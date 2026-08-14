陳幸妤贈趙建銘6千萬房產拿不回？專家拆解這類財產離婚分不到

前總統陳水扁女兒陳幸妤離婚消息持續延燒，她更自述，婚姻期間曾將價值約6,000萬元的房產贈與趙建銘，但離婚進行剩餘財產分配時，該房產卻無法要求分配，也讓哪些婚後財產離婚時不能分成為關注焦點。專家提醒，夫妻間贈與屬於「無償取得」，原則上不列入剩餘財產差額分配。

安永家族辦公室協同負責人張啓晉表示，一般人容易以為，只要是結婚後取得的財產，離婚時就可以拿出來一人一半，其實並非如此，夫妻若採法定財產制，離婚時原則上會計算雙方現存婚後財產，扣除婚姻關係存續期間所負債務後，再就雙方剩餘財產的差額進行分配，但繼承、贈與等「無償取得」的財產，以及慰撫金，都屬於例外。

張啓晉解釋，判斷關鍵之一在於財產怎麼取得，例如婚後父母贈與一間房子給子女，或因家人過世繼承取得房地產，即使取得時間是在婚姻關係存續期間，仍不代表離婚時另一半可以要求分配，因為這些財產並非夫妻透過婚姻期間共同努力所累積。

夫妻彼此贈與也是容易被忽略的一環。張啓晉表示，婚後一方將房屋贈與另一方，受贈的一方是以無償方式取得，原則上不納入剩餘財產差額分配。

婚後取得不等於離婚一定能分。張啓晉解釋，剩餘財產分配制度的精神，是考量夫妻在婚姻期間共同生活、共同努力累積財產，即使財產分別登記在不同人名下，仍可能有另一半的協力貢獻；但繼承、受贈等財產，本質上並非透過夫妻共同努力取得，因此法律將其排除。

此外，即使屬於應納入計算的婚後財產，最終也不一定都是簡單「差額除以二」。張啓晉指出，法院仍可衡量夫妻在婚姻期間的家事勞動、子女照顧、對家庭整體付出、共同生活時間及雙方經濟能力等情況；若平均分配有失公平，可以調整甚至免除分配額。

張啓晉提醒，夫妻感情良好時，往往不會特別計較財產登記在誰名下，也容易認為「反正都是一家人的」，但一旦婚姻關係生變，當初財產取得及移轉的方式，就可能直接影響離婚時能否納入剩餘財產分配，因此，不論是父母贈與、繼承，或夫妻彼此間的大額財產贈與，都應先了解後續法律效果再做決定，才能確保自身權益。