作的評估。沒有取得銀行同意，房屋就算已經過戶，原來借款的人仍然會是貸款契約上的債務人。這代表著受贈人如果在取得房屋後不繳房貸，銀行仍可以向原貸款人追討房貸。

因此，贈與房屋同時，最好也確認後續房貸由何人繳納?如果希望受贈人後續自行繳納，可以事先跟銀行確認：原本的貸款人能否正式退出貸款契約？對方能不能承擔或重新申辦貸款？銀行是否同意更換債務人？確認完，同時間也辦理房屋貸款債務人的轉換， 千萬不要重演陳幸妤「房子給了別人，債務卻留給自己」的悲劇。

四、真愛 也可以在贈與契約中保護自己

總之提醒大家，夫妻之間贈與房產，不要只憑一句「我愛你」就暈了頭。如果可以的話不妨找律師擬定契約，將雙方的權利義務白紙黑字寫下來，比方說：由受贈人負擔房屋貸款及相關稅費；若離婚、未履行約定義務或發生約定事由，受贈人應返還房屋；違反約定時的違約責任及擔保方式。把約定清楚寫下來，這不是預言婚姻會失敗，而是趁彼此仍然相愛、願意互相體諒時，把責任與承諾說清楚講明白。

人一定要愛自己，才有能力愛別人。

沒有人希望走進婚姻，還要處處算計法律或財產；但是成熟的愛，絕不能讓自己毫無保留地承擔所有風險。房子當然可以贈與，財富也可以共享。但在婚姻關係中贈與、過戶房子或是替對方作保前，都請先確認自己是否保有基本的生活保障，以及萬一婚姻發生變化，自己是否還有重新開始的能力。

五、前夫、前妻之間的贈與要課贈與稅

陳幸妤在還沒離婚前贈與趙建銘6000萬元房產，因為他們是夫妻，所以這間房產的贈與免課贈與稅。

但如果夫妻離婚後，不是因為離婚協議書內容的給付，或是夫妻財產的分配等等，國稅局會認定前夫、前妻之間無償財產的移轉，屬於一般贈與要課贈與稅，要特別注意，所以，離婚時最好能夠把所有財產分配或贈與事項寫在離婚協議書上。

我佩服陳幸妤以自己的經驗警醒大家的勇氣，祝福她從此能有一個新的開始。希望世界上所有相信愛情的人，都能透過法律保護自己，被溫柔對待。—蘇家宏

◎本文獲 蘇家宏 律師 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

陳幸妤 Google 配偶 房貸 趙建銘 離婚

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