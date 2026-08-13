《「我是有錢人」迷思807》投資理財別只想著賺錢！專家揭4大禁忌 槓桿、明牌都別碰

相信很多人，應該都聽過「諸惡莫做，眾善奉行，自盡其意」這句話。但實際上，不論是「諸惡莫做」，或者是「眾善奉行」，其核心都在「不做」這二字上。

以「眾善奉行」為例，佛家有所謂「十善（又稱十善業、十善行或十善業道）」，就是「身三善（不殺生、不偷盜、不邪淫）」、「語四善（不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口）」及「意三善（不貪、不嗔、不癡）」。簡單來說，只要這十樣事情「不做」，就可以達到「善」的境界。

回到投資理財的世界裡，筆者非常肯定這種「不做」的精神，也同樣能提供給想要投資獲利，或甚至希望達到最基本的「不虧損」目標的民眾們參考及「奉行」。以下，是筆者長久以來，所歸納整理出的投資理財致勝「四不」。

投資不要開槓桿 借錢買股票恐放大虧損

一、不開槓桿。正如同筆者在《「我是有錢人」迷思805》投資理財別只看報酬率！從銀行保單、槓桿投資…避開5大陷阱」文章中提到的：「雖然獲利時，收益也能夠同步增加，但投資本就有風險」。所以，個人完全不鼓勵任何「槓桿投資」，包括借錢投資、從事信用交易，或是投資期貨、選擇權或正二、反一等標的。

投資別聽明牌 消息傳到散戶手上恐已太晚

二、不聽明牌。根據筆者過去以來的長期經驗，一般民眾能聽到的「明牌」有兩種情況。其中一種是「大戶刻意釋放出，想要『出貨』，並且『讓散戶接盤』的標的」。

至於另外一種，則是真的明牌。只不過，大多數民眾是落在明牌消息擴散途中的最外層。等到民眾進場時，股價早就被炒高，根本賺不到多少價差了。但不論是以上哪一種情形，都代表聽信明牌的投資人，不是「很難賺到錢」，就是「遭遇到嚴重套牢而虧損」。

頻繁交易有何影響？手續費恐吃掉投資獲利

三、不頻繁投資。不頻繁投資最重要的理由，便是「持續被課徵一筆手續費」。說來矛盾，一直以來大力提倡長期投資的金融機構，由於必須靠理財專員或業務員的推銷，才能讓更多投資人「買單」。

再加上國內金融商品銷售的薪資制度，全都是以「賣越多，薪水就領越多」的「依銷售金額一定比例抽佣」的模式計算，自然無可避免銷售人員採取「頻頻慫恿投資人常常買進並賣出投資標的」的行為。

辜且不論銷售人員所推薦的投資標的，能否為投資人創造出最大的獲利。但由於每次交易，都有一定的手續費折損，長久之下，投資人的本金就會快速折損，嚴重影響了實際的投資獲利。

很多投資人會以為，只有頻繁投資，才會累積出高昂的交易成本。但以投保儲蓄險為例，提前解約會有解約費用，且投保後越快解約，所扣的解約費用越高。而這些高額的解約費用，很大比例是支付給賣保戶保單的銷售人員了。

分散投資降低風險 單押個股恐面臨集中投資

四、不集中投資。很多投資人喜歡自己分析個股的基本面，並選擇個股進行投資。當然，投資個股並沒有絕對的對錯問題，只是許多投資人都忽略了「單押個股」的「（投資）過度集中風險」。

為什麼「投資過度集中的風險」如此重要？這是因為投資人的結果，極有可能是「（大）漲」、「（大）跌」或「不漲不跌」；至於分散投資背後的理念就是「同一個事件，對不同資產類別會產生不一樣的影響。因此，理論上當其中一個資產類別表現遜色時，其他表現良好的資產將抵消其對整體組合的負面影響」。

值得一提的是，有關「集中投資的風險」，並不只限於「投資單一個股」上。有時候，就算是投資共同基金或ETF，也會有「過於集中投資在同一風險類別的資產」的問題。

對於習慣於聽明牌、積極參與投資買賣的民眾來說，以上「四不」乍看起來，似乎有點落伍或跟不上投資潮流。但是，在看過太多投資成功與失敗的案例之後，筆者不得不說在投資這個領域，「退步（不做）」反而是「向前」吶。