想變有錢先改變身邊的人！巴菲特、比爾蓋茲揭成功關鍵：拓寬視野從3件事開始

想變有錢？人際圈影響思維與習慣

俗話說「近朱者赤、近墨者黑」，出自於中國晉代傅玄編撰的〈太子少傅箴〉，意謂「親近好人使人變好，但若親近壞人就會使人變壞」，這句話常常在談到環境的重要性時被引用。

周圍與你關係密切的5個人，決定了你是個什麼樣的人；專家表示我們的舉止、興趣、教育程度、甚至年收入，都和身邊最親近的5個人有著密切的關聯。甚至還有研究結果顯示，一個普通人加入百萬富翁俱樂部，與有錢人一起學習，也會變得富有。

我們之所以實踐奇蹟解方，也是因為相信自己可以生活得比現在更好。當你的意識層級逐漸提高，情感上就會變得幸福，周圍的人也會被你影響而改變。

想成功先改變3件事

奇蹟解方也是一種自我修行，磨練自己直到改變，自然周圍就會聚集很多好人。以下是必須改變的三個重點：

第一，改變現在往來的人。 第二，改變現在的環境。 第三，改變習慣。

改變了這三點，就可以達到更高的意識層次。巴菲特和蓋茲都是具有清明透徹的認知，才能站上現在的位置，他們兩個人也是朋友，經常見面、通電話，蓋茲的母親甚至跟他說：「一定要認識巴菲特。」有意識的人很早就了解到環境的重要性，並捨得投資以建立良好的環境和人際關係。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

有句話說，想成為富翁，就請富翁吃飯，因為與富人相處，可以學習對方的能量、生活習慣和經驗，讓自己也有機會可以那樣生活。奇蹟解方的習慣也是如此，親近有良好習慣的人，你也會養成良好的習慣。如果你想成為暢銷作家，就去找那些寫了暢銷書的人，聽聽他們的故事。

成功的人都樂於分享他們的經驗，寄封電子郵件給他們，積極聯繫以促成見面，即使失敗了也不要灰心喪氣，這個不行那就再尋找另一個榜樣。

巴菲特每天花大量時間閱讀

如果你幸運能與蓋茲或巴菲特一起吃飯，會發生什麼事情？相信你也可以像他們這些億萬富翁一樣，成為有良好習慣和清晰思維的人。與想成為的目標人物見面，會帶給我們強大的動力。

在人生中遇到的人，或許會改變你的一生，這樣我們還有什麼理由不行動呢？

巴菲特和蓋茲都實踐了奇蹟解方的習慣：巴菲特每天80％的時間都在閱讀；蓋茲每年也在繁忙的日程中閱讀50到60本書。

改變習慣才能拉開人生差距

我們都同樣被賦予24小時的時間，有人當作48小時充實利用，為人類留下有價值的遺產；有些人則是毫無意義和懶惰地浪費時間。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)