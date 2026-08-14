快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤贈趙建銘6千萬房產拿不回？專家拆解這類財產離婚分不到

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
陳幸妤證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

前總統陳水扁女兒陳幸妤離婚消息持續延燒，她更自述，婚姻期間曾將價值約6,000萬元的房產贈與趙建銘，但離婚進行剩餘財產分配時，該房產卻無法要求分配，也讓哪些婚後財產離婚時不能分成為關注焦點。專家提醒，夫妻間贈與屬於「無償取得」，原則上不列入剩餘財產差額分配。

安永家族辦公室協同負責人張啓晉表示，一般人容易以為，只要是結婚後取得的財產，離婚時就可以拿出來一人一半，其實並非如此，夫妻若採法定財產制，離婚時原則上會計算雙方現存婚後財產，扣除婚姻關係存續期間所負債務後，再就雙方剩餘財產的差額進行分配，但繼承、贈與等「無償取得」的財產，以及慰撫金，都屬於例外。

張啓晉解釋，判斷關鍵之一在於財產怎麼取得，例如婚後父母贈與一間房子給子女，或因家人過世繼承取得房地產，即使取得時間是在婚姻關係存續期間，仍不代表離婚時另一半可以要求分配，因為這些財產並非夫妻透過婚姻期間共同努力所累積。

夫妻彼此贈與也是容易被忽略的一環。張啓晉表示，婚後一方將房屋贈與另一方，受贈的一方是以無償方式取得，原則上不納入剩餘財產差額分配。

婚後取得不等於離婚一定能分。張啓晉解釋，剩餘財產分配制度的精神，是考量夫妻在婚姻期間共同生活、共同努力累積財產，即使財產分別登記在不同人名下，仍可能有另一半的協力貢獻；但繼承、受贈等財產，本質上並非透過夫妻共同努力取得，因此法律將其排除。

此外，即使屬於應納入計算的婚後財產，最終也不一定都是簡單「差額除以二」。張啓晉指出，法院仍可衡量夫妻在婚姻期間的家事勞動、子女照顧、對家庭整體付出、共同生活時間及雙方經濟能力等情況；若平均分配有失公平，可以調整甚至免除分配額。

張啓晉提醒，夫妻感情良好時，往往不會特別計較財產登記在誰名下，也容易認為「反正都是一家人的」，但一旦婚姻關係生變，當初財產取得及移轉的方式，就可能直接影響離婚時能否納入剩餘財產分配，因此，不論是父母贈與、繼承，或夫妻彼此間的大額財產贈與，都應先了解後續法律效果再做決定，才能確保自身權益。

財產 陳幸妤 房產 趙建銘 夫妻

延伸閱讀

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 留意三稅事

陳幸妤看夫妻財產制／婚後買兩棟房一人名下一棟很公平？律師：離婚小心老公剩半棟

陳幸妤離婚掀議 夫妻分錢、分房少做一件事恐課贈與稅

陳幸妤爆離婚！台中豪宅出脫、台南店面贈夫 還做了這件事

相關新聞

從陳幸妤留言看離婚財產！賺3000萬花到剩500萬還要再分250萬？律師：未必沒救

離婚財產分配不合理，陳幸妤的留言引發關注。律師指出，夫妻雖可能面臨「一人一半」的計算，實則法院可調整分配，以求公平。掌握關鍵事實，或可避免不公的結果。

陳幸妤看夫妻財產制／婚後買兩棟房一人名下一棟很公平？律師：離婚小心老公剩半棟

陳幸妤的案例提醒大家，婚後夫妻財產制的安排需謹慎。若一人在名下購買房產，法律上可能視為贈與，導致離婚時財產分配不如預期，可能反而造成一方獲得更多。

陳幸妤贈趙建銘6千萬房產拿不回？專家拆解這類財產離婚分不到

前總統陳水扁女兒陳幸妤離婚消息持續延燒，她更自述，婚姻期間曾將價值約6,000萬元的房產贈與趙建銘，但離婚進行剩餘財產分配時，該房產卻無法要求分配，也讓哪些婚後財產離婚時不能分成為關注焦點。專家提醒，夫妻間贈與屬於「無償取得」，原則上不列入剩餘財產差額分配。

想成功先戒掉惰性！有錢人3大習慣…早起只是第1步 最後關鍵與投資有關

想成功卻總被惰性打敗？「奇蹟解方」揭開成功人士與有錢人的習慣，從早起、獨處、設定目標，到記錄支出與研究投資，掌握3大財富習慣，靠每天行動改變生活…

想變有錢先改變身邊的人！巴菲特、比爾蓋茲揭成功關鍵：拓寬視野從3件事開始

想變有錢不能只靠努力！巴菲特、比爾蓋茲的成功習慣揭密，從改變身邊的人、環境與習慣開始，拓寬視野、提升思維，讓自己逐步靠近理想的人生…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。