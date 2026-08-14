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從陳幸妤留言看離婚財產！賺3000萬花到剩500萬還要再分250萬？律師：未必沒救

聯合新聞網／ 劉韋廷 律師
從陳幸妤留言看離婚財產分配：辛苦賺3000萬養家花到剩500萬，離婚還要給不事生產的另一半250萬？律師指出法官可依法判「一毛都不用給」。（圖／讀者提供）
從陳幸妤留言看離婚財產分配：辛苦賺3000萬養家花到剩500萬，離婚還要給不事生產的另一半250萬？律師指出法官可依法判「一毛都不用給」。（圖／讀者提供）

陳幸妤真的沒救嗎？離婚財產算完太不公平，讓律師來教你！

很多人到了要離婚的時候，才第一次發現：「奇怪，夫妻財產怎麼跟我想的完全不一樣？」

房子送給另一半，結果那棟不用拿出來分。自己辛苦留下來的財產，反而還要再分一半出去。看到計算結果的那一刻，很多人第一個反應都是：完了，已經來不及了。

但其實，未必沒救。

過去夫妻剩餘財產分配最讓人難以接受的地方，就是有時候單純用數學「一人一半」，最後會算出非常不公平的結果。

例如：丈夫或妻子其中一方婚後總共賺了3,000萬元。這些年為了家庭、為了給另一半錢花，買東西、繳生活費、幫忙還債，陸續花掉了2,500萬元。而另一半每天賭博喝酒買奢侈品，也不事生產。最後自己名下只剩500萬元。

結果離婚時，如果只看最後剩下多少錢：還有500萬元。另一半名下沒有財產。照最單純的剩餘財產差額計算，有剩餘財產的可能還要再拿250萬元出來。

問題來了。另外一半這些年可能已經花掉他2,500萬元，離婚時竟然還可以再分250萬元？

這就是為什麼法律後來修正了。現在《民法》第1030條之1第二項已經明文規定：如果夫妻一方對婚姻生活沒有貢獻或協力，或者有其他情況，導致「平均分配顯失公平」，法院可以調整他的分配額。

甚至可以：直接免除，不用分給他。

白話講，就是原本照公式可能可以拿500萬、300萬、250萬，法官最後有可能判：不用分。一塊錢都沒有。

而且法院不是憑感覺判。法律要求法官綜合考慮：

誰做了多少家事？

誰照顧孩子？

雙方對家庭到底付出了多少？

夫妻共同生活多久？

有沒有長期分居？

財產是在什麼時候取得？

雙方的經濟能力如何？

全部都可以放進來看。

所以看到陳幸妤這次的留言，我反而很想提醒所有人：夫妻財產算出來不公平，不代表法律一定逼你吞下去。

如果你能夠證明，在整段婚姻裡，你才是主要賺錢、主要付出、主要承擔經濟責任的一方，而對方長期沒有相對的家庭貢獻，甚至已經從你的財產中獲得大量利益，那麼到了離婚時，你可以要求法院不要只是拿計算機按一按，就叫你再分一半出去。

所以，真的沒救嗎？不一定。

剩餘財產分配現在已經不是只有「一人一半」這四個字。真正公平的答案，有時候要靠你把整段婚姻的事實，完整地讓法官看見。

◎本文獲 劉韋廷 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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