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TISA好享投掀全齡理財潮 12萬人進場165億元資產上平台

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
基富通「TISA好享投」吸引12萬人參與，為全齡理財打造平台。記者仝澤蓉／攝影
基富通「TISA好享投」吸引12萬人參與，為全齡理財打造平台。記者仝澤蓉／攝影

基富通證券打造「全齡理財」推動「TISA好享投」服務，開辦一年來，已吸引超過12萬人參與，整體帳戶資產規模達165億元。

台灣集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝表示，金管會在去年7月推出TISA台灣個人投資儲蓄帳戶政策，基富通成為TISA的理財平台，開辦以來民眾參與情形遠比預期還要熱絡。

根據金管會公布的數據，截至目前TISA開戶數約22萬戶，總帳戶資產規模200億元，其中，有12萬人選擇在基富通平台開設TISA帳戶、留存資產165億元。

基富通觀察發現，「TISA好享投」投資人的樣貌與好享退、好好退休等退休專案有四大差異性：一是理財族群年輕化，不管是社會新鮮人、青壯年，或父母為18歲以下孩子籌劃成長基金的情形都相當普遍，合計40歲以下投資人比例達45%，高於退休專案的37%。

二是風險承受度高，近七成投資人可承受15%以上的資產波動，也呼應TISA理財族群年輕化的現象，因此有時間上的優勢承擔較大的風險。

三是小資族參與比例提升，年所得在70萬元以下的投資人突破三成。

四是主動性與積極度高，TISA的人均投資基金筆數與扣款金額是退休專案的1.7到二倍。

為了促使更多民眾加入TISA理財的行列，基富通今年不斷優化官網與app介面，並且結合26家銀行的網銀功能與中華郵政的網路郵局，讓投資人開設TISA帳戶時，能夠加速完成款項帳戶的核印作業。

TISA 理財 資產

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