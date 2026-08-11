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因應失智風險 安達人壽推憶路相伴終身健康保險

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
因應失智風險，安達人壽推出「憶路相伴終身健康保險」，希望透過更完整的失智保障規劃，協助保戶及早因應未來可能面臨的健康與照護需求。安達人壽／提供
因應失智風險，安達人壽推出「憶路相伴終身健康保險」，希望透過更完整的失智保障規劃，協助保戶及早因應未來可能面臨的健康與照護需求。安達人壽／提供

近年失智症已逐漸成為備受關注的重要健康議題，也是每個人都可能需要提早思考的重要人生風險。安達人壽推出「憶路相伴終身健康保險」，希望透過更完整的失智保障規劃，協助保戶及早因應未來可能面臨的健康與照護需求，為自己與家人預先建立更穩固的支持。

根據衛生福利部調查，全國65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，相當於每13人就有1人罹患失智症。80歲以上長者，盛行率更提高至每5人就有1人罹患失智症。

根據健保資料庫分析，失智者相較於一般民眾，急診、住院風險、就醫次數及醫療費用支出皆明顯較高，對患者與家庭都可能帶來不小經濟壓力。

安達人壽表示，失智風險不只是醫療問題，更牽涉到長期照護、家庭支持與財務安排。因此在商品設計上，希望讓保障陪伴家庭面對失智症可能出現的每一個階段，成為家人最穩定的後盾。

安達人壽憶路相伴終身健康保險具備五大特色，協助民眾提早規劃失智保障。限期繳費，終身保障可選擇繳費10年或20年，保障至100歲，讓保戶在有限繳費期間內，為長期健康風險預先做好安排。

輕度失智及早給付，符合輕度失智診斷條件，即可給付保險金額5%，讓家庭在病程初期就能及早因應，為後續照護與生活安排預留準備空間；給付後契約仍持續有效，保障不中斷。

中重度失智整筆給付，符合中重度失智理賠條件時，提供一次性整筆保險金，讓保戶及家屬可依實際需求，靈活運用於醫療、照護、居家改善或生活支出等費用。

五大退化性疾病保障，額外涵蓋多發性硬化症、嚴重運動神經元疾病、深度昏迷、良性腦腫瘤併神經障礙後遺症及重症肌無力症等五大退化性疾病，提供更全面的健康保障。

失能豁免保費，若因疾病或意外導致1至6級失能，後續保費即可全數豁免，降低家庭經濟壓力，讓保障持續不中斷。

失智 風險

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