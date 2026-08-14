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陳幸妤看夫妻財產制／婚後買兩棟房一人名下一棟很公平？律師：離婚小心老公剩半棟

聯合新聞網／ 劉韋廷 律師
從陳幸妤留言看夫妻財產盲點！婚後一人一棟房，離婚小心老公只剩半棟。圖／讀者提供
從陳幸妤留言看夫妻財產盲點！婚後一人一棟房，離婚小心老公只剩半棟。圖／讀者提供

不要跟陳幸妤犯一樣的錯，要搞懂夫妻財產，不然真的會在離婚時吐血....

陳幸妤最近的一則留言，其實講到夫妻財產制裡一個很多人最容易搞錯的問題。

很多先生會想：「我婚後賺錢買兩棟房，一棟放我名下，一棟放老婆名下，這樣不是很公平嗎？將來離婚，一人一棟。」答案可能不是...甚至最後可能變成：老婆一棟半，老公只剩半棟。

為什麼？

因為台灣的夫妻法定財產制，不是把夫妻所有財產全部拿出來一人一半。《民法》第1030條之1規定，夫妻在法定財產制消滅時，原則上是把雙方「剩餘財產」的差額平均分配。

但法律同時明文排除兩種重要財產：

一、繼承所得

二、其他無償取得的財產

所謂「無償取得」，最典型的就是贈與。所以父母留給你的遺產，不用拿出來跟另一半分。父母送給你的房子，原則上也不用。但很多人沒有注意到：夫妻彼此之間的贈與，一樣可能適用這個規定。

例如先生婚後工作賺錢，買了兩棟價值各1,000萬元的房子。一棟留在自己名下，另一棟直接贈與太太。先生可能以為：「很好，一人一棟。」

可是法律計算時完全不是這樣。太太收到的那棟房子，是先生贈與她的，屬於無償取得，原則上不列入剩餘財產分配。先生自己留下的那棟，卻是婚後工作所得購買，原則上要列入計算。

於是最後：老婆保有自己受贈的一棟，再拿先生半棟的價值。先生只剩半棟。

這也是我一直提醒大家：夫妻之間把房子、股票、存款「放到另一半名下」，千萬不要只覺得是「反正都是夫妻的」。

法律上，它可能根本不是單純換一個名字。它可能是一個真正的「贈與」。而一旦贈與完成，未來離婚計算夫妻剩餘財產時，結果可能跟你原本想像完全相反。

感情好的時候，我的就是你的。但法律真正要處理的，往往就是有一天「我的」跟「你的」必須重新分清楚的時候。所以夫妻財產安排，真的不要等到離婚那一天才第一次看懂。

◎本文獲 劉韋廷 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

陳幸妤 夫妻財產 離婚 律師 老公 民法

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